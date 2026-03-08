Florida, ABD’de İlk Eyalet Bazlı Stabilcoin Düzenlemesini Onayladı

Florida’da eyalet senatosu, stabilcoin ihraççılarını kapsayan ve lisans alma zorunluluğu getiren bir düzenlemeyi kabul etti. Söz konusu yasa, dijital varlık sektöründeki hızlı büyümeye karşılık, bu alanda devlet düzeyinde denetimi hedefleyen ilk yasal çaba olma özelliği taşıyor.

Yeni Düzenlemenin Temel Hedefleri

Florida Senatosu’ndan geçen yasa tasarısı, stabilcoin ihracı yapmak isteyen şirketlerin Florida Mali Düzenleme Ofisi’nden lisans almalarını mecbur kılacak. Düzenlemenin amacı, devlet gözetimini federal düzeyde belirlenen kurallar ile uyumlu hale getirmek. Cumhuriyetçi Senatör Colleen Burton, yasanın, tüketici haklarını güçlendirmeyi ve finansal istikrarı sağlamayı planlayan Genius Act adlı federal yasa ile paralel bir çerçeve oluşturduğuna dikkat çekti.

Tasarı, şimdi Florida Valisi Ron DeSantis’in onayına sunuldu. Eğer yürürlüğe girerse, Florida ABD’de kendi stabilcoin düzenlemesini oluşturan ilk eyalet olacak.

ABD Genelinde Tartışmalar Devam Ediyor

Vali Ron DeSantis, kripto para ekosistemine genel olarak destek veren bir siyasi figür olarak biliniyor. Başkanlık kampanyası döneminde de Bitcoin ve dijital varlıkların kısıtlayıcı uygulamalardan korunacağı yönünde vaatlerde bulunmuştu. Florida, daha önce merkez bankası dijital paralarının (CBDC) eyalet sınırlarında kullanılmasını yasaklayan ilk bölge olmuştu. Vali DeSantis, devlet tarafından çıkarılan dijital paraların özel kripto paralar için tehdit oluşturabileceği ve finansal denetimi artırabileceği görüşünü paylaşmıştı.

Stabilcoinler, son dönemde Washington’da ve ülke genelinde karar vericilerin ilgi odağı haline geldi. Geçen yıl, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Genius Act yasası, dolar bazlı dijital paraların ihraç süreci için yeni standartlar getirdi. Yasaya göre, bankalar veya onaylanmış kurumlar, ABD Hazine tahvili gibi varlıklarla desteklenen ve aylık raporlarla şeffaflık sağlayan stabilcoinler çıkarabiliyor.

Bu adımlara rağmen, geniş alanda dijital varlıkların nasıl denetleneceği üzerine tartışmalar sürüyor. Kongre’de gündeme taşınan Clarity Act tasarısı, kripto para şirketleri ile geleneksel finans kurumları arasında gerilimlere yol açtı. Örneğin, Coinbase, kullanıcıların stabilcoin tutmaları karşılığında ödül alabilmelerini savunurken, bankacılık grupları ise bu tür teşviklerin mevduatları konvansiyonel bankalardan uzaklaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Başkan Trump da son dönemde tartışmalara dahil olarak bankaların kripto dostu politikaları engellememesi gerektiğini ifade etti.

Asya’da Farklı Yaklaşımlar Gözleniyor

Küresel ölçekte stabilcoin regülasyonlarına yönelik çeşitli yaklaşımlar uygulanıyor. Japonya, 2023 yılında stabilcoin ihracı için yasal bir yapı kurdu. Hong Kong ise bu yıl itibarıyla stabilcoin ihraççılarını lisanslamayı planlıyor.

Çin ise geçtiğimiz yıl özel şirketlerin yuan bazlı token çıkarabileceği deneme sürecini kısa süreliğine başlatsa da ardından bu programları durdurdu. Ülkenin merkez bankası, 2026 başından itibaren dijital yuan cüzdanlarında tutulan bakiyelere faiz ödemesine izin veren bir sistemi tanıttı. Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lu Lei, bu değişiklikle e-CNY’nin sadece nakit muadili olmaktan çıkıp bankaların bilanço yönetimine entegre edileceğini belirtti.

Küresel ölçekte stabilcoin işlemlerinin hacmi bir önceki yıla göre yüzde 72 artışla 33 trilyon dolara ulaştı. İşlem hacminde önde olan USD Coin 18,3 trilyon dolar, Tether ise 13,3 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Piyasa değeri açısından ise USDT liderliğini sürdürdü ve 187 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.