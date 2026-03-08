Trump’ın Ulusal Siber Stratejisi Kripto Güvenliğini ve Bitcoin Rezervini Kapsıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni Ulusal Siber Strateji, kripto paralar ve blokzincir sistemlerini güçlendirme konusunda kapsamlı adımlar öngörüyor. Strateji belgesinde, ABD’nin siber alanda liderliğini sürdürmesine öncelik verilirken, dijital varlıkların güvenliğinin artırılması için federal düzeyde destek sağlanacağı vurgulanıyor. Başkanlık tarafından yayımlanan belgede, hem mevcut kripto altyapısı hem de blokzincir ağlarının gelecek tehditlere karşı korunmasına odaklanılması dikkat çekiyor.

Dijital Varlıkların Güvenliği ve Kuantum Tehditleri

Yayınlanan strateji kapsamında özellikle gelişmekte olan teknolojilere ayrı bir parantez açılmış durumda. Belgeye göre, kullanıcı verilerinin korunmasından dağıtık ağların güvenliğine kadar tüm aşamalarda gizlilik ve güvenlik öncelikli hale getiriliyor. Kuantum bilgisayarların kripto sistemlerinde yaratabileceği güvenlik açıklarına karşı ise özel olarak post-kuantum kriptografi uygulamalarının desteklenmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, henüz ticari düzeyde yaygınlaşmayan ancak gelecekte mevcut şifreleme standartlarını tehdit edebileceği belirtilen kuantum teknolojisinin, blokzincir dünyasında gündemde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Kripto ekosisteminde bu risklerin ne kadar yakın olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bitcoin odaklı Strateji şirketinin kurucu ortağı Michael Saylor, kuantum tehditlerinin abartıldığını düşünse de, sektörde teknolojik gelişmelere uyumun önemine işaret ediyor. Diğer taraftan, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin ise blokzincir ağlarının olası kuantum saldırılarına karşı daha dirençli hale gelmesi için özel “kuantum yol haritası” hazırlıkları yürütüyor.

Trump’ın Kripto Politikaları ve Bitcoin Rezervi

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde dijital varlıklarla ilgili çeşitli politika adımlarına da imza atıyor. 2025 yılında duyurulan stratejik Bitcoin rezervi uygulaması, federal hükümetin elinde bulunan ve hukuki süreçlerle ele geçirilen BTC’lerin bir arada tutulmasını sağlıyor. Ancak yönetimin bu rezervi genişletmeye yönelik yeni bir satın alma planı bulunmuyor.

Kripto alanındaki düzenleme çalışmalarını genişleten yönetim, aynı zamanda ABD Merkez Bankası tarafından çıkartılacak bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) geliştirilmesini de yasakladı. Alınan bu karar, hükümetin devlet destekli dijital paraya bakış açısını açıkça ortaya koyuyor.

Başkan Trump’ın son dönemde Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’a yönelik baskısı, bağımsızlık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Powell ise para politikasının siyasallaşmasının Merkez Bankası’na olan güveni zedeleyeceğini belirterek bu tür adımlara mesafeli yaklaştı. Tüm bu gelişmeler dijital varlık piyasalarında ve ABD’nin kriptoya yaklaşımında yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, Trump’ın geri dönüşünden bu yana ABD’deki düzenleyici iyimserliğe rağmen Bitcoin milyoner adreslerinde azalma yaşandı. Yıl içinde 1 milyon dolar ve üzeri BTC tutan adreslerin sayısında gerileme kaydedildi. Bu tablo, yasal değişikliklerin kripto ekosisteminde beklenen servet artışına henüz yansımadığını gösteriyor.

Trump yönetimi, blokzincir altyapısının güvenliğini artırmak ve kuantum teknolojisinin yol açabileceği risklere karşı alınacak tedbirleri öncelikli politika haline getirdiğini vurguluyor.

Aynı gün yürürlüğe giren yeni başkanlık emri ise siber suçlarla mücadeleye odaklanıyor ve ülkenin dijital savunmasının daha da güçlendirilmesini hedefliyor. Böylece son dönemde hem siber savunma hem de kripto paralar konusunda yönetimden arka arkaya çeşitli düzenlemeler geliyor.