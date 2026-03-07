Kripto Para Borsalarında Kağıt Vergi Beyanları Yerini Dijital Teslimata Bırakıyor

ABD Gelir İdaresi’nin (IRS) önerdiği yeni düzenlemeyle birlikte, kripto para borsalarındaki milyonlarca kullanıcı artık vergi belgelerini posta yoluyla değil dijital ortamlardan almak durumunda kalabilir. IRS’in gündemindeki bu düzenleme, borsaların Form 1099-DA’yı yalnızca elektronik olarak sunmasına olanak tanıyor. Söz konusu form, dijital varlık alım-satımlarını bildirmek için kullanılıyor ve ilerleyen dönemde müşterilerinden elektronik teslimatı reddedenlerle çalışmama hakkı da borsalara tanınabilir.

Elektronik Vergi Beyanı Dönemi

Mevcut kurallara göre kripto aracıları, müşterilerine vergi formlarını hem kağıt hem dijital olarak sunmak zorunda. Yeni öneriyle birlikte, hesap açılışı sırasında kullanıcının elektronik teslimata onay vermesi temel kabul edilecek ve bu onayı vermeyen kullanıcıların hesaplarının kapatılması gündeme gelebilecek. Onay süreci genellikle, “Kabul ediyorum” seçeneğiyle uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

Bir kez elektronik teslimata onay veren müşteriler, müşteri olarak kaldıkları sürece bu onaydan geri dönme hakkını kaybedebilecek. E-posta teslimatında sorun yaşanması halinde ise, yalnızca bir bildirim mektupları posta yoluyla iletilecek, ancak tam anlamıyla vergi dökümanı gönderilmeyecek.

Raporlamada Temel Değişiklikler

IRS önerisi, aracı kurumların hükümete sunduğu verilerin içeriğinde herhangi bir değişiklik getirmiyor; yalnızca bu belgelerin kullanıcılara iletim şekli dijital platformlara taşınıyor. Yani, borsa uygulamaları email veya uygulama içi doküman merkezleri yoluyla formları paylaşacak. Belgelerin kullanıcı erişimine, ilgili vergi yılı bitiminden sonraki yılın ekim ortasına kadar açık olması gerekecek ve yedi yıl süreyle de arşivlenmesi zorunlu olacak.

Yeni sistem, müşterilerin her vergi sezonunda posta kutusunda kağıt formla karşılaşması yerine, uygulamalardan gelen bildirimlerle sürecin dijitalde takip edilmesini öngörüyor. Fiziksel formları hatırlatma olarak kullananlar için bu değişim sürece uyum sağlamayı gerektiriyor.

Vergilendirme ve Denetimin Genişlemesi

2025’ten itibaren, kripto para borsaları Form 1099-DA ile toplam işlem tutarını raporlamaya başlayacak. Belirli varlıklar için maliyet bilgisiyle kar/zarar hesabı da 2026 itibarıyla bazı işlemlerde sisteme dahil olacak. ABD Hükümeti Sorumluluk Ofisi’nin son verilerine göre, otomatik denetim sistemleriyle bildirilmeyen gelirlerin tespiti bir yılda 1 milyonun üzerinde dosyada 6,6 milyar dolar potansiyele ulaştı.

Veriler, bireylerin yaklaşık %6,5’inin kripto parayla yapılan işlemleri raporladığını gösterirken, araştırmalar bu oranların kriptoya sahip olanlarla karşılaştırıldığında çok daha düşük kaldığını ortaya koyuyor. IRS, dijital varlık sahibi olanların yüzde 75’inin vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini tahmin ediyor.

Teklif edilen elektronik teslimat uygulamasının ana hedefi, beyan yükümlülüklerini azaltmak yerine, vergi otoriteleri için otomatik uyuşmazlık tespiti ve denetim süreçlerini standartlaştırmak olarak öne çıkıyor.

Kullanıcılar İçin Pratik Sonuçlar

Vergi sezonunda kağıt evrak bekleyen kullanıcılar için süreç, artık e-posta ya da uygulama üzerinden gelen bir dosya bildirimiyle yönetilecek. Vergi belgelerinin unutulması veya gözden kaçırılması ihtimaline karşı, kullanıcıların iletişim bilgilerini güncel tutması ve spam kutularını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor. Belgeler platformun doküman merkezi veya e-posta ekinde sunulacak ve kullanıcıların geçmişteki işlemlere erişimi yedi yıl boyunca mümkün olacak.

Borsalar kendi iş süreçleri gereği, dijital veya fiziksel teslimat seçeneklerinden müşteriye özel tercihler sunabilecek. Ancak düzenleme, dijital teslimatı yaygınlaştıracak yasal altyapıyı sağladığı için, ilerleyen dönemde dijital vergi beyanı standart haline gelebilir.

Uluslararası düzeyde de vergilendirme süreçlerinde benzer yaklaşımlar benimseniyor. OECD’nin Kripto-Varlık Raporlama Çerçevesi ve AB’nin DAC8 yönergesi gibi düzenlemeler, kripto varlıkların raporlanmasında standartlaşmaya işaret ediyor. ABD’deki yeni dijital teslimat teklifi de bu küresel eğilimin bir parçası olarak görülüyor.