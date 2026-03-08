Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Kripto Para Şirketleri Kepenk İndiriyor, Batan Sadece Yatırımcılar Mı?

Özet

  • Onlarca kripto para şirketi ve token son aylarda iflas açıkladı. Likidite eksikliği ve kullanıcı ilgisizliği yıkıma neden oluyor.
  • 4 yıldır kısa molalara rağmen kripto paralarda zayıflık sürüyor. Mina Coin gibi örnekler artık operasyonlarını sürdürülebilecek nakdi bulmakta zorlanıyor.
  • Metaverse projeleri zombi uygulamaya dönme arifesinde. Günlük aktif kullanıcıları azalan uygulamalar ciddi değer kaybı yaşadı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Ayı piyasaları kripto para yatırımcıları için ne kadar acı vericiyse şirketler için de böyledir. Birçok şirket zayıflayan likidite, ilgisizlik gibi sebeplerden sermaye akışında bozulma yaşadığı için aylardır iflas açıklıyor. Kripto para piyasaları alışıldık boğa sezonlarından birini son 2 yılda yaşayamadığından şirketlerin işi daha da zorlaştı.

İçindekiler
1 Kapanan Kripto Para Şirketleri
2 Kripto Para Kışı Sert Geçiyor

Kapanan Kripto Para Şirketleri

Likiditenin kuruması kripto para şirketlerinin hayatta kalmasını daha da zorlaştırıyor. 2021 yılından bugüne altcoinlerde heyecanın geri gelmesini bekleyen birçok şirket yıllardır aradığını bulamadığı için artık pes etti veya pes etme noktasında. Örneğin geçtiğimiz günlerde Bloktopia faaliyetlerini tamamen sona erdirdi. GENSO Online 26 Şubat 2026’da tüm sunucularını ve pazar yerini kapatacağını duyurdu.

Pixiland Ocak 2026’da Web3 planlarını iptal etti ve token lansmanını (TGE) durdurarak tamamen Web2’ye döndü. Gemini’ye bağı NFT pazarı Nifty Gateway 23 Şubat tarihinde faaliyetlerini tamamen durduracağını açıkladı ve sadece çekim moduna geçti. Metaverse, NFT ve P2E coşkusu söneli epey oldu ve bu durum kripto para piyasalarındaki likidite eksikliğiyle birleşince birçok Web3 şirketinin yok olmasına sebep oldu. Örneğin lansman döneminde büyük heyecan uyandıran Star Atlas (SAGA) gelişimini durdurdu.

Metaverse hype’ın en gözde 2 projesi SAND ve MANA’idi. Ancak Decentraland (MANA) artık günlük 1000’den az kullanıcıya hizmet verdiği için zombi modunda.

Diğer şirketlerin durumuysa şöyle;

  • Polynomial Protocol (eski adıyla Polynomial Finance) kapanıyor.
  • Arkham ilgisizlik nedeniyle DeFi platformunu kapatacağını açıkladı.
  • Step Finance saldırının ardından finansman bulamadığı için 23 Şubat tarihinde kapandı.
  • Remora Markets ve SolanaFloor da Step Finance ile bağlantılı olarak kapanacağını açıkladı.
  • Angle Protocol, EURA ve USDA stablecoinlerini Mart 2027’ye kadar kademeli olarak kapatacağını açıkladı.
  • ZeroLend sürdürülemez ekonomik yapı, düşük kar marjları, güvenlik riskleri ve likidite sorunları sebebiyle 3 yılın ardından kapandı.
  • On-chain analitik firması Parsec Finance, beş yıllık faaliyetin ardından 19 Şubat tarihinde kapandı.
  • Ünlü kripto madencisi Bitfarms tamamen yapay zekaya yöneldiğini açıkladı. BTC madenci maliyetinin altında oyalanmaya devam ediyor. (MARA verilerine göre maliyet 70 bin doların üzerinde.)
  • Bitdeer (Bitcoin madencisi) eldeki BTC’leri satarak nakde geçti ve kaynaklarını yapay zekaya ayırıyor. Şubat 2026’da şirketin BTC hazinesi sıfırlandı.
  • Rusya’nın en büyük kripto madencilik şirketi BitRive Şubat 2026’da iflas koruma başvurusu yaptı. Ödenmeyen borçlar, ABD yaptırımları 2022 yılından bugüne şirketi zorluyordu ve Bitcoin durumu işleri daha da zorlaştırdı.
  • Ekim çöküşünden sonra meşhur Kadena kapandı.
  • DappRadar Kasım ayında benzer sebeplerden kapanış duyurdu.
  • NFN8 Group kripto para piyasalarındaki belirsizlik ve mali sorunlar nedeniyle Bölüm 11 İflas başvurusu yaptı.
  • BlockFills müşterilerin para çekimlerini askıya aldı ve kredi operasyonları kaynaklı 75 milyon dolarlık zarar sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya.

Kripto Para Kışı Sert Geçiyor

Grafiklerdeki zayıflık devasa ekosistemin tüm parçalarını olumsuz etkiliyor. Altcoin ekipleri artık değersizleşen tokenleri nedeniyle finanse edilemiyor. Finanse edilemedikleri için gelişim kripto kışında duruyor ve bu daha fazla satışla ilgili altcoinin daha büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor. Sonunda kaçınılmaz gerçekle yüzleşiliyor, “iflas”.

APE, SAND, MANA gibi örneklere bakarsak bir sonraki Metaverse hype (eğer gelirse) gelene kadar işleri çok zor. Artan rekabetin ortasında piyasadan uzaklaşan yatırımcılar birçok DeFi protokolünün de kazanç elde edip atakta kalmasını zorlaştırıyor.

Örneğin Mina Coin. 2022 yılındaki yükselişiyle herkese kendini ispat etti ancak yıllardır yatırımcılar hikayeye yatırım yapmanın iyi bir seçenek olmadığını gördükçe Mina satıyor. ZK alanındaki ilk büyük projelerden olan ve Vitalik tarafından bile övülen Mina şimdi sadece 64 milyon dolar piyasa değerine sahip. 2024 Aralık ayındaki (seçim kaynaklı) piyasa değeri zirvesinin 1,73 milyar dolar olduğunu düşünürsek güncel durum çok daha iyi anlaşılıyor. 64 milyon dolar piyasa değeri demek önceki boğa piyasalarında yeni çıkmış bir meme coinin ortalama zirvesiydi.

Mart 2026 itibarıyla Mina Foundation ve O(1)Labs’in toplam yıllık giderinin 10-18 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. 2022 zirvesinde 150’den fazla çalışanı olan şirket 60 çalışanın altına düştü ve sürekli olarak kripto kışı boyunca yöneticilerin görevlerinden ayrıldığını gördük. Mina Coin örneğinde 2022 yılındaki satış turundan ellerinde 12-13 milyon (2025 üçüncü çeyrek raporunda 14,5 milyon dolarlık stablecoin hazinesi kalmıştı) dolarlık stablecoin kalsa bile şirketin en fazla ömrü 1 ay gibi görünüyor.

Tokenin piyasa değerinin 3 yıllık operasyonel maliyet seviyesine kadar gerilemesi kripto kışının ne denli acımasız olduğunu gözler önüne seriyor.

Özetle iflas eden ve acı çeken sadece kripto para yatırımcıları değil. Kripto para kışı şirketler için de büyük bir yıkıma neden oldu. Artık bir noktada 4 yıldır kısa molalara rağmen devam eden bu kabusun noktalanması gerekiyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de Son Düşüşün 2018 ve 2022’ye Göre Daha Sakin Seyrettiği İfade Ediliyor

Trump’ın Ulusal Siber Stratejisi Kripto Güvenliğini ve Bitcoin Rezervini Kapsıyor

Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi

Bitcoin ve Ethereum’un 2018 Sonundan Bu Yana Getirisi Yüzde 2.000’i Aştı

9-15 Mart Haftası Kripto Paralarda Önemli Gelişmeler

Bitcoin’de Piyasa Değeri Artışı Yavaşladı: On-Chain Verileri Satış Baskısını Gösteriyor

ABD’de Stagflasyon Endişesi Yükselirken Bitcoin’in Konumu Tartışılıyor

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Florida, ABD’de İlk Eyalet Bazlı Stabilcoin Düzenlemesini Onayladı
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Son Düşüşün 2018 ve 2022’ye Göre Daha Sakin Seyrettiği İfade Ediliyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Son Düşüşün 2018 ve 2022’ye Göre Daha Sakin Seyrettiği İfade Ediliyor
Kripto Para
Florida, ABD’de İlk Eyalet Bazlı Stabilcoin Düzenlemesini Onayladı
Kripto Para Hukuku
Trump’ın Ulusal Siber Stratejisi Kripto Güvenliğini ve Bitcoin Rezervini Kapsıyor
Kripto Para
Son Bir Yılda 116 Halka Açık Şirket Bitcoin Portföyüne Eklendi
Kripto Para
Bitcoin ve Ethereum’un 2018 Sonundan Bu Yana Getirisi Yüzde 2.000’i Aştı
Kripto Para
Lost your password?