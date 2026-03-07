Bitcoin’de Piyasa Değeri Artışı Yavaşladı: On-Chain Verileri Satış Baskısını Gösteriyor

Bitcoin ağındaki zincir üstü veriler, piyasa değerinin büyüme hızının gerçekleşen piyasa değeri artışına göre geride kaldığını ortaya koydu. Bu fark geçmişte satışların güçlendiği dönemlerden önce gözlenmişti. Kripto piyasasında yakından takip edilen bu iki gösterge, yatırımcı davranışlarını ve fiyat dinamiklerini anlamak için önemli sinyaller sunuyor.

Piyasa Değeri ve Gerçekleşen Değerin Ayrışması

Piyasa değeri, Bitcoin’in toplam arzının güncel fiyatla çarpılmasıyla hesaplanıyor. Gerçekleşen piyasa değeri ise, her bir Bitcoin’in son hareket ettiği zincir üstü fiyata göre toplam değerini gösteriyor ve yatırımcıların ağ üzerindeki toplam maliyetini yansıtıyor. Aradaki fark, piyasanın dinamiğine dair önemli bilgiler içeriyor. Piyasa değeri, gerçekleşen değerden daha hızlı büyüdüğünde talebin güçlü kaldığına; tersi durumda ise baskının arttığına işaret ediliyor.

Son Dönem Grafik Analizleri

2020 başından 2026’ya kadar olan dönemi kapsayan büyüme oranı farkı grafiğinde, piyasa değeri artışının öne geçtiği zamanlarda satış baskısı düşük kalırken, gerçekleşen değer artışının hızlandığı anlarda satışlar ivme kazanıyor. 2021 yükseliş döneminde grafikte büyük bir ivme kaydedilirken, 2022’de bu eğilim terse dönerek piyasa değeri büyümesinde ciddi bir azalma yaşandı ve Bitcoin fiyatı 15.000 dolar seviyelerine kadar düştü.

2023 sonundan 2024’e kadarki süreçte ise piyasa değeri yeniden öne çıkınca satış baskısı hafifledi. Ancak veriler, 2026’ya girerken ilişkide yeniden bir değişimin yaşandığını, gerçekleşen değer büyüme hızının piyasa değerini geçtiğini ve satış yönlü hareketliliğin bir kez daha ön plana çıktığını gösteriyor.

365 Günlük Hareketli Ortalama ve Sinyaller

İkinci grafik ise piyasadaki kısa vadeli dalgalanmaları azaltmak için 365 günlük basit hareketli ortalama kullanıyor. Burada turuncu çizgi yıllık bazda piyasa değeri büyümesini, mavi çizgi ise gerçekleşen değer artış hızını temsil ediyor. 2021 zirvesinde piyasa değeri yıllık bazda net şekilde öndeyken, 2022’de tersine dönüp negatif alana geriledi.

2023 ortalarında iki gösterge birbirine yaklaşırken, 2024’te piyasa değeri hızlıca toparlandı. 2026’ya doğru ise turuncu çizgi tekrar mavi çizginin altına düştü ve negatife yaklaştı. Ancak mavi çizgi pozitif seyrini sürdürüyor. Bu geçiş, zincir üzerinde sermaye girişlerinin sürdüğünü fakat fiyat artış hızının yavaşladığını ortaya koyuyor.

Gerçekleşen piyasa değerinin sabit şekilde yükselmeye devam etmesi, Bitcoin ağında hareketliliğin ve maliyet bazının arttığına işaret ediyor. Ancak fiyatın bu tempoya ayak uyduramaması, piyasada ekstra talep ihtiyacının ön plana çıktığını düşündürüyor.

Gözlenen ayrışma, satış baskısının hâlen piyasa büyümesine oranla yüksek seyrettiğini ve fiyat hareketinin ekstra alıcılarla desteklenmediği sürece yukarı yönlü ivmenin zayıflayabileceğini gösteriyor. Grafikler, gelecekte fiyatın hangi seviyeye gideceğine dair kesin bir öngörü içermiyor ancak mevcut eğilimi yansıtıyor.