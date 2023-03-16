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  •   Analist, Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Yükselişler Devam Edecek mi?

Analist, Bitcoin’de Bu Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Yükselişler Devam Edecek mi?

Kripto para piyasasındaki güncel durumu değerlendiren analist, Bitcoin (BTC) adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti.
18:30
16 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine kadar gerilemesinin ardından hafta başından bu yana kaydettiği değer artışları ile birlikte 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olmaya başladı. Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin de etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Kripto para analisti Justin Bennet te piyasadaki bu belirsizlik devam ederken Bitcoin’deki son durumu değerlendirdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan güncel gelişmelerin etkisiyle çalkantılı bir süreç geçirdi. Hafta başından bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte kritik direnç seviyelerini aşmayı başaran Bitcoin (BTC), 24.500 dolar ile 26.000 dolar fiyat seviyeleri arasında işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta boyu değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1660 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre hafta içinde yeniden 1 trilyon dolar seviyelerini aştı. Öte yandan kripto para piyasasındaki volatilite de bu süreçte önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde ortalama 1 milyarın doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin’deki Yükseliş Devam Edecek mi?

Kripto para analisti Justin Bennet, piyasadaki bu belirsizlik durumu devam ederken ‘Daily Price Action’ isimli web sitesinde paylaştığı bir blog gönderisi ile kripto para piyasasındaki son durumu değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, piyasanın yakın vadede düşüşe geçmesi durumunda 23.000 dolar ile 23.500 dolar seviyelerinin BTC adına kritik bir destek seviyesi olabileceğini ve bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda değer kayıplarının 21.500 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini öne sürdü. Öte yandan analist, piyasanın yakın vadede yeniden yükselişe geçmesi durumunda da olası senaryolara değindi. Analiste göre kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ve lider kripto para birimi Bitcoin’in 25.000 doları aşması durumunda BTC adına sırasıyla 28.000 dolar ve ardından ise 30.000 dolar seviyelerine kadar varan yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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