Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Trump’ın Ulusal Siber Stratejisi Kripto Güvenliğini ve Bitcoin Rezervini Kapsıyor

Özet

  • Trump’ın yeni siber stratejisi kripto ve blokzincir güvenliğini federal düzeyde destekliyor.
  • Strateji, kuantum bilgisayarların yaratacağı güvenlik risklerine karşı yeni şifreleme teknolojilerine odaklanıyor.
  • Başkanlık döneminde Bitcoin rezervi oluşturulurken, CBDC uygulamalarına ise karşı çıkıldı.
COINTURK
COINTURK

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni Ulusal Siber Strateji, kripto paralar ve blokzincir sistemlerini güçlendirme konusunda kapsamlı adımlar öngörüyor. Strateji belgesinde, ABD’nin siber alanda liderliğini sürdürmesine öncelik verilirken, dijital varlıkların güvenliğinin artırılması için federal düzeyde destek sağlanacağı vurgulanıyor. Başkanlık tarafından yayımlanan belgede, hem mevcut kripto altyapısı hem de blokzincir ağlarının gelecek tehditlere karşı korunmasına odaklanılması dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Dijital Varlıkların Güvenliği ve Kuantum Tehditleri
2 Trump’ın Kripto Politikaları ve Bitcoin Rezervi

Dijital Varlıkların Güvenliği ve Kuantum Tehditleri

Yayınlanan strateji kapsamında özellikle gelişmekte olan teknolojilere ayrı bir parantez açılmış durumda. Belgeye göre, kullanıcı verilerinin korunmasından dağıtık ağların güvenliğine kadar tüm aşamalarda gizlilik ve güvenlik öncelikli hale getiriliyor. Kuantum bilgisayarların kripto sistemlerinde yaratabileceği güvenlik açıklarına karşı ise özel olarak post-kuantum kriptografi uygulamalarının desteklenmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, henüz ticari düzeyde yaygınlaşmayan ancak gelecekte mevcut şifreleme standartlarını tehdit edebileceği belirtilen kuantum teknolojisinin, blokzincir dünyasında gündemde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Kripto ekosisteminde bu risklerin ne kadar yakın olduğu konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bitcoin odaklı Strateji şirketinin kurucu ortağı Michael Saylor, kuantum tehditlerinin abartıldığını düşünse de, sektörde teknolojik gelişmelere uyumun önemine işaret ediyor. Diğer taraftan, Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin ise blokzincir ağlarının olası kuantum saldırılarına karşı daha dirençli hale gelmesi için özel “kuantum yol haritası” hazırlıkları yürütüyor.

Trump’ın Kripto Politikaları ve Bitcoin Rezervi

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminde dijital varlıklarla ilgili çeşitli politika adımlarına da imza atıyor. 2025 yılında duyurulan stratejik Bitcoin rezervi uygulaması, federal hükümetin elinde bulunan ve hukuki süreçlerle ele geçirilen BTC’lerin bir arada tutulmasını sağlıyor. Ancak yönetimin bu rezervi genişletmeye yönelik yeni bir satın alma planı bulunmuyor.

Kripto alanındaki düzenleme çalışmalarını genişleten yönetim, aynı zamanda ABD Merkez Bankası tarafından çıkartılacak bir merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) geliştirilmesini de yasakladı. Alınan bu karar, hükümetin devlet destekli dijital paraya bakış açısını açıkça ortaya koyuyor.

Başkan Trump’ın son dönemde Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’a yönelik baskısı, bağımsızlık tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Powell ise para politikasının siyasallaşmasının Merkez Bankası’na olan güveni zedeleyeceğini belirterek bu tür adımlara mesafeli yaklaştı. Tüm bu gelişmeler dijital varlık piyasalarında ve ABD’nin kriptoya yaklaşımında yeni bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, Trump’ın geri dönüşünden bu yana ABD’deki düzenleyici iyimserliğe rağmen Bitcoin milyoner adreslerinde azalma yaşandı. Yıl içinde 1 milyon dolar ve üzeri BTC tutan adreslerin sayısında gerileme kaydedildi. Bu tablo, yasal değişikliklerin kripto ekosisteminde beklenen servet artışına henüz yansımadığını gösteriyor.

Trump yönetimi, blokzincir altyapısının güvenliğini artırmak ve kuantum teknolojisinin yol açabileceği risklere karşı alınacak tedbirleri öncelikli politika haline getirdiğini vurguluyor.

Aynı gün yürürlüğe giren yeni başkanlık emri ise siber suçlarla mücadeleye odaklanıyor ve ülkenin dijital savunmasının daha da güçlendirilmesini hedefliyor. Böylece son dönemde hem siber savunma hem de kripto paralar konusunda yönetimden arka arkaya çeşitli düzenlemeler geliyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi

Bitcoin ve Ethereum’un 2018 Sonundan Bu Yana Getirisi Yüzde 2.000’i Aştı

9-15 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin’de Piyasa Değeri Artışı Yavaşladı: On-Chain Verileri Satış Baskısını Gösteriyor

ABD’de Stagflasyon Endişesi Yükselirken Bitcoin’in Konumu Tartışılıyor

Bitcoin’in Piyasa Döngüsünde Orta Aşama Sinyali: NUPL-MVRV İndeksi 0,33 Seviyesine Yükseldi

Şirket Fonlarını Kripto Yatırımına Aktaran Eski CFO İki Yıl Hapis Cezası Aldı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi
Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum’un 2018 Sonundan Bu Yana Getirisi Yüzde 2.000’i Aştı
Kripto Para
9-15 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler
Kripto Para
8 Mart: Kripto Para Piyasaları Son Durum
ALTCOIN
Kripto Para Borsalarında Kağıt Vergi Beyanları Yerini Dijital Teslimata Bırakıyor
Kripto Para Hukuku
Lost your password?