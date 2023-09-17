Kripto para borsası Coinbase’in Layer-2 ağı Base, Ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunuldu. Geçtiğimiz günlerde Base, Ağustos ayından bu yana Base blockchain explorer’ı BaseScan verilerine göre günlük işlem sayısında rekor tazeledi. Base ağı aynı dönemde günlük aktif kullanıcı sayısında bir düşüş yaşasa da, kripto topluluğu tarafından benimsenmeye devam ediyor ve Layer-2 ağlarının dikkat çeken birçok faaliyeti destekliyor.

Optimism ve Arbitrum’u Geride Bıraktı

BaseScan’den alınan verilere göre 14 Eylül’de Layer-2 ölçeklendirme çözümü Base’de günlük işlem sayısı 1,88 milyona ulaşarak ağın kullanıma sunulduğu 21 Ağustos’ta gerçekleştirilen 1,41 milyon işlemlik rekorunu egale etti. Base ağı rakip Layer-2 ağları olan Optimism ve Arbitrum gibi diğer ağları günlük işlem sayısında geride bırakarak gün içinde toplam 878.000 işlem ağ üzerinde gerçekleştirildi.

Base ağı bu alanda birçok rakibini geride bırakarak dikkat çekerken henüz Polygon ve BNB Smart Chain gibi önde gelen blockchain ağlarının gerisinde kalmaya devam ediyor. Söz konusu tarih olan 14 Eylül’de Polygon 2,1 milyon işlem gerçekleşirken BSC ağında 3,1 milyon işlem gerçekleştirildi.

Base Ağında Neler Yaşanıyor?

Base ağında 14 Eylül’de günlük işlem sayısı rekoru kırılırken günlük aktif kullanıcı sayısı 21 Ağustos’a göre daha azdı ve bu alanda henüz rekor kırılmadı. 21 Ağustos’ta Base ağında 136.000 günlük kullanıcı sayısı ile rekor kırılmışken bu sayı veri analiz platformu Dune Analytics tarafından kaydedilen verilere göre 14 Eylül’de yalnızca 86.000 günlük kullanıcı sayısına ulaşıldı.

Base ağı 9 Ağustos’ta resmi olarak kullanıcıların beğenisine sunuldu ve kullanıcıların ağ üzerinde token transferi yapmasına, token alım satımına ve likidite sağlamasına, NFT mint’lemesine ve Layer-2 ağlarında gerçekleştirilebilecek birçok faaliyeti yapmasına olanak tanıdı.

Base ağı, lansmanında bu yana kripto topluluğunun beğenisini kazandı ve topluluk tarafından benimsendi. Sadece 6 Eylül’de Layer-2 ağındaki 268.000’den fazla benzersiz cüzdan tarafından 700.000’den fazla NFT mint’lendi. Lansman tarihinden itibaren iki hafta boyunca günlük 130.000 benzersiz cüzdanın kullandığı ağda 242 milyon doların üzerinde kripto varlık köprülendi.