9-15 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Kripto paralar Mart ayına hızlı başladı ve Fed’in sıradaki faiz kararına da günler kaldı. Önümüzdeki 7 gün boyunca yaşanacak gelişmeler kripto paralar için oldukça önemli. İran savaşı sekizinci gününe girerken ikinci haftasında artık kayda değer kırılmalar görmemiz gerekiyor. Müzakereye dair sinyaller hafta içi hızlı yükselişlere zemin hazırlayabilir.
Kripto Paralar Önemli Gelişmeler
6 Mart Cuma günü gelen büyük istihdam revizeleri Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmama ihtimalini ortadan kaldırdı. Ocak ve Şubat ayında gelen raporlar istihdamdaki zayıflamanın sona erdiğini gösteriyordu. Ancak Aralık ve Ocak verileri aşağı revize edilirken Şubat raporu negatif gelince faiz indirimi bekleyenlerin de yüzü güldü.
18 Mart toplantısında faizlerin %96 ihtimalle sabit bırakılması bekleniyor. En erken indirimse 16 Eylül toplantısında olacak. Elbette enflasyon zayıflar ve istihdam verileri bu şekilde gelmeye devam ederse oranlar risk piyasaları lehine değişebilir.
9 Mart Pazartesi
- 18:00 NY Fed Enflasyon Beklentileri
- DoubleZero Delegasyon Programı’nın (DZDP) 2. Aşaması Başlıyor
- Edel Duyurusu
10 Mart Salı
- 15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 12,75K)
- Horizen ZenIP42408 Oylaması (Stake programının geliştirilmesini desteklemek üzere 1 milyon token tahsis edilecek.)
- NY Fed , 13 Şubat – 12 Mart 2026 dönemini kapsayan süreçte yaklaşık 53,4 milyar dolarlık (13,4 milyar doları yeniden yatırım, 40 milyar doları ise rezerv yönetimi) hazine kağıdı alımı yapacağını açıklamıştı. (Salı günü 6,6 milyar dolarlık alım bekleniyor. Ayrıca ilk plan sona erdiğinden yeni alım takvimi (piyasaya likidite) muhtemelen 10-13 Mart arasında duyurulacak.)
11 Mart Çarşamba
- 00:05 Oracle Kazanç Raporu
- 02:50 Japonya PPI (Beklenti: %2,2 Önceki: %2,3)
- 15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti ve Önceki: %2,5)
- ABD TÜFE (Beklenti: %2,5 Önceki: %2,4)
- 15:30 Fed’den Bowman Konuşacak
- Qubic Network Guardians açık beta sürümü başlıyor.
- Birleşik Krallık Lordlar Kamarası’nın stablecoin incelemesi için son kanıt toplama tarihi.
12 Mart Perşembe
- Türkiye Merkez Bankası Faiz Kararı (Beklenti: Sabit)
- 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 215K Önceki: 213K)
- 18:00 Fed/Bowman
- Aptos (APT) Kilit Açılışı (Arzın %0,69’u)
- Ardor Mainnet’te V2.6.1 Güncellemesi
- Illuvium (Illuvitar – Wave 5)
- Polkadot Token Ekonomisi Yükseltmesi (DOT arzı 2,1 milyar ile sınırlanıyor, Emisyonlar %53,6 oranında azaltılıp, Unbonding süresi 28 günden 24-48 saate indiriliyor.)
- Apecoin Otherside Güncellemesi (Agent API geliyor. NPC’ler vs.)
- RNGR Holderları İçin Airdrop (Snapshot 12 Mart 16:00 PST) MetaDAO’nun toplam dağıtacağı bakiye 5.047.250 USDC.
- Birleşik Krallık Finansal Yürütme Otoritesi’nin (FCA) kripto varlık firmalarına yönelik yeni kurallar içeren CP26/4 danışma süreci sona erecek.
13 Mart Cuma
- 15:30 ABD GSYİH Çeyreklik Bazda 2. Tahmin (Beklenti: %1,4 Önceki: %4,3)
- 15:30 ABD Tüketici Harcamaları Aylık (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,4%)
- 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti ve Önceki: %3)
- ABD Çekirdek PCE (Beklenti ve Önceki: %2,9)
- 15:30 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi Yıllık (Beklenti: 6,806M Önceki: 6,542M)
- 17:00 Michigan Üniversitesi Duyarlılık Endeksi Öncü Verileri (Beklenti: 56 Önceki: 56,6)
- 17:00 Michigan Üniversitesi 5 Yıllık Enflasyon Öncü Verileri (Önceki: %3,3)
- 17:00 Michigan Üniversitesi 1 Yıllık Enflasyon Öncü Verileri (Önceki: %3,4)
- WhiteBIT Kilit Açılışı (Piyasaya sürülen arzın %27,77’si)
14 Mart Cumartesi
- Akash Network Burn-Mint Equilibrium (BME) önerisi için oylama sona erecek. (8 Mart itibariyle %33,4 yeterli katılım sınırı %28,9 katılıma ulaşıldığı için sağlanamadı. 5 gün içinde oran sağlanabilir. Katılımcılar öneriyi destekliyor.)
15 Mart Pazar
- Connex Kilit Açılışı (Arzın %1,54’ü)
- Warden Sezon 4
(16-17 Mart tarihinde Nvidia AI konferansı var ve 18 Mart tarihinde faiz kararı açıklanacağı için 9-15 Mart haftası ekstra volatil geçebilir.)