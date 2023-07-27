Altcoin kralı ETH yazı hazırlandığı sırada düne göre neredeyse aynı yerde kalmaya devam ediyordu. Bitcoin fiyatının da dar aralıkta işlem görmesiyle yatırımcılar için piyasalar iyiden iyiye sıkıcı bir hal almaya başladı. Yatay hareket dün akşam yapılan Fed toplantısına rağmen devam ediyor. Peki kısa vadeli beklentiler ne yönde?

Ethereum (ETH)

ABD Fed en son Mayıs 2023’te faiz oranlarını artırdığında, Ethereum (ETH) fiyatı yüzde 10 oranında yükselmişti. Ancak yeni faiz artışına rağmen fiyat yerinde sayıyor. 26 Temmuz’da ABD Fed 25 baz puanlık bir faiz artışı daha açıkladı. Geçmiş fiyat verileri, ETH’nin 22 Mart ve 3 Mayıs 2023’teki son iki faiz artışından sonra büyük kazançlar elde ettiğini ortaya koyuyor.

On-chain veriler Ethereum yatırımcılarının piyasa göstergelerinin bu hafta bir faiz artışına işaret etmesinden bu yana bazı yükseliş eğilimleri gösterdiğini ortaya koyuyor. Santiment’e göre, Ethereum borsa arzı 17 Temmuz’da 11,07 milyon ETH ile son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Borsa arzı ve alım satım faaliyeti kurudukça altcoin kralı 1.850 dolar ile 1.890 dolar arasında hareket etti.

ETH Güncel Yorum

22 Temmuz’da Ethereum ağında 1,14 milyon ETH işlem görüldü. Ancak 27 Temmuz itibariyle günlük İşlem Hacmi kademeli olarak 1,88 milyon ETH’ye tırmandı. Bu, yalnızca bu hafta işlem faaliyetlerinde %65’lik bir artışı temsil ediyor.

İşlem Hacmi, belirli bir günde ağ genelinde işlem gören token sayısını toplayarak ağ faaliyetindeki değişiklikleri değerlendirir. Yukarıda gözlemlendiği gibi, yükselmeye başladığında artan ekonomik faaliyete işaret eder. Fed Faiz artışıyla nasıl çakıştığı düşünüldüğünde, başka bir ETH fiyat artışının göstergesi olabilir. ETH, Mart ve Mayıs 2023’teki önceki oran artışlarında gözlemlendiği gibi %5 ila %10’luk bir ralliye girerse yeniden 2.000 doları aşabilir.

Pek olası olmasa da Ethereum fiyatının 1.800 doların altına düşmesi halinde yükseliş beklentisi tersine dönebilir. Bu senaryoda sonraki hedef 1.750 dolar olacaktır. Büyük ölçüde Bitcoin fiyatının yön tayin etmesini bekleyen altcoin kralı için bir süre daha yatay hareket sürecek gibi görünüyor.