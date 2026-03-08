Kripto Para Şirketleri Kepenk İndiriyor, Batan Sadece Yatırımcılar Mı?

Ayı piyasaları kripto para yatırımcıları için ne kadar acı vericiyse şirketler için de böyledir. Birçok şirket zayıflayan likidite, ilgisizlik gibi sebeplerden sermaye akışında bozulma yaşadığı için aylardır iflas açıklıyor. Kripto para piyasaları alışıldık boğa sezonlarından birini son 2 yılda yaşayamadığından şirketlerin işi daha da zorlaştı.

Kapanan Kripto Para Şirketleri

Likiditenin kuruması kripto para şirketlerinin hayatta kalmasını daha da zorlaştırıyor. 2021 yılından bugüne altcoinlerde heyecanın geri gelmesini bekleyen birçok şirket yıllardır aradığını bulamadığı için artık pes etti veya pes etme noktasında. Örneğin geçtiğimiz günlerde Bloktopia faaliyetlerini tamamen sona erdirdi. GENSO Online 26 Şubat 2026’da tüm sunucularını ve pazar yerini kapatacağını duyurdu.

Pixiland Ocak 2026’da Web3 planlarını iptal etti ve token lansmanını (TGE) durdurarak tamamen Web2’ye döndü. Gemini’ye bağı NFT pazarı Nifty Gateway 23 Şubat tarihinde faaliyetlerini tamamen durduracağını açıkladı ve sadece çekim moduna geçti. Metaverse, NFT ve P2E coşkusu söneli epey oldu ve bu durum kripto para piyasalarındaki likidite eksikliğiyle birleşince birçok Web3 şirketinin yok olmasına sebep oldu. Örneğin lansman döneminde büyük heyecan uyandıran Star Atlas (SAGA) gelişimini durdurdu.

Metaverse hype’ın en gözde 2 projesi SAND ve MANA’idi. Ancak Decentraland (MANA) artık günlük 1000’den az kullanıcıya hizmet verdiği için zombi modunda.

Diğer şirketlerin durumuysa şöyle;

Polynomial Protocol (eski adıyla Polynomial Finance) kapanıyor.

Arkham ilgisizlik nedeniyle DeFi platformunu kapatacağını açıkladı.

Step Finance saldırının ardından finansman bulamadığı için 23 Şubat tarihinde kapandı.

Remora Markets ve SolanaFloor da Step Finance ile bağlantılı olarak kapanacağını açıkladı.

Angle Protocol, EURA ve USDA stablecoinlerini Mart 2027’ye kadar kademeli olarak kapatacağını açıkladı.

ZeroLend sürdürülemez ekonomik yapı, düşük kar marjları, güvenlik riskleri ve likidite sorunları sebebiyle 3 yılın ardından kapandı.

On-chain analitik firması Parsec Finance, beş yıllık faaliyetin ardından 19 Şubat tarihinde kapandı.

Ünlü kripto madencisi Bitfarms tamamen yapay zekaya yöneldiğini açıkladı. BTC madenci maliyetinin altında oyalanmaya devam ediyor. (MARA verilerine göre maliyet 70 bin doların üzerinde.)

Bitdeer (Bitcoin madencisi) eldeki BTC’leri satarak nakde geçti ve kaynaklarını yapay zekaya ayırıyor. Şubat 2026’da şirketin BTC hazinesi sıfırlandı.

Rusya’nın en büyük kripto madencilik şirketi BitRive Şubat 2026’da iflas koruma başvurusu yaptı. Ödenmeyen borçlar, ABD yaptırımları 2022 yılından bugüne şirketi zorluyordu ve Bitcoin durumu işleri daha da zorlaştırdı.

Ekim çöküşünden sonra meşhur Kadena kapandı.

DappRadar Kasım ayında benzer sebeplerden kapanış duyurdu.

NFN8 Group kripto para piyasalarındaki belirsizlik ve mali sorunlar nedeniyle Bölüm 11 İflas başvurusu yaptı.

BlockFills müşterilerin para çekimlerini askıya aldı ve kredi operasyonları kaynaklı 75 milyon dolarlık zarar sebebiyle iflas riskiyle karşı karşıya.

Kripto Para Kışı Sert Geçiyor

Grafiklerdeki zayıflık devasa ekosistemin tüm parçalarını olumsuz etkiliyor. Altcoin ekipleri artık değersizleşen tokenleri nedeniyle finanse edilemiyor. Finanse edilemedikleri için gelişim kripto kışında duruyor ve bu daha fazla satışla ilgili altcoinin daha büyük kayıplar yaşamasına neden oluyor. Sonunda kaçınılmaz gerçekle yüzleşiliyor, “iflas”.

APE, SAND, MANA gibi örneklere bakarsak bir sonraki Metaverse hype (eğer gelirse) gelene kadar işleri çok zor. Artan rekabetin ortasında piyasadan uzaklaşan yatırımcılar birçok DeFi protokolünün de kazanç elde edip atakta kalmasını zorlaştırıyor.

Örneğin Mina Coin. 2022 yılındaki yükselişiyle herkese kendini ispat etti ancak yıllardır yatırımcılar hikayeye yatırım yapmanın iyi bir seçenek olmadığını gördükçe Mina satıyor. ZK alanındaki ilk büyük projelerden olan ve Vitalik tarafından bile övülen Mina şimdi sadece 64 milyon dolar piyasa değerine sahip. 2024 Aralık ayındaki (seçim kaynaklı) piyasa değeri zirvesinin 1,73 milyar dolar olduğunu düşünürsek güncel durum çok daha iyi anlaşılıyor. 64 milyon dolar piyasa değeri demek önceki boğa piyasalarında yeni çıkmış bir meme coinin ortalama zirvesiydi.

Mart 2026 itibarıyla Mina Foundation ve O(1)Labs’in toplam yıllık giderinin 10-18 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. 2022 zirvesinde 150’den fazla çalışanı olan şirket 60 çalışanın altına düştü ve sürekli olarak kripto kışı boyunca yöneticilerin görevlerinden ayrıldığını gördük. Mina Coin örneğinde 2022 yılındaki satış turundan ellerinde 12-13 milyon (2025 üçüncü çeyrek raporunda 14,5 milyon dolarlık stablecoin hazinesi kalmıştı) dolarlık stablecoin kalsa bile şirketin en fazla ömrü 1 ay gibi görünüyor.

Tokenin piyasa değerinin 3 yıllık operasyonel maliyet seviyesine kadar gerilemesi kripto kışının ne denli acımasız olduğunu gözler önüne seriyor.

Özetle iflas eden ve acı çeken sadece kripto para yatırımcıları değil. Kripto para kışı şirketler için de büyük bir yıkıma neden oldu. Artık bir noktada 4 yıldır kısa molalara rağmen devam eden bu kabusun noktalanması gerekiyor.