Bitcoin ETF’lere 25 Ayda 57 Milyar Dolar Aktı, Altın ETF’leri Yıllarca Geride Kaldı

Bitcoin ETF’lerinin piyasaya girişinden sonraki ilk iki yılda elde ettiği yatırım hacmi, finansal ürünlerin benimsenme hızındaki önemli değişimi ortaya koyuyor. Verilere göre, spot Bitcoin ETF’leri, piyasaya sürüldüklerinden itibaren yaklaşık 25 ayda toplamda 57 milyar dolar net girişle dikkat çekti.

Bitcoin ve Altın ETF’lerinde Benimsenme Karşılaştırması

Yatırım fonlarının net akışlarını aylık bazda karşılaştıran grafiklere bakıldığında, Bitcoin ETF’lerinin performansının, uzun yıllar boyunca piyasada olan altın ETF’lerine kıyasla çok daha hızlı geliştiği görülüyor. Bitcoin’in performansını temsil eden turuncu çizgi, ilk birkaç ayda neredeyse dik bir şekilde yükselerek 25. ayda 57 milyar dolara ulaştı. Buna karşılık, altın ETF’lerinin temsil edildiği sarı çizgi ise aynı seviyeye ulaşmak için 200 ayı, yani 16 yılı aşkın bir zaman dilimini geride bırakmak zorunda kaldı. Altın tabanlı fonlar şu an 100 milyar dolar civarında birikimli net girişe sahip.

Grafikteki eğim farkı özellikle dikkat çekiyor. Altın ETF’lerinin tarihinde 97. ay dolaylarında ani bir düşüş ve 130. aydan 175. aya kadar uzun süren yatay bir dönem görüldü. Bitcoin ürünlerinde ise ilk iki yıldaki hızlı çıkış sonrası eğimin belirgin şekilde yataylaştığı izleniyor.

Piyasa Dinamikleri ve Tarihsel Farklılıklar

Bu karşılaştırmayı anlamlandırmak için iki ürünün piyasaya sürüldüğü koşulların farklı olduğu vurgulanıyor. Altın ETF’leri, 2004 yılında işlem görmeye başladığında finansal piyasalarda ETF altyapısı bugünkü kadar gelişmiş değildi ve dijital yatırım kanalları piyasanın geneline yayılmamıştı. Ayrıca, altın fonlarına yönelen yatırımcı tabanı, kripto para piyasasında olduğu gibi önceden hazırlıklı şekilde bir beklentiyle bu ürünü karşılamadı.

Buna karşın, spot Bitcoin ETF’leri Ocak 2024’te faaliyete başladığında, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların uzun süredir düzenlenmiş bir ürüne erişim konusunda yüksek talepleri bulunuyordu. Finansal ürün altyapısı daha olgun bir noktadaydı ve işlem hacmi yaratacak talep zaten mevcuttu. Dolayısıyla, ilk aylardaki gösterişli büyüme, Bitcoin’in finansal enstrüman olarak avantajlarını yansıtmak kadar, birikmiş talebin açığa çıkmasını da gösteriyor.

Altın fonlarının geçmişte Bitcoin’in son döngülerde yaşadığı büyük değer artışlarını örnek alabileceği bir finansal hikaye de bulunmuyordu. Dolayısıyla, iki ürünün kısa sürede ulaştığı yatırım hacmini tek ölçekle karşılaştırmak da yanıltıcı olabilir.

Yatırım Akımlarının Güncel Durumu

Yüksek giriş rakamlarına rağmen, Bitcoin ETF’lerinin başlangıç döneminden sonraki hareketinde duraklama gözleniyor. 25. aydan sonra net girişler ivmesini kaybederek daha yatay bir görünüm kazandı. 2025 ve 2026’daki piyasa gerilemeleri sırasında ETF’lerden zaman zaman çıkışlar görüldü. Ancak toplamdaki net giriş miktarı halen pozitif görünümünü koruyor.

Dikkat çeken hızlı büyüme, spot Bitcoin ETF’lerini bir finansal enstrüman olarak öne çıkarıyor. Ancak ilerleyen dönemde kurumsal yatırımcının taleplerinin ve piyasa koşullarının bu akımı sürdürülebilir kılıp kılamayacağı ise izlenmeye devam edilecek.