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  •   Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!

Cantering Clark: 3 Büyük Altcoin Uçacak! En Az Yüzde 23 Dedi! İşte Hedefler!

Ünlü kripto para analisti 3 altcoin için yükseliş beklentisini paylaştı. Fiyatları hızla artabilir.
23:55
18 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti Clark yatırımcılar tarafından yakından izlenen isimler arasında yer alıyor. 3 altcoin saydı. Bu kripto paraların hızla yükselebileceğini söyleyen isim boğa sezonunu andıran hareketler bekliyor. Ancak Clark bunun olmasını bekliyor diye bu altcoinler yükselmek zorunda değil. Yatırımcılar farklı analist görüşlerini inceleyerek kendi değerlendirmelerini yaptıktan sonra stratejilerini oluşturmalı. Peki popüler analistimizin son piyasa değerlendirmesi bize ne anlatıyor?

Solana (SOL) Yükselecek Mi?

Clark büyük bir bireysel yatırımcı grubu tarafından izleniyor. Ancak analistlerin geleceği görmediğini bilmeliyiz. Nitekim Aralık ayına kadar kahin olarak görülen Capo bugün binlerce hatta on binlerce yatırımcının yükselişte dışarıda kalmasına neden oldu. Bundan dolayı tepki aldı ve hatta halen düşüş beklediği için onunla alay ediyorlar. Peki ya Clark da düşüşte yatırımcıları içeride tuttuğu için tepki alırsa? Bu kesinlikle ihtimal dahilinde, bundan dolayı yatırımcıların farklı görüşleri inceleyerek analistleri sadece değişik pencerelerden piyasaya göz atma fırsatı olarak görmesi gerekiyor. Şimdi konumuza dönecek olursak. Cantering Clark, SOL‘un kısa vadede %23’e kadar yükselebileceğine inandığını söylüyor.

“Bence 27 doların üstesinden gelebilirsek, önümüzdeki iki hafta içinde 30 makul bir hedef olacaktır”.

Teknik analist 27 dolarlık zorlu direncin kırılması halinde 30 ve 38 dolar seviyelerine işaret ediyor. Birçok yatırımcı bu yapının farkında ve eğer hacimli direnç kırılımı görürsek trene geç kalmadan atlamak isteyenlerin fiyatı hızla bu bölgeye taşıdığını görebiliriz.

DOGE, APT ve Bitcoin Yorum

Cantering Clark ayrıca en büyük meme token olan DOGE konusunda da yükseliş beklentisinde olduğunu söyledi. Dogecoin (DOGE) ve layer1 çözümü APT için yükseliş hissiyatını paylaşan isim son derece iddialı. Twitter’ın logosu eğer bu kadar hızlı değişmeseydi DOGE yatırımcıları için hayat daha güzel olabilirdi ancak Elon Musk bu işi eğlence için yapıyor ve yatırımcıların az bir kısmı bunun farkında.

“Uzun süredir DOGE‘dayım. SOL ve APT eklendi.”

Geçtiğimiz aylardaki kazanımlara rağmen Cantering Clark, Bitcoin’in genel beklentileri konusunda hala temkinli hissettiğini söylüyor. Analiste Bitcoin’in 34.000 dolarlık önemli bir direnç seviyesinin altında işlem gördüğü sürece potansiyel olarak büyük bir satış olayına tanık olabileceğine inanıyor.

“Takipçilerim neden 28.000 dolar ivarında temkinli davranmaya başladığımı ve konumlandırmayı daha fazla yönettiğimi, bazı ya da tüm noktalarda riskten korunduğumu vs. merak ediyor. Tüm 28.000-32.000 bölgesi oldukça makul bir tutunma noktası olma potansiyeline sahipti. Kasım ayındaki FTX bombasından önce satın aldım ve makul bölgelerde almaya devam ettim. Anlamlı bir şekilde 2021 aralığına geri dönene kadar bir gözüm açık uyuyacağım.”

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