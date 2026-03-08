8 Mart: Kripto Para Piyasaları Son Durum

Bitcoin son 24 saatte 66.833 dolara kadar geriledi ve altcoinler için yeni testler gördük. Ancak Cuma günkü satışların hafta sonunda çok daha büyük diplere kapı aralamaması olumlu. Bölgesel gerilim devam ederken önemli destek seviyelerinin kaybedilmesi risklerin sıcak kaldığını gösteriyor.

Bitcoin (BTC)

İranlı yetkililer, saldırılarda bugüne kadar 1.300’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve binlerce yaralı olduğunu Birleşmiş Milletler’e bildirdi. Hamaney’in ölümü sonrası oluşan otorite boşluğunu doldurmak için Uzmanlar Meclisi halen İran’a baş seçemedi. Trump seçilecek isim kendileriyle iyi geçindiği sürece rejimin devam edebileceğini ima etti. İran bölgesel olarak kara harekatına pek uygun bir yer değil ve ABD ikinci bir Irak vakasından kaçınıyor. Nitekim Trump’ın seçimi kazanmasında en büyük rolü “ABD askerlerini evlerine getireceğim” vaadiydi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ülkelerden bir saldırı gelmediği sürece bu ülkelere yönelik füze operasyonlarını durduracaklarını duyurdu. Bu duyuru petrol fiyatını dengeleyebilir çünkü artık enerji tesislerinin hedef alınması gündeme geldiğinden petroldeki yükseliş hızlanmıştı. Hafta sonu itibariyle komşu ülkelerden ziyade saldırılar İran ve İsrail arasında yoğunlaştı. İran Devrim Muhafızları, Tahran’daki rafineri saldırısına yanıt olarak İsrail’in Hayfa kentindeki bir rafineriyi ve Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı çevresini füzelerle vurduklarını açıkladı.

Gümrük tarifeleriyle ilgili iptal kararının ardından endişe duyulan kaos ortamı başlamadı. Çin ve AB bunu Trump’a saldırmak için fırsata çevirip gerilimi artırmıyor. Esasen İran saldırısının bu gelişmeyle eş zamanlı başlatılması Trump’ın gümrük tarifeleri konusunda zıt hareket edecek ülkelere daha sert tepkiler vermesine neden olabilirdi.

Bitcoin için 2 büyük risk artık fiyatlanmış durumda. Gümrük tarifeleri ve İran konusu gerçekleşen risklere dönüştü yani bu aşamada İran ile müzakere manşetleri gelmeye başladığında negatif fiyatlamanın tam anlamıyla tersine döndüğünü görmeye başlayacağız. 5 aylık %15 tarifelerse geçen yıl kabul edilmiş oranlar olduğundan taraflar arasında sorun çıkarmayacak. İstihdam verisindeki gerileme de bu yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine geri dönülebileceğini gösteriyor. Kısa vadede Bitcoin dalgalı seyrini devam ettirecek olsa da baskının günden güne arttığı dönem geride kalıyor. Artık fiyat üzerindeki baskı günden güne “azalırken” grafiklerin de toparlanması beklenebilir.

Tam 31 gündür BTC 66 bin doların çok altında kalmıyor ancak bu seviyeyi sürekli test ediyor. Konsolidasyon süreci bir noktada bitecek olsa da önceki kırılma 78 gün sürdüğünden volatilite artışı için henüz vakit olabilir. Yukarı yönlü kırılma 75 bin dolar üstü kapanışlarla 81.300 doların kazanılmasının ardından gerçekleşecek.

Kripto Paralar Son Durum

Haftalıkta en büyük kazancı New York borsasının arkasındaki şirket olan ICE’den yatırım alan OKB Coin elde etti. OKX borsasının yerel kripto para birimi yüzde 30 kazançla 100 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. PI Coin %22 artış yaşarken H Coin %18 yüksleişle en büyük 100 kripto para arasında üçüncü sırada. Kripto paraların toplam piyasa değeri 2,3 trilyon doların hemen altında ve korku endeksi 18’de. Hacimler hafta sonuna yakışır zayıflıkta.

Bu haftanın kaybedenleri PIPPIN ve STABLE oldu. Sırasıyla %40 ve %20 kayıp yaşadılar. TRUMP Coin %16 erirken WLFI de kayıplarda ona yaklaştı.