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Intel’den Bitcoin (BTC) Açıklaması!

Bitcoin madencilerini üzen açıklama bugün geldi. Peki Intel nasıl bir adım attı?
22:41
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Silikon Vadisi’nin en değerli şirketlerinden biri ve dünyanın dört bir yanında insanlar onun çiplerini kullanıyor. Kripto para yatırımcıları da bu konuda istisna değil. Özellikle madenciler için iyi bir tedarikçiydi. Fakat son açıklama yatırımcıların canını sıkacak türden. Bitcoin fiyatı yeniden 30 bin doları aşarken Intel kötü haberi verdi.

Intel Bitcoin Madenciliği

Amerika Birleşik Devletleri merkezli büyük teknoloji şirketi Intel’in, maliyetleri düşürme çabalarının bir parçası olarak Blockscale Bitcoin madencilik çipleri serisini durdurmayı planladığı bildirildi. Reuters tarafından yayınlanan son rapor yarı iletken çip üretim şirketi Blockscale 1000 Serisi ASIC’ler için sipariş almayı 20 Ekim itibariyle durduracak ve seneye bugünlerde sevkiyatlarını bitirmiş olacak. Intel’in bu hamleyle belirli çiplerin üretimini dışarıdaki müşterilere öncelik vererek genel maliyetleri düşürme stratejisini hedeflediği bildirildi.

Bu çipler tam bir sene önce piyasaya sürülmüştü ve o zaman ASIC donanımının saniyede 580 gigahash’a kadar hash oranına sahip olacağı açıklanmıştı. Üstelik her çipin birleştirilip tek bir madencilik biriminde birleştirilebileceği de söylenmişti.

Bitcoin Madencileri Son Durum

Argo Blockchain, Block, Hive Blockchain Technologies ve GRIID Infrastructure bu yeni teknolojiye ilk adepte olan Bitcoin madencilik şirketleri arasında yer alıyordu. Madencilik donanımları yoğun kullanım nedeniyle hızlı yıprandığı için madencilerin bugünden itibaren stoklarını planlaması ve alternatifleri incelemesi gerekiyor. ABD’de hali hazırda madencilere karşı henüz zorlayıcı bir ortam yok ve Teksas gibi bazı eyaletler halen onların işini kolaylaştırmak için çabalıyor. Çin’in yasak kararının ardından ABD ve komşu ülkelerine ciddi madenci göçü görmüştük.

Intel‘in icra kurulu başkanı Pat Gelsinger’in Şubat ayında %25’lik bir maaş kesintisi yaptığı ve şirketin 2026 yılına kadar maliyet düşürme girişimleri ve verimlilik kazanımları nedeniyle yıllık 10 milyar dolara kadar maliyet düşüşü öngördüğü bildirildi. Intel’in madencilik çiplerini durdurduktan sonra kripto alanındaki “pazar fırsatlarını” izlemeye devam etmeyi planladığı bildirildi. Birçok ABD’li şirket devam eden resesyon riskinin ortasında risklerini azaltmak için maliyetlere odaklanıyor. İşten çıkarmaların yanı sıra attıkları bu tarz koruyucu adımlar yaklaşan kasırgayı en az zararla atlatabilmek için.

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