Araştırma firması RxR‘nin Lasyer 2 ölçeklendirme ağlarının aktif kullanıcı tarafından benimsenmesini içeren harmanlanmış Metcalfe yasa merkezli değerleme modeline göre Ethereum (ETH) gerçek değerinin yüzde 27 altında işlem görüyor.

Ethereum’un ETH’sinin Fiyatı Gerçek Değerinin Yüzde 27 Altında

Republic Crypto ve Re7 Capital arasındaki araştırma odaklı ortak girişim olan RxR’nin son analizine göre, Ethereum Blockchain’inin yerel varlığı olan Ether (ETH), gerçeğe uygun değerinin yüzde 27 altında işlem görüyor. RXR’nin gerçeğe uygun değer projeksiyonu, sürekli büyüyen Ethereum ölçeklendirme ağlarındaki aktif kullanıcı tabanına ve ağın gerçeğe uygun değerini ölçmek için Ethereum ana ağındaki aktif kullanıcıları içeren Metcalfe Yasası‘nın harmanlanmış versiyonuna dayanıyor. Geleneksel Metcalfe Yasası modelleri yalnızca ana ağdaki aktif kullanıcı tabanına odaklanma eğilimindedir.

Metcalfe Yasası‘na (ML) göre ağın değeri, sahip olduğu kullanıcı sayısının karesiyle doğrudan bağlantılı ve orantılıdır. ETH, kullanıcıların Ethereum Blockchain’i üzerinde işlem yapmasına, faiz kazanmasına ve stake etme, NFT’leri saklama ve çok daha fazlası yoluyla ağ güvenliğine katılmasına imkan tanımaktadır. Bu nedenle ETH’nin değeri uzun zamandır Ethereum ağının kullanımıyla doğrudan bağlantılı.

RXR analisti Lewis Harland, geçen hafta yayımlanan araştırma notunda “Ethereum’un ağ değerlemesi, güncellenmiş ML endeksini, Ethereum’un ölçeklendirme ağlarının aktif kullanıcı tabanı modele dahil edildiğinde daha iyi takip ediyor” dedi. Harland, “Bu ağları da hesaba katan güncellenmiş modelde kalıcı olarak kullanıcı artışı olmayacağını varsayarak ETH’nin piyasa değeri 275 milyar dolar çıkıyor (mevcut piyasa değerinin yüzde 27 üzerinde).” eklemesini yaptı.

Ölçeklendirme ve verilerden kaynaklanan darboğazları azaltmak için Layer 2 ağlarındaki artan aktiviteyi veya ana ağın üstüne inşa edilen zincir dışı çözümleri göz ardı eden geleneksel ML modelini temsil eden while hattından daha güvenilirdir. Diğer bir deyişle, geleneksel ML Modelinin önerdiği gibi ETH mutlaka aşırı değerli olması gerekmiyor.

Layer 2 Protokollerindeki Etkileyici Büyüme

Layer 2, önemli protokollerin kendilerine yer bulmasıyla pazardaki en heyecan verici alanlardan biri haline geldi. IntoTheBlock’a göre ABD merkezli kripto para borsası Coinbase‘in Layer 2 ağı Base’i en benzersiz cüzdan adreslere ve işlemlere sahipken, Arbitrum işlem hacmine hükmediyor ve Optimism süper zincir vizyonuna odaklanıyor.

L2Beat veri kaynağına göre, son iki yıl içinde Layer 2 protokollerinde kilitlenen toplam değer üç kattan fazla artarak 9 milyar doların üzerine çıktı. Harland, yaptığı değerlendirmede “Nisan 2021’deki en önemli değişiklik, ağların ölçeklendirilmesinin Ethereum’un blok alanına geniş ölçekte katkıda bulunmaya başlaması oldu. Örneğin Curve, Sushiswap, Decentraland ve Aave, Nisan ve Mayıs 2021 arasında Polygon Blockchain’i üzerinde piyasaya sürüldü. Bunların hepsi Polygon Blockchain’inde kilitlenen toplam değeri 10 milyar dolara çıkardı.” dedi.

Harland ayrıca “Bugüne gelindiğinde, Ethereum’daki 250’den fazla uygulamanın toplam değeri 1 milyon doları aştı. Toplama merkezli çözümlerin ortaya çıkması nedeniyle yaklaşık 30 Lasyer 2 ağın toplam TVL’si 10 milyar dolar oldu.” ifadelerini kullandı. Harland, Layer 2 aktivitesinin makine öğrenimi gerçeğe uygun değer modellerine dahil edilmesinin önemini de vurguladı.