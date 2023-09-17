Pepe Coin üzerindeki satış baskısı oldukça yüksek ve teknik analizler, düşüş trendinin yakın zamanda sona erme ihtimalinin düşük olduğunu gösterebilir. Kripto para birimi geçtiğimiz hafta momentum kaybı yaşadı ancak Eylül ayında PEPE’nin daha fazla kayıp yaşaması ihtimali yüksek olarak görülüyordu.

PEPE’de Belirsiz Fiyat Hareketi!

14 Ağustos’tan bu yana gerçekleşen fiyat hareketi, PEPE’nin grafiklerde düşüşe geçtiğini gösterdi. 4 saatlik grafikte piyasa yapısı 15 Ağustos’ta düşüş eğilimi gösterdi. Bu süre zarfında meme token keskin bir düşüş yaşadı. Gerileme yönündeki bu hareket, bir dizi Fibonacci geri çekilme ve genişleme seviyesini çizmek için kullanıldı. %23,6 ve %50 uzatma seviyelerinin 0,00000062 dolar ve 0,00000044 dolar olduğunu ortaya çıkardılar. Bu destek seviyeleri grafikte yazı kaleme alındığında PEPE fiyatından %6,7 ve %33,7 daha düşüktü.

Geçtiğimiz ay piyasa yapısı düşüş eğilimini sürdürdü ve göreceli güç endekside (RSI) da bu bulguyu kabul etti. 15 Ağustos tarihinden bu yana nötr 50’yi geçemedi, bu da düşüş trendi fikrini güçlendirdi. OBV ayrıca piyasada yükselişe dair umudun olmadığını vurgulamak için sürekli olarak düşüş yönünde hareket etti. Coinalyze’in 1 saatlik grafiği, PEPE’nin geçtiğimiz hafta içinde işlem yaptığı kısa vadeli aralığı vurguladı. Aralık 0,0000007 dolardan 0,00000066 dolara kadar uzanıyordu.

PEPE Coin’i Gelecekte Ne Bekliyor?

Açık pozisyon metriği altcoinin sağlam bir trendden yoksun olmasına rağmen 13 Eylül’den bu yana yükseldi. Bu durum boğaların erken harekete geçebileceğine işaret ediyordu ancak bunların fiyatlarda bir yükselişin habercisi olup olmadığı belli değil. Yatırımcılar kısa pozisyonlara girmeyi değerlendirmek için 0,00000074-0,00000078 dolar bölgesine sıçramayı bekleyebilirler.

Sonuç olarak meme token’da yüksek satış baskısı ve teknik göstergelerle düşüş trendini sürdürüyor. 14 Ağustos’tan bu yana fiyat düşüş gösterirken, Fibonacci seviyeleri destek olarak kabul ediliyor ve fiyat %6,7 ile %33,7 arasında daha fazla düşüş yaşayabilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve On-Balance Volume (OBV) düşüş trendini destekliyor.