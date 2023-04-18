Eski fiyat artık hayal olmuş gibi görünüyor. Son toparlanma yeni bir düzeltmeye işaret ediyor.

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Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında fiyatı 260 doları aşmıştı. Ancak çok kötü şeyler oldu. FTX çöküşünün ardından adeta terk edilen altcoin yeniden canlanma belirtileri gösteriyor. Peki 260 doların %90 altında bulunan popüler Ethereum rakibi yeniden yükselebilecek mi? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Solana (SOL)

SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 24,6 dolardan alıcı buluyor. Canlılık belirtisi göstermek için uzun süredir üstünde çalıştığı Saga isimli telefonu piyasaya sürüyorlar. 11 Nisan’a kıyasla %29,05 oranında artan fiyat Bitcoin’deki dalgalanmadan etkilenerek yeniden 25 doların altına sarktı. Saga telefonu tanesi 1.000 doların üzerinde bir fiyatla aşırı değerli görünse de Amy Wu gibi uzmanlar buna değebileceğine inanıyor.

“Telefon küresel olarak piyasaya sürülürken Saga’ya özel dApp’ler, oyunlar ve ödüllerin de 1.000 dolarlık premium fiyatı haklı çıkarmayı kolaylaştıracak”.

Solana’daki günlük işlem sayısı Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak istikrarlı bir yükseliş trendi gösterdi. Bununla birlikte, günlük aktif hesaplar yeni düşük seviyelere geriledi ve bu da SOL Coin özelinde negatifliği destekler nitelikteydi. FTX‘in çöküşünden sonra önemli miktarda likiditenin çekilmesiyle çöken DeFi ekosistemi de toparlanabilmiş değil. TVL halen 300 milyon doların altında ve bu çok kötü.

SOL Coin Fiyat Tahmini

Coinglass’ın verilerine göre, SOL sözleşmeleri için açık pozisyon sayısını temsil eden SOL vadeli işlemlerine yönelik Açık Faiz (OI) hacimleri, 11 Nisan’ı takip eden 48 saat içinde 239 milyon dolardan 365 milyon dolara yükselerek 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştı. Bu bize son yükselişin vadeli işlemlerdeki taleple geldiğini söylüyor. OI hacimlerindeki artış, sürekli swap sözleşmeleri için fonlama oranlarındaki artışa da eşlik ederek günlük traderların yükseliş beklentisini gösteriyor. SOL/USD çifti, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) 25,40 ve 2022’nin 29,76 dolar civarındaki kırılma seviyelerinin direnciyle karşı karşıya.

MACD ve son başarısız direnç testi bize fiyatın 20 dolara düşebileceğini söylüyor. Solana ekosisteminin NFT işlem hacimlerindeki büyüme etkileyiciydi, ancak Şubat 2023’ten bu yana düşüş gösterdi ve yatırımcı girişi de zayıftı.