En yoğun kullanılan akıllı sözleşme platformu olarak işlem sayısında tüm rakiplerini Solana devirmişti. Ancak yetmedi. Kripto para piyasalarındaki değerlemeler geleceğe dönük beklentilere endekslidir. Ve eğer bir projenin arkasındaki fon sağlayıcılar, kurumsallar kaçışmaya başladıysa proje ne kadar iyi olursa olsun değerinde hızlı erime görülür. Solana için olan şey buydu.

Solana Yorum

Solana (SOL) sosyal hacmi FTX tasfiye haberlerinin ardından artmaya başladı. Fiyattaki düşüşle birlikte gelen sosyal hacim artışı satış ivmesinin devamına işaret ediyordu. Geçtiğimiz hafta düşüş beklentisinin daha da belirginleşmesiyle vadeli işlemler tarafından SOL Coin’e ilgi artmıştı. Açık faiz artan short pozisyonların sonucu olarak 30 milyon dolar yükseldi.

İflas eden şirketin elindeki varlıkların çoğu 2025-2028 dönemine kadar kilitli kalacak. Ancak SOL Coin devam eden ilgisizlik ve genel piyasa hacim düşüklüğü nedeniyle on milyonlarca dolarlık satıştan bile etkilenecek durumda. Yatırımcıların fiyattaki ani hareketlere hazırlıklı olması gerekebilir. Olası FTX açıklamaları veya borsalara transferler düşüş bekleyen yatırımcıları hızlı hareket etmeye zorlayabilir. Bu da fiyatta hızla dalgalanmaya yol açacaktır.

SOL Coin Fiyat Tahmini

SOL Coin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 19,12 dolarda bulunuyordu. 11 Eylül tarihinde 17,37 dolardan dönen fiyat tekrar 19 doları geri aldı. Bunun arkasındaki neden genel piyasa hissiyatındaki toparlanmadır. BTC yazı hazırlandığı sırada 26.700 dolar bölgesinde bulunuyor. Bugün 26.800 doları aşmaya çalışan BTC kar satışlarıyla karşılaştı. Bu durum piyasa genelinde dirençlerin güçlenmesine neden oluyor.

SOL Coin fiyatı eğer 19 dolar üzerinde kalmaya devam ederse 14 Temmuz tarihinde başlayan düşüş hareketi sona erebilir. Ardından V tipi toparlanmayla yeniden 30 doları hedeflemesi gerekir. Ancak bunun olması için FTX satışlarının ikincil piyasalar yerine OTC üzerinden gerçekleşmesi ve mevcut piyasa fiyatına yakın bir rakamın belirlenmesi gerekir. Daha önce Voyager, Celsius gibi iflas eden şirketler için büyük kripto şirketleri teklifler sunmuştu.

Yükseliş senaryosunda 20,5 doların ardından 22 ve 25,4 dolar bölgeleri görülebilir. Ardından aylardır mücadele edilen 27 dolar direncinin güçlü biçimde aşılması gerekir. Tersi senaryoda dipte 14,2 ve 12,8 dolar destekleri bulunuyor.