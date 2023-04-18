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  •   Yüzde 50 Arttı Son Dakika! Yeni Altcoin Listelenebilir! Dev Borsadan Yeni Müjde Geldi!

Yüzde 50 Arttı Son Dakika! Yeni Altcoin Listelenebilir! Dev Borsadan Yeni Müjde Geldi!

Son gelen müjdenin ardından yatırımcıların yüzü güldü. Hacim neredeyse piyasa değerine ulaştı ve fiyat yüzde 50 arttı.
22:04
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2 tanesi bugün listelendi ve üçüncüyse artık yolda. Dev kripto para borsası gaza basıyor müjdeler peş peşe geliyor. Altcoinlerin fiyatı üzerinde borsa listelemeleri ciddi etkiye sahip. Eğer üst düzey borsalardan biri herhangi bir altcoini listeleyeceğini duyurursa bu çoğu zaman devasa rallilere neden oldu.

Coinbase Altcoin Listeleme

FTX iflasının ardından ABD’nin en büyük kripto para borsası konumuna yükselen Coinbase biraz önce yeni müjdeyi verdi. Popüler borsa Sperax (SPA) isimli altcoini listeleme için yol haritasına ekledi. Yol haritasına eklenen altcoinler için iki yol vardır. Listelenirler veya yol haritasından çıkarılırlar. Listelenecek altcoinler için iki seçenek vardır. Ya 1-15 gün içinde listelenirler ya da listeleme süreci 3 aya kadar uzar. Bugünlerde Coinbase borsası yol haritasında bekleyen altcoinleri çok daha hızlı biçimde listelediği için önümüzdeki günler hatta saatler için SPAC Coin’in listeleme duyurusunu görebiliriz.

Coinbase biraz önce aşağıdaki duyuruyu yaparak müjdeyi verdi.

“Yol haritasına bugün eklenen varlık: Sperax (SPA). Sperax (SPA) için Arbitrum ağı (ERC-20 token) sözleşme adresi 0x5575552988a3a80504bbaeb1311674fcfd40ad4b’dir”.

Sahte tokenlere karşı yatırımcılar dikkatli olmalı ve sözleşme adresini teyit etmelidir.

Sperax (SPA) Coin Nedir?

Duyurunun ardından SPA Coin fiyatı %50 oranında arttı ve 0,00775 doları aştı. İşlem hacmi ise yaklaşık %70 oranında yükseldi. 2019’un sonlarında başlatılan proje açık kaynaklı geliştirme süreçlerine odaklanıyor. Daha önce Alameda’dan yatırım alan proje Arbitrum ekosisteminde faaliyet gösteriyor. Sadece 11,5 milyon dolarlık piyasa değerine sahip ve günlük işlem hacmi şimdiden 8 milyon dolara yaklaştı. Maksimum arzı 5 milyar, bunun %30’u hali hazırda dolaşımda bulunuyor.

USDs, yerel olarak otomatik getiri sağlayan bir yatırım aracıdır. Şu anda USDs, Ethereum’un en büyük Layer-2 Ekosistemi olan Arbitrum’da yayında. Lansmanından bu yana ilk 2 ayda 20 milyon dolar TVL’e ulaştı. Sonunda, Sperax bir birlikte çalışabilirlik sistemi oluşturacak, böylece USD’ler tüm büyük blockchain platformlarına dağıtılacak. Otomatik getiri ile USD’leri cüzdanlarında tutan kullanıcılar otomatik olarak organik getiri kazanır. Son kullanıcı tarafından stake edilmesine gerek yoktur. Kullanıcıların getirilerini talep etmek için akıllı sözleşmeyi arayarak gas harcamalarına gerek yoktur. SPA, Sperax ekosisteminin yönetişim ve değer tahakkuk tokenıdır. SPA sahipleri veSPA almak için SPA tokenlerini stake edebilir. veSPA sahipleri protokolün karar vericileridir. Sperax yönetişiminde oylama gücü aracılığıyla stake ödülleri kazanacak ve protokol gelirini yöneteceklerdir.

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