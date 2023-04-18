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  •   Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?

Hacim Yüzde 80! Şimdi: Binance Borsasındaki Altcoinin Fiyatı Müjdeyle Uçtu Gitti! Multichain (MULTI) Nedir?

Coinbase tarafından yol haritasına eklenen Multichain (MULTI) Nedir? Fiyatı neden yükseliyor?
23:42
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bu akşam haber odaklı trade yapan yatırımcılar için son derece yoğun geçiyor. Gelen müjdeyle fiyat aniden yükseldi. Coinbase borsası bir gecede 2 müjde verdi ve yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bu sefer Binance borsasın hali hazırda işlem gören bir altcoin yol haritasına eklendi.

Coinbase Altcoin Listeleme

Coinbase borsası birkaç dakika önce Multichain (MULTI)’in listeleme için yol haritasına eklendiğini duyurdu. Bu haberin ardından altcoinin fiyatı Binance borsasında aniden yükselişe geçti. Coinbase borsasının duyurusunun ardından çift haneli yükselen fiyat resmi listeleme duyurusunun ardından yeni zirvelere yapabilir.

Hacim bakımından ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase kriptonun Amazon’u olmak için daha fazla listeleme yapacağının sözünü geçen yıl vermişti. 2021 yılında listeleme öncesi denetim, inceleme ve onay süreçlerini düzenleyen dev borsa sık aralıklarla yeni altcoinleri yatırımcılarıyla buluşturuyor. Ayı piyasalarında borsanın azalan kazançları onları buna itiyor. SEC ile sorun yaşayan platform bu geçiş sürecinde ayakta kalabilmek için kendince doğru olanı yapıyor. Altcoin listelemeleri borsaya hacim, listeleme anlaşmasından gelen kazanç ve daha fazla kullanıcı getiriyor.

Multichain (MULTI) Nedir?

Yol haritasına eklenen altcoinlerin önemli bir kısmı 10 gün içinde platformda listeleniyor. Yatırımcıların önümüzdeki 3 gün içinde resmi listeleme duyurusunu SPA Coin ile birlikte duyması muhtemeldir. Şimdilik Coinbase’in yol haritasında sadece 2 altcoin bulunuyor ve sıradaki 2 kripto para dün listelendiği için yakında ikinci müjdeli haber gelebilir.

CertiK, Verichains ve Hacken tarafından kod denetimleri yapılan Multichain günlükte hacminin %136 oranında arttığını gördü. 100 milyonluk token arzının sadece %15’i dolaşımda ve geçtiğimiz yıl 38 doları aşarak ATH seviyesini belirlemişti. Web3 odaklı bir girişimdir ve cross-chain yönlendirici protokolü olarak çalışır. Multichain, farklı ağların birbiri ile iletişim kurmasını kolaylaştırır. Çok zincirli bir gelecek Web3 dünyasının gerçeği olacak ve bu tarz iletişim protokollerine ihtiyaç gelecekte daha da artacak. 20 Temmuz 2020’de Anyswap olarak başlatılan proje SMPC düğümleri olarak adlandırılan düğümlerden oluşur. Herhangi bir blockchainde ayrı olarak var olurlar ve işlemleri toplu olarak imzalarlar, ancak bir grup bunu birlikte yapmalıdır ve her biri bunu gerçekleştirmek için anahtarın yalnızca bir kısmını bilir. SMPC düğümleri farklı kuruluşlar, kurumlar ve bireyler tarafından yönetilir ve işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmeleri için teşvik edilirler.

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