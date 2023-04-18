Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Bir Zamanlar 260 Dolardı! Kripto Para Yatırımcıları Şimdi Kaç Doları Hedeflemeli?

Bir Zamanlar 260 Dolardı! Kripto Para Yatırımcıları Şimdi Kaç Doları Hedeflemeli?

Eski fiyat artık hayal olmuş gibi görünüyor. Son toparlanma yeni bir düzeltmeye işaret ediyor.
23:05
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında fiyatı 260 doları aşmıştı. Ancak çok kötü şeyler oldu. FTX çöküşünün ardından adeta terk edilen altcoin yeniden canlanma belirtileri gösteriyor. Peki 260 doların %90 altında bulunan popüler Ethereum rakibi yeniden yükselebilecek mi? Güncel veriler bize ne anlatıyor?

Solana (SOL)

SOL Coin yazı hazırlandığı sırada 24,6 dolardan alıcı buluyor. Canlılık belirtisi göstermek için uzun süredir üstünde çalıştığı Saga isimli telefonu piyasaya sürüyorlar. 11 Nisan’a kıyasla %29,05 oranında artan fiyat Bitcoin’deki dalgalanmadan etkilenerek yeniden 25 doların altına sarktı. Saga telefonu tanesi 1.000 doların üzerinde bir fiyatla aşırı değerli görünse de Amy Wu gibi uzmanlar buna değebileceğine inanıyor.

“Telefon küresel olarak piyasaya sürülürken Saga’ya özel dApp’ler, oyunlar ve ödüllerin de 1.000 dolarlık premium fiyatı haklı çıkarmayı kolaylaştıracak”.

Solana’daki günlük işlem sayısı Nisan ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak istikrarlı bir yükseliş trendi gösterdi. Bununla birlikte, günlük aktif hesaplar yeni düşük seviyelere geriledi ve bu da SOL Coin özelinde negatifliği destekler nitelikteydi. FTX‘in çöküşünden sonra önemli miktarda likiditenin çekilmesiyle çöken DeFi ekosistemi de toparlanabilmiş değil. TVL halen 300 milyon doların altında ve bu çok kötü.

SOL Coin Fiyat Tahmini

Coinglass’ın verilerine göre, SOL sözleşmeleri için açık pozisyon sayısını temsil eden SOL vadeli işlemlerine yönelik Açık Faiz (OI) hacimleri, 11 Nisan’ı takip eden 48 saat içinde 239 milyon dolardan 365 milyon dolara yükselerek 2023’ün en yüksek seviyesine ulaştı. Bu bize son yükselişin vadeli işlemlerdeki taleple geldiğini söylüyor. OI hacimlerindeki artış, sürekli swap sözleşmeleri için fonlama oranlarındaki artışa da eşlik ederek günlük traderların yükseliş beklentisini gösteriyor. SOL/USD çifti, 50 günlük üssel hareketli ortalamanın (EMA) 25,40 ve 2022’nin 29,76 dolar civarındaki kırılma seviyelerinin direnciyle karşı karşıya.

MACD ve son başarısız direnç testi bize fiyatın 20 dolara düşebileceğini söylüyor. Solana ekosisteminin NFT işlem hacimlerindeki büyüme etkileyiciydi, ancak Şubat 2023’ten bu yana düşüş gösterdi ve yatırımcı girişi de zayıftı.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Hacim Yüzde 217 Arttı! En Büyük Kripto Yatırım Şirketi Destekleyecek! Fakat SOL Coin Fiyatı Düşebilir!
Hacim Yüzde 217 Arttı! En Büyük Kripto Yatırım Şirketi Destekleyecek! Fakat SOL Coin Fiyatı Düşebilir!
Şimdi! Yüzde 100’den Fazla Arttı! Binance’deki Bu Altcoinlere Piyango Vurdu! FTT, SOL Coin ve Diğerleri!
Şimdi! Yüzde 100’den Fazla Arttı! Binance’deki Bu Altcoinlere Piyango Vurdu! FTT, SOL Coin ve Diğerleri!
Zamanı Geldi Mi? Solana (SOL) Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Zamanı Geldi Mi? Solana (SOL) Büyük Harekete Hazırlanıyor!
Bu Altcoin Uçacak! Eski Goldman Sachs Yöneticisi 2018 Yılını Hatırlattı! Hedef Yüzde 4600!
Bu Altcoin Uçacak! Eski Goldman Sachs Yöneticisi 2018 Yılını Hatırlattı! Hedef Yüzde 4600!
Piyasalar Yükselirken Altcoinlerde Son Durum! BTC, XRP, DOGE ve SOL Yorumları!
Piyasalar Yükselirken Altcoinlerde Son Durum! BTC, XRP, DOGE ve SOL Yorumları!
Grafikler Konuşuyor! BTC, ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Kritik Seviyeler Hangileri?
Grafikler Konuşuyor! BTC, ETH, XRP, DOGE ve SOL’de Kritik Seviyeler Hangileri?
Solana’dan (SOL) Kritik Hamle! Popüler Altcoin Harekete Geçecek Mi?
Solana’dan (SOL) Kritik Hamle! Popüler Altcoin Harekete Geçecek Mi?
Solana Son Kozlarını Mı Oynuyor? Bu Yenilik Altcoin’in Fiyatını Yükseltir Mi?
Solana Son Kozlarını Mı Oynuyor? Bu Yenilik Altcoin’in Fiyatını Yükseltir Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Hedef 14 Dolar! Önümüzdeki Saatlerde Bu Kripto Para!
Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!
1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!
Kemerlerinizi Bağlayın! Dogecoin’in Yükselmesi İçin 3 Neden Açıklandı! Grafikler Ne Söylüyor?
Binance Bile Fiyatını Düşüremedi! Battı Bitti Denildi Mücadelesi Devam Ediyor! İşte Altcoin’in Son Durumu!
Güncel NFT Haberleri
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Yatırımda Fırsat Kollayanlar Dikkat! Uzman İsimden Bu Altcoin İçin “Mega Trend” Uyarısı!
Web3 ve NFT’nin Geleceği! Yeni İnternet Anlatısında İlginç Tezat!
Blur Token Çakılacak Mı? İkili Arasındaki Rekabet Kızışıyor! NFT Altcoini İçin Kritik Gelişme!
Hafta Başında Lansmanı Yapılan OpenSea Pro’ya Büyük İlgi! Nefesi Blur’un Ensesinde!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
İddialı Açıklama! İlk 5’teki Altcoin Duyurdu: Kral Biz Olacağız!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023