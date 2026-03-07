Ethereum fiyatı 1.965 dolar desteğinde tutunmaya çalışıyor

Ethereum fiyatı son saatlerde hafif bir gerileme ile 1.970 dolar seviyelerine yakın işlem görüyor. Piyasa katılımcıları, fiyatın 1.965 dolar civarındaki önemli Fibonacci desteğini koruyup koruyamayacağına odaklandı. Teknik analizde öne çıkan bu seviye, trendin devamı açısından kritik bir bölge olarak dikkat çekiyor.

Fibonacci düzeltmesinde kritik seviye test ediliyor

Son günlerde Ethereum, 2.000 doların üzerinde kalmayı başaramadıktan sonra 1.965 dolardaki 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesinde güç bulmaya çalışıyor. Piyasa verilerine göre, ETH son saatlerde 1.972 dolar civarında işlem gördü ve fiyat dalgalanması devam etti.

Teknik analizde sıklıkla izlenen bu destek, çoğu zaman trend dönüşlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Tarihsel olarak, 61,8 Fibonacci seviyesinin trend değişim noktası olarak çalıştığı görülüyor. Bu alanın korunması, Ethereum için kısa vadede yeni bir yükseliş denemesi ihtimalini gündemde tutuyor.

Bununla birlikte, teknik açıdan riskler devam ediyor. Eğer bu desteğin altına net bir şekilde inilirse, kısa vadede oluşan pozitif görünüm geçerliliğini yitirebilir. Özellikle fiyatın 1.839 dolar altına sarkması halinde, daha derin bir düzeltme olasılığı gündeme gelebilir.

Konsolidasyon aralığı yatırımcıları temkinli tutuyor

Daha uzun vadeli grafiklerde Ethereum’un bir süredir yatay bir konsolidasyon bölgesinde sıkıştığı görülüyor. Yaklaşık 2.150–2.160 dolar arasında güçlü bir direnç öne çıkarken, aşağıda ise 1.735–1.750 aralığında kuvvetli destek dikkat çekiyor.

Analistlere göre, bu yapı büyük yatırımcıların pozisyon aldığı birikim veya dağıtım dönemine işaret ediyor. Üst bandı aşma denemelerinde fiyatın geri çevrilmesi, yukarı yönlü likidite birikimine neden olabiliyor. Bu da, kısa süreli bir kırılma hareketi ihtimalini artırıyor.

Ethereum fiyatı şu an 1.950 dolara yakın, yani aralığın ortasında seyrediyor. Olası bir yukarı kırılımda 2.300 dolar ve üzeri seviyeler gündeme gelebilirken, dirençten gelen satış baskısı fiyatı tekrar 1.750 dolara çekebilir.

Makro gelişmeler ve kurumsal akışlar etkili oluyor

Teknik analiz dışında, makro ekonomik gelişmeler de Ethereum üzerinde etkili oluyor. Son günlerde İran’ı çevreleyen jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle, Ethereum tabanlı yatırım ürünlerinden yaklaşık 90 milyon dolarlık sermaye çıkışı gerçekleşti.

Bu tür gelişmeler bir süreliğine riskten kaçış eğilimini artırıyor ve kripto varlıklar kısa vadeli baskı görebiliyor. Ancak, makro düzeyde yaşanan sermaye hareketleri genellikle uzun vadeli trendleri değil, daha çok kısa süreli oynaklığı etkiliyor.

Öte yandan, Ethereum ETF piyasasındaki büyüme de kurumsal yatırımcıların ilgisini artırıyor. Büyük varlık yöneticilerinin Ethereum temelli ürünleri piyasaya sürmesi, dijital varlık sektöründeki sermaye akışlarına yön veriyor.

Kısa vadede toparlanma için ana direnç izleniyor

Son dalgalanmalara rağmen, bazı teknik göstergeler Ethereum’da toparlanma potansiyeli olabileceğini gösteriyor. Özellikle göreli güç endeksinin (RSI) aşırı satım bölgesine yaklaşması, satış baskısının azalmaya başladığına işaret ediyor.

1.965 dolar desteğinin savunulması halinde, fiyatın yeniden 2.100–2.125 dolar bandına yönelme olasılığı bulunuyor. Ancak, piyasada asıl belirleyici seviye 2.160 dolar olarak öne çıkıyor. Bu direncin aşılması, konsolidasyon dönemi sonrası yeni bir yükseliş dalgası için işaret olabilir.

Şimdilik, Ethereum’un kısa vadeli yönü kritik karar aşamasında kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki işlemlerde, fiyatın 2.000 doların altında kalmaya devam etmesi halinde düzeltme sürecinin derinleşebileceği değerlendiriliyor.