Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin’de Piyasa Değeri Artışı Yavaşladı: On-Chain Verileri Satış Baskısını Gösteriyor

Özet

  • Bitcoin’in piyasa değeri büyümesi, gerçekleşen maliyet tabanına göre yavaşladı.
  • On-chain veriler, satış baskısının artabileceğine yönelik geçmişteki eğilimleri yansıtıyor.
  • Uzun vadeli göstergeler, fiyat artış hızının sermaye girişine göre geride kaldığını gösteriyor.
COINTURK
COINTURK

Bitcoin ağındaki zincir üstü veriler, piyasa değerinin büyüme hızının gerçekleşen piyasa değeri artışına göre geride kaldığını ortaya koydu. Bu fark geçmişte satışların güçlendiği dönemlerden önce gözlenmişti. Kripto piyasasında yakından takip edilen bu iki gösterge, yatırımcı davranışlarını ve fiyat dinamiklerini anlamak için önemli sinyaller sunuyor.

İçindekiler
1 Piyasa Değeri ve Gerçekleşen Değerin Ayrışması
2 Son Dönem Grafik Analizleri
3 365 Günlük Hareketli Ortalama ve Sinyaller

Piyasa Değeri ve Gerçekleşen Değerin Ayrışması

Piyasa değeri, Bitcoin’in toplam arzının güncel fiyatla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Gerçekleşen piyasa değeri ise, her bir Bitcoin’in son hareket ettiği zincir üstü fiyata göre toplam değerini gösteriyor ve yatırımcıların ağ üzerindeki toplam maliyetini yansıtıyor. Aradaki fark, piyasanın dinamiğine dair önemli bilgiler içeriyor. Piyasa değeri, gerçekleşen değerden daha hızlı büyüdüğünde talebin güçlü kaldığına; tersi durumda ise baskının arttığına işaret ediliyor.

Son Dönem Grafik Analizleri

2020 başından 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan büyüme oranı farkı grafiğinde, piyasa değeri artışının öne geçtiği zamanlarda satış baskısı düşük kalırken, gerçekleşen değer artışının hızlandığı anlarda satışlar ivme kazanıyor. 2021 yükseliş döneminde grafikte büyük bir ivme kaydedilirken, 2022’de bu eğilim terse dönerek piyasa değeri büyümesinde ciddi bir azalma yaşandı ve Bitcoin fiyatı 15.000 dolar seviyelerine kadar düştü.

2023 sonundan 2024’e kadarki süreçte ise piyasa değeri yeniden öne çıkınca satış baskısı hafifledi. Ancak veriler, 2026’ya girerken ilişkide yeniden bir değişimin yaşandığını, gerçekleşen değer büyüme hızının piyasa değerini geçtiğini ve satış yönlü hareketliliğin bir kez daha ön plana çıktığını gösteriyor.

365 Günlük Hareketli Ortalama ve Sinyaller

İkinci grafik ise piyasadaki kısa vadeli dalgalanmaları azaltmak için 365 günlük basit hareketli ortalama kullanıyor. Burada turuncu çizgi yıllık bazda piyasa değeri büyümesini, mavi çizgi ise gerçekleşen değer artış hızını temsil ediyor. 2021 zirvesinde piyasa değeri yıllık bazda net şekilde öndeyken, 2022’de tersine dönüp negatif alana geriledi.

2023 ortalarında iki gösterge birbirine yaklaşırken, 2024’te piyasa değeri hızlıca toparlandı. 2026’ya doğru ise turuncu çizgi tekrar mavi çizginin altına düştü ve negatife yaklaştı. Ancak mavi çizgi pozitif seyrini sürdürüyor. Bu geçiş, zincir üzerinde sermaye girişlerinin sürdüğünü fakat fiyat artış hızının yavaşladığını ortaya koyuyor.

Gerçekleşen piyasa değerinin sabit şekilde yükselmeye devam etmesi, Bitcoin ağında hareketliliğin ve maliyet bazının arttığına işaret ediyor. Ancak fiyatın bu tempoya ayak uyduramaması, piyasada ekstra talep ihtiyacının ön plana çıktığını düşündürüyor.

Gözlenen ayrışma, satış baskısının hâlen piyasa büyümesine oranla yüksek seyrettiğini ve fiyat hareketinin ekstra alıcılarla desteklenmediği sürece yukarı yönlü ivmenin zayıflayabileceğini gösteriyor. Grafikler, gelecekte fiyatın hangi seviyeye gideceğine dair kesin bir öngörü içermiyor ancak mevcut eğilimi yansıtıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ABD’de Stagflasyon Endişesi Yükselirken Bitcoin’in Konumu Tartışılıyor

Bitcoin’in Piyasa Döngüsünde Orta Aşama Sinyali: NUPL-MVRV İndeksi 0,33 Seviyesine Yükseldi

Şirket Fonlarını Kripto Yatırımına Aktaran Eski CFO İki Yıl Hapis Cezası Aldı

Bitcoin Madencilerinin Son Beş Ayda 15.000 BTC’yi Aşan Satışı Dikkat Çekti

CleanSpark, Şubat Ayında Madencilikten Elde Ettiği Geliri Yapay Zekâ ve Veri Merkezi Altyapısına Aktarıyor

Kripto Paralar Bu Döngüde Neden Zayıf Performans Gösterebilir?

Bitcoin İçin Kritik Gösterge 12 Ay Sonra Tekrar Yükseliş Sinyali Verdi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı ABD’de Stagflasyon Endişesi Yükselirken Bitcoin’in Konumu Tartışılıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ABD’de Stagflasyon Endişesi Yükselirken Bitcoin’in Konumu Tartışılıyor
Kripto Para
Bitcoin’in Piyasa Döngüsünde Orta Aşama Sinyali: NUPL-MVRV İndeksi 0,33 Seviyesine Yükseldi
Kripto Para
Şirket Fonlarını Kripto Yatırımına Aktaran Eski CFO İki Yıl Hapis Cezası Aldı
Kripto Para Kripto Para Hukuku
ABD Federal Mahkemesi, Binance ve Changpeng Zhao Hakkındaki Dava Taleplerini Reddetti
BINANCE Kripto Para Hukuku
Bitcoin Madencilerinin Son Beş Ayda 15.000 BTC’yi Aşan Satışı Dikkat Çekti
Kripto Para
Lost your password?