AVAX tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinden %95’ten fazla gerilerken analistler $3,50 ile $3,00 aralÄ±ÄŸÄ±nÄ± izliyor

Avalanche aÄŸÄ±nÄ±n yerel tokenÄ± AVAX, son 24 saatte %1,36 yÃ¼kselerek 6,68 dolar civarÄ±nda iÅŸlem gÃ¶rse de teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde belirgin bir toparlanma henÃ¼z oluÅŸmadÄ±. FiyatÄ±n kÄ±sa vadede sÄ±nÄ±rlÄ± bir tepki vermesi, daha geniÅŸ Ã¶lÃ§ekte sÃ¼ren dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ eÄŸilimini ÅŸimdilik deÄŸiÅŸtirmedi. AVAX, 144,96 dolarlÄ±k tÃ¼m zamanlarÄ±n en yÃ¼ksek seviyesinin %95â€™ten fazlasÄ± altÄ±nda kalmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Kritik direnÃ§ bÃ¶lgesi aÅŸÄ±lamadÄ±

Piyasadaki ana teknik sorun, AVAXâ€™Ä±n daha Ã¶nce destek olarak Ã§alÄ±ÅŸan 8,00 ile 9,00 dolar bandÄ±nÄ±n altÄ±nda kalmasÄ± olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. Bu alanÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aynÄ± bÃ¶lge direnÃ§ konumuna geÃ§ti. Bu nedenle fiyat bu seviyelerin Ã¼zerine yerleÅŸmedikÃ§e kÄ±sa sÃ¼reli yÃ¼kseliÅŸlerin yeniden satÄ±ÅŸla karÅŸÄ±laÅŸabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor.

Analist Global Rashid, 8 dolar Ã§evresindeki desteÄŸin artÄ±k kaybedildiÄŸine iÅŸaret etti. Analiste gÃ¶re bir sonraki aÅŸamada 4,50 ile 5,50 dolar aralÄ±ÄŸÄ± test edilebilir. SÃ¶z konusu bÃ¶lgenin geÃ§miÅŸte trend desteÄŸi ve eski kÄ±rÄ±lÄ±m yapÄ±sÄ±yla Ã¶rtÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

AVAX iÃ§in 6,68 dolar Ã§evresindeki tepki hareketi, 8,00 ile 9,00 dolar bandÄ± geri alÄ±nmadÄ±kÃ§a daha bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ yapÄ±sÄ±nÄ± tek baÅŸÄ±na bozmuÅŸ sayÄ±lmÄ±yor.

KÄ±sa vadeli gÃ¶stergeler satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±na iÅŸaret ediyor

Daha kÄ±sa zaman dilimlerinde de gÃ¶rÃ¼nÃ¼m net biÃ§imde gÃ¼Ã§ kazanmÄ±ÅŸ deÄŸil. OlaxBT tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan deÄŸerlendirmede fiyatÄ±n VWAP Ã¼zerinde tutunduÄŸu, buna karÅŸÄ±n CVD gÃ¶stergesinin sert biÃ§imde gerilediÄŸi aktarÄ±ldÄ±. Bu tablo, fiyatÄ±n kÄ±sa vadede direnÃ§li gÃ¶rÃ¼nmesine raÄŸmen satÄ±ÅŸ tarafÄ±ndaki baskÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret ediyor.

Mini sÃ¶zlÃ¼k: VWAP, belirli bir zaman aralÄ±ÄŸÄ±nda fiyat ile hacmi birlikte dikkate alan ortalama fiyat gÃ¶stergesidir. CVD ise alÄ±m ve satÄ±m emirleri arasÄ±ndaki farkÄ±n birikimli seyrini izler; dÃ¼ÅŸmesi, satÄ±ÅŸ baskÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterebilir.

AynÄ± deÄŸerlendirmede MFI gÃ¶stergesinin daha nÃ¶tr bir alana yÃ¶neldiÄŸi, ancak gÃ¼Ã§lÃ¼ alÄ±m hacmi gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in mevcut toparlanmanÄ±n kÄ±rÄ±lgan kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. AVAXâ€™Ä±n 6,50 dolar Ã¼zerinde tutunmasÄ± ve ardÄ±ndan 7,00 ile 7,50 dolar bandÄ±nÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ hacimle geri almasÄ± gerektiÄŸi, aksi halde mevcut hareketin yeni bir dÃ¼ÅŸÃ¼k tepe olarak kalabileceÄŸi belirtiliyor.

YÃ¼ksek zaman diliminde 3,50 dolar ile 3,00 dolar bandÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor

Daha uzun vadeli grafiklerde ise aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ riskin tamamen ortadan kalkmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Rami Scalps, 3,50 dolarÄ± kritik seviye olarak Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±rken, AVAXâ€™Ä±n geniÅŸ bir dÃ¼zeltme yapÄ±sÄ± iÃ§inde hareket ettiÄŸini ve son bir aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ sÃ¼pÃ¼rme alanÄ± bÄ±rakmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini savundu. The Wyckoff Architect de benzer biÃ§imde fiyatÄ±n ilerleyen dÃ¶nemde 3 dolar civarÄ±na yaklaÅŸabileceÄŸini deÄŸerlendirdi.

GÃ¶sterge Seviye AnlamÄ± Mevcut fiyat 6,68 dolar KÄ±sa vadeli tepki bÃ¶lgesi DirenÃ§ 8,00 ile 9,00 dolar Eski destek, yeni direnÃ§ Ara destek 4,50 ile 5,50 dolar OlasÄ± ilk test alanÄ± Ana destek 3,50 ile 3,00 dolar Uzun vadeli birikim bÃ¶lgesi olarak izleniyor

Birden fazla analistin yÃ¼ksek zaman dilimli grafikleri, AVAX iÃ§in 3,50 ile 3,00 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olasÄ± dip bÃ¶lgesi olarak izlendiÄŸini ortaya koyuyor.

Hazine planÄ± uzun vadeli anlatÄ±yÄ± destekliyor

Temel tarafta ise Avalanche ile baÄŸlantÄ±lÄ± hazine planlarÄ±na dair geliÅŸmeler dikkat Ã§ekiyor. That Martini Guy, Nasdaqâ€™ta iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸlayan Avalanche Treasury hissesinin ilk gÃ¼nÃ¼nde %38 gerilediÄŸini, buna raÄŸmen ÅŸirketin 1 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde AVAX alÄ±mÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Avalanche, kendi blokzincir altyapÄ±sÄ± Ã¼zerinde yÃ¼ksek Ã¶lÃ§eklenebilirlik hedefleyen bir katman 1 aÄŸ olarak biliniyor.

Buna karÅŸÄ±n teknik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n kÄ±sa vadede Ã¶nceliÄŸini koruduÄŸu belirtiliyor. Fiyat 8 dolarÄ±n altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece 5,50 dolar, 4,50 dolar ve ardÄ±ndan 3,50 ile 3,00 dolar destek bÃ¶lgesine doÄŸru yeni bir geri Ã§ekilme ihtimali masada kalÄ±yor. OlasÄ± daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir toparlanma senaryosunda ise Ã¶nce 7,50 ile 8,00 dolar bandÄ±nÄ±n, daha sonra 10 ile 12 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeniden hedef haline gelmesi beklenebilir.