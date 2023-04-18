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1,15 Dolara Sıçrayabilir! Bu Altcoinde Kısa Vadeli Hedef Dudak Uçuklattı!

Kasım ayı bu altcoin için çok kötü geçmişti. Ancak DeFi'nin babası geri döndü ve fiyat çok daha yüksekleri hedefliyor.
23:25
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatındaki dalgalanma altcoinlerde ciddi kayıplara neden olmadı ve kral kripto para birimi zararını telafi ediyor. Sürekli yükselişler kripto paralarda alışık olduğumuz bir durum değil ve ara düzeltmeler her zaman beklenen bir şeydir. Popüler kripto paralardan biri devam eden olumlu havayla birlikte yatırımcısını sevindirebilir.

Fantom (FTM) Coin Yorum

FTM fiyatı yılın en yüksek seviyelerine yaklaşıyor ve birden fazla zaman diliminde yükseliş sinyalleri gönderiyor. DeFi alanının en önemli aktörlerinden olan FTM Coin Ocak 2022’de FTM fiyatı, azalan bir direnç çizgisinin altına düşmeden önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyat 0,2 destek seviyesinden bir kırılmaya neden oldu ve Kasım 2022’de 0,16 dolarlık dibe neden oldu. DeFi’nin Babası projeden bu dönemde ayrıldığı için zorlama bir dip görmüştük. Fantom‘un fiyatı o zamandan beri yükseldiği için bu düşüş sadece geçici bir sapmaydı.

Yukarı yönlü hareketler genellikle bu gibi kırılmaları ve sapmaları takip eder. Bunun nedeni, satıcıların fiyatı aşağı çekememesidir. FTM Coin fiyatı kritik 0,2 dolar seviyesini geri kazandı ve bunu yukarı yönlü güçlü bir ralli izledi. Bugünse FTM Coin 0,5 doların üstünde bulunuyor. Üstelik yakında daha fazlasını görebiliriz.

FTM Coin Fiyat Tahmini

RSI son yükselişten önce bir yükseliş sapması oluşturdu ve şimdi nötr bölgenin üstünde tutunuyor. RSI, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. Yukarı yönlü bir eğilim ve 50’nin üzerindeki bir okuma, boğaların hala momentuma sahip olduğunu gösteriyor. Fiyat şimdilik 0,38 dolarlık yatay direnç alanının üstünde konumlanıyor ve bir sonraki hedefi %112’lik yükselişe neden olacak 1,15 dolar direncidir.

Hem günlük zaman diliminin teknik analizi, fiyat hareketi ve Elliot Wave teorisi dalga sayısı nedeniyle yükseliş eğilimli bir FTM Coin görüyoruz. Elliott Dalga teorisine göre fiyat yukarı yönlü bir hareketin beşinci ve son dalgasında görünüyor. Kısa vadeli alt dalga sayısı beyaz renkte verilmiştir. Eğer doğruysa, fiyat son dalganın üçüncü alt dalgasındadır. Bu genellikle artışın keskin bir şekilde hızlandığı kısımdır.

Fiyat eğer 0,39 doların altına düşmezse yükseliş ihtimali şimdilik daha kuvvetli görünüyor.

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