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Kripto para piyasası, haftayı negatif bir şekilde kapatsa da lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yeniden olumlu bir hareketlenme yakaladı ve 27.000 dolar üzerine çıktı. Bu durum ise altcoinler için benzer bir durum yarattı ve ETH, SOL ile XRP, farklı taraflara yöneldi. Ethereum (ETH), bu yükseliş ile birlikte 1.900 doların üzerine yükseldi ve aslında bu yükseliş ETH için olumlu bir durum yarattı. ETH’nin yanı sıra son dönemde formunu kaybeden Solana (SOL) ve davanın sonuçlarının beklendiği Ripple (XRP) da hareketli anlar yaşayacak gibi gözüküyor.

ETH Fiyat Analizi

ETH için mevcut verilere bakıldığında şu an birçok indikatörün olumlu olduğu görülüyor. Hareketli ortalamalar “güçlü alım” sinyali verirken oskilatörler ise nötr konumda kalıyor. Bu, genel olarak güçlü alımın baskın geldiği anlamına geliyor. ETH için 50 hareketli ortalama 1.878 dolar seviyesine denk geliyor ve bunun üzerinde olan ETH, aslında bu yönüyle ön plana çıkıyor ve yükseliş sinyali veriyor. ETH için 1.878 dolar önemli bir direnç noktasıydı ve bunun üzerine çıkılmasına rağmen henüz tam olarak kapanış yapılıp ilgili direnç güvenceye alınmadı.

ETH için şu an RSI, 57,2 ile nötr bölgede ancak bunun boğa bölgesine doğru kaydığı görülüyor. Bunun yanı sıra MACD da alım sinyali vermekte. ETH eğer buradan 2.100 dolar seviyesine yükselebilirse 3.000 dolara hızlı bir ivmelenme görülebilir.

SOL Coin Geleceği

Toplam piyasa değerine göre en büyük onuncu kripto para birimi Solana (SOL) ise çok çetin bir ayı piyasası yaşadı. SOL fiyatı zirveden sert çakıldı ve FTX borsası olayları da bunu etkiledi. Bir zamanlar altcoin denince yaşadığı yükseliş ile akla ilk gelen SOL, 21,4 dolar üstünde kapanışa ihtiyaç duyuyor. SOL Coin fiyatı bunun devamında yeniden 25 dolar seviyesini hedefleyecektir. SOL için 18,8 dolar ise çok kritik bir direnç

XRP Fiyatı Son Durum

Dava ile ilgili gelişmelerin beklendiği XRP ise son dönemde en çok konuşulan altcoin oldu. XRP fiyatı 0,51 doların üzerinde kalmaya devam ediyor ve aslında 0,57 dolar hedefleniyor. Ripple ve SEC davasından olumlu sonuç gelmesi ise XRP’nin bu direnci ve devamındaki 0,62 dolar direncini kırmasını sağlayabilir. XRP yatırımcıları için kritik olan destek ise 0,45 dolar olarak biliniyor.