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Ciddi Bir Sorun Yaşandı! Polygon (MATIC) Geleceğini Etkiler Mi?

Polygon yatırımcılarını neler bekliyor? Popüler altcoin nasıl bir sorun yaşadı.
13:10
24 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Polygon son 8 aydır kripto para piyasalarındaki en popüler altcoinlerden biri oldu ve yaptığı anlaşmanın bunun temelini oluşturuyor. İyi bir pazarlama ekibiyle birlikte yapılan ortaklıkların fiyata ne denli büyük katkılar sunduğunu gördük. Polygon bunun en iyi örneklerinden biri olabilir. Diğer tarafta Mart ayı sonunda büyük bir güncelleme de bekleniyor. Peki son yaşanan kritik hata uzun vadede Polygon (MATIC) yatırımcılarını etkiler mi?

Polygon Ağ Kesintisi

Polygon’un 22 Şubat’ta yeniden düzenlenmesi, kripto para yatırımcıları arasında bazı söylentilerin dolaşmasına neden oldu. Spekülasyonlara göre, PolygonScan’den alınan veriler ağın 1,5 saat boyunca eni bloklar üretmediğini veya işlemleri işlemediğini gösterdiği için bir kesinti yaşandı. Bununla birlikte, kurucu ortak Sandeep Nailwal, kullanıcıları bu anlık kesinti sırasında farklı bir ağ kullanmaya yönlendirdi. Peki kesintinin nedeni neydi?

Polygon‘un düğümlerinin senkronize olmadığını bildirmesinden iki dakika önce “alışılmadık derecede büyük” bir blok yeniden düzenlemesi meydana geldi ve bu da ağdaki sorunların temel nedeninin bu olduğunu düşündürdü. Ağdaki çatallar ağ operatörleri aynı anda iki blok yayınladığında ortaya çıkar ve zincirin kalıcı kaydının rakip versiyonlarına yol açar. Anlaşmazlığı çözmek için ağ, “kanonik” olarak belirlediği giriş lehine bir girişi atan bir blok yeniden düzenlemesi yapar. Şimdilik PloygonScan’e bakıldığında ağın tekrar çalışır durumda olduğu ve blokların hızla üretildiği görülüyor.

Polygon (MATIC) Geleceği

Solana ağındaki kronikleşen kesintiler yatırımcıların Polygon tarafında da benzer bir sürecin başladığı endişelerine neden oldu ancak Santiment’teki işlem hacmine göre, kesinti süresinin Polygon üzerinde fark edilebilir bir etkisi olmadı. Ayrıca, Polygon’un yedi günlük aktif adreslerine bakıldığında faaliyetlerde kayda değer bir değişiklik olmadığı görüldü. Bu yazı yazıldığı sırada Polygon (MATIC) %2’nin üzerinde değer kaybetti ve yaklaşık 1,3 dolardan işlem görüyordu. Yani Polygon yatırımcılarının sosyal medyadaki serzenişlerine rağmen ağı büyük ölçüde etkileyen ciddi bir sorun yaşanmadı.

Bu tarz anlık kesintiler çok istisna şekilde diğer ağlarda da yaşanabilir. Ağ faaliyetlerinde mevcut kesinti ciddi bir probleme neden olmadığı için yatırımcıların endişelenmesi gereken bir şey yok gibi görünüyor.

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