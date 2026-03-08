Bitcoin ve Ethereum’un 2018 Sonundan Bu Yana Getirisi Yüzde 2.000’i Aştı

2018 yılının Aralık ayında kripto piyasalarında yaşanan büyük düşüşün ardından Bitcoin ve Ethereum’da uzun vadeli yatırım yapanlar için dikkat çekici bir tablo oluştu. O dönemden bugüne kadar geçen yaklaşık yedi yıllık süreçte, her iki kripto para da yüzde 2.000’in üzerinde getiri sağladı.

Yedi Yıllık Performans Karşılaştırması

Aralık 2018’deki ayı piyasasında dibe ulaştıktan sonra, Bitcoin ve Ethereum, fiyat hareketleri açısından oldukça paralel bir seyir izledi. 2019’da başlayan toparlanmayla hem Bitcoin hem de Ethereum önemli yükselişler kaydetti. 2020’de görülen birikim süreci ve 2021’deki boğa piyasasında iki varlık da belirgin artışlar yaşadı. 2022’de piyasalar yeniden ciddi kayıplar vermiş olsa da iki kripto parada da genel olarak birbirine yakın oranda yükseliş görüldü.

Son verilere göre, Aralık 2018’den bu yana Ethereum’un getirisi yüzde 2.269 seviyesine ulaşırken, Bitcoin’de bu oran yüzde 2.006 olarak ölçüldü. Bu rakamlar; Bitcoin ve Ethereum’un, o dönemdeki fiyatların yaklaşık 20 katına yükseldiğini net biçimde ortaya koyuyor.

Başlangıç Noktasının Önemi

Söz konusu grafikler, yatırım zamanlamasının getiri üzerinde belirleyici rol oynadığını vurguluyor. 2021’de yaşanan zirvelerin ardından her iki kripto para da bir süre boyunca en yüksek değerlerinin altında seyretti. Geçmiş güncel fiyatlarda Ethereum, Bitcoin karşısında zayıf bir görüntü çizmiş olsa da, 2018’den bugüne bakıldığında bu tablo değişiyor.

Bu dönemde Ethereum küçük bir farkla daha yüksek getiri sağlarken, farklı zaman aralıklarına bakıldığında bazı avantajların el değiştirdiği görülüyor. Kısacası, kısa vadede değişen fiyat dengeleri uzun vadede farklılaşabiliyor.

2018 sonundaki piyasa dibinde Bitcoin’e 10.000 dolar yatıran bir yatırımcının pozisyonu yaklaşık 210.600 dolara ulaşırken; aynı tutar Ethereum’a yatırılmış olsaydı bu meblağ yaklaşık 236.900 dolar olacaktı. Yedi yıllık süreçte iki varlık arasında getiriler açısından çok büyük farklar oluşmadı.

Sektörde yaygın şekilde kullanılan bu grafik, hem Bitcoin hem de Ethereum’un o dönemde uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, getiriler arasındaki nominal fark, genel tabloya bakıldığında görece sınırlı kalıyor. 2018 yılının piyasa dibi, hem Bitcoin hem de Ethereum için öne çıkan bir yatırım fırsatı olarak kayıtlara geçti.