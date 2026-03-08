Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi

Şirketlerin Bitcoin alımları hız kesmeden sürerken, geçen 12 ayda 116 halka açık şirketin bilançosuna Bitcoin eklediği görülüyor. Farklı sektörlerden çok sayıda firma; rezerv yönetimi, uzun vadeli değer saklama veya stratejik çeşitlendirme gerekçeleriyle Bitcoin’i bilançolarında tutmaya başladı.

Bitcoin Tutan Şirketlerin Profili ve Alanları

Çeşitli sektörlerden şirketler, Bitcoin’i aktif olarak portföylerinde tutuyor. Söz konusu şirketler; teknoloji, kripto altyapısı, enerji, finans, sağlık, medya, perakende ve diğer alanlarda faaliyet gösteriyor. Bu dağılım, Bitcoin sahipliğinde geniş bir yelpazeye işaret ediyor ve bu durum artık sınırlı sayıdaki kripto odaklı şirketlerle tek bir büyük kurumsal yatırımcının ötesine geçmiş görünüyor.

Bitcoin rezervlerini ön plana çıkaran şirketler arasında, Michael Saylor’ın yönettiği Strateji şirketi ile Metaplanet en üstte yer alıyor. Ayrıca Semler Scientific, Remixpoint, GeniusGroup ve MicroAlgo gibi daha küçük ölçekli şirketler de listede bulunuyor. Özellikle bu şirketlerin temel stratejilerinde artık Bitcoin birikimi önemli bir yer tutuyor.

Dikkat Çeken Sektörler ve Kurumlar

Teknoloji sektöründe, Block, Mercado Libre, Nexon ve Jetking gibi isimler Bitcoin’i varlık portföyüne eklemiş durumda. Özellikle Mercado Libre, Latin Amerika pazarındaki yaygın etkisiyle coğrafi olarak da önemli bir temsil sağlıyor. Finans kategorisinde ise, BlackRock, Intesa Sanpaolo, Virtu Financial ve Brooker Group öne çıkıyor. BlackRock’un kendi bilançosunda Bitcoin bulundurması, bu alanda farklı bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Sağlık ve medya alanındaki şirketlerin listede yer alması ise dikkat çekici bir gelişme. Healthcare kategorisinde Atai Life Sciences, SBC Medical, OneMedNet ve Prenetics bulunuyor. Medya alanında ise Angel, Thumzup ve LiveXOne gibi firmalar dikkat çekiyor. Bu iki sektör, Bitcoin odaklı rezerv yönetimine şimdiye dek mesafeli duruyordu.

Otomotiv alanında ise tek temsilci olarak Tesla şirketi ön plana çıkıyor. Tesla’nın Bitcoin yatırımı, sektör özelinde bir istisna niteliğinde gösteriliyor.

Şirketlerin Bitcoin’e Yönelimi ve Piyasa Koşulları

Şirketlerin Bitcoin alımlarına hız vermesi, düşüş eğilimindeki piyasa koşullarında dahi sürdü. Son dönemde Bitcoin fiyatı, Ekim 2025’teki zirvesinden geriledi ve yaklaşık 68.000 dolar seviyesine düştü. Buna rağmen farklı şirketlerin, fiyatlardaki gerilemede alım yönünde hamle yaptığı veya kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli rezerv yaklaşımı sergilediği ifade ediliyor.

Öte yandan, piyasada yaşanabilecek daha derin düşüşler; borçlanma yükümlülüğü bulunan bazı şirketler için, eldeki Bitcoinleri satma baskısını gündeme getirebilir. Bu tür bir risk, şirketlerin kısa ve orta vadeli tutumlarını yeniden şekillendirebilir.

Bir yılda 116 yeni şirketin bilançosuna Bitcoin eklemiş olması, kurumsal ilginin sürerken, baskılı piyasa koşullarında taşıma eğiliminin ne kadar güçlü kalacağı önemli bir soru olarak öne çıkıyor.