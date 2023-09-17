Axelar Network, yakın zamanda gerçekleşen bir gelişmeyle stETH’yi Cosmos (ATOM) ekosistemine tanıtmak için Lido (LDO) ile bir işbirliği yaptığını duyurdu. Gelişme stETH’in her iki versiyonunun yani yeniden temellendirme token’ı stETH ve otomatik bileşik sarılmış token wstETH’nin Cosmos ağına getirilmesini gerektiriyor. Bu süreç, Ethereum‘dan Axelar aracılığıyla Neutron’a köprü kurmayı ve ardından daha geniş IBC zincir ekosistemiyle bütünleşmeyi içerir.

Lido’ya Yeni Ortaklık!

Bu geçiş stETH ve wstETH’in Cosmos içindeki yolculuğunun başlangıcını işaret edebilir. WstETH, Cosmos’ta başarılı bir şekilde konuşlandırıldıktan ve zincirler arası yönetim mekanizmaları sağlam bir şekilde kurulduktan sonra Lido DAO köprünün mülkiyeti, yönetimi ve genel yönetiminin kontrolünü Axelar ve Neutron’dan devralacak. Bu işbirliği potansiyel olarak stETH’in kullanışlılığını ve erişilebilirliğini genişletebilir.

Buna ek olarak Lido yönetimi yakın zamanda riskleri azaltmayı amaçlayan bir öneri sundu. Teklif, öncelikle ilişkili kesinti olayları durumunda geri ödeme risklerini en aza indirmek için tasarlanmış Lido DAO için bir fazlalık yönetim çerçevesinin ana hatlarını çiziyor. İlk öneri dinamik ve algoritmik güncelleme planlarıyla birlikte kesinti hükmünün 5 kat artırılarak 25.608 stETH’ye çıkarılmasını içeriyor. Bu faktörlere rağmen Lido geçen hafta büyüme göremedi. Lido’nun performans ölçümleri incelendiğinde kilitli toplam değer (TVL), token fiyatlarındaki hafif düşüşün ardından marjinal bir düşüş kaydederek 14,05 milyar dolara ulaştı.

Lido’da Güncel Veriler!

Ancak Lido, 42.880 ETH’lik etkileyici bir artışla hafta boyunca Ethereum Beacon Chain’e yapılan net yeni mevduatlarda en üst sırayı aldı. stETH Yıllık Yüzde Oranı (APR), 7 günlük hareketli ortalama %3,73’ü yansıtarak nispeten istikrarlı kaldı. Öte yandan DeFi havuzlarına yatırılan toplam (w)stETH hacmi, geçtiğimiz hafta %5,72 gibi küçük bir düşüş sergiledi. Şu anda 2.972.935 stETH seviyesinde bulunuyor ve toplam stETH arzının %34,56’sını oluşturuyor. Özellikle, bu mevduatların önemli bir kısmı Lybra Finans havuzundan çekilen stETH’lerden kaynaklandı.

Ayrıca Layer 2’ye (L2) köprülenen stETH miktarı, %-0,43’lük mütevazı bir düşüş yaşayarak 134.699 stETH’ye ulaştı. Protokolün zayıf performansının yanı sıra LDO’nun fiyat hareketi de olumsuz etkilendi. Raporlama sırasında LDO, CoinMarketCap’e göre %0,42’lik hafif bir düşüşle 1,52 dolardan işlem görüyordu. Ek olarak, LDO’nun işlem hacmi son 24 saat içinde %18,96’lık bir düşüş kaydetti.