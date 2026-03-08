Bitcoin’de Son Düşüşün 2018 ve 2022’ye Göre Daha Sakin Seyrettiği İfade Ediliyor

2024 yılı Bitcoin piyasasında yaşanan yükseliş hareketinin önceki döngülerdeki gibi sert ve ani bir çıkış sergilememesi, mevcut düzeltmenin geçmişteki kadar derin olmayabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Kripto para piyasalarında teknik analizlere odaklanan Michaël van de Poppe, bu görüşünü on-chain verileriyle destekliyor.

Bitcoin Kayıplı Günler Grafiğiyle Döngü Analizi

Alphractal grafiklerinde, Bitcoin yatırımcılarının zararda geçirdiği günlerin, fiyat hareketleriyle birlikte 2011’den 2026 başına kadar logaritmik ölçekte incelendiği görülüyor. Söz konusu grafikte renkli barlar, belirli dönemlerdeki kayıpları gösteriyor; en yoğun kaybolan dönemlerde ise kırmızı ve turuncu tonlar hakim. Özellikle 2015, 2018 ve 2022’deki düşüşlerde bu kırmızı barlar zirveye çıkmış durumda.

Grafikteki en etkin yükseliş, 2018 yılındaki Bitcoin çöküşüne işaret ediyor. O dönemde birçok yatırımcı, piyasa zirvesinde alım yapıp uzun süre zararda beklemişti. Buna karşılık 2024-2025 dönemi şu anda grafiğin sağ ucunda yer alıyor; buradaki barların büyük ölçüde mavi ve mor renginde kaldığı, aşırı bir zarara işaret eden kırmızıya yakın hareketlerin olmadığı göze çarpıyor.

Analist Michaël van de Poppe, 2024’teki yükselişin önceki döngüler gibi dikey ve parabolik bir yapı sunmadığını, bu nedenle şiddetli bir ayı piyasası için zemin oluşmadığını belirtiyor.

Sığ Yükseliş Dönemi ve Ayı Piyasasına Etkisi

Bitcoin’in 2025 Ekim ayında 126.000 dolar civarında zirve yapmasına rağmen, klasik anlamda “blowoff” olarak bilinen hızlı ve dikey hareketlerin yaşanmaması dikkat çekiyor. Önceki döngülerde ani yükselişler, yüksek fiyattan geç alıma girişen yeni yatırımcıları piyasaya çekmiş ve geri çekilmelerde bu kesimin uzun süreli zarara girmesine yol açmıştı.

Bu döngüde ise sığ bir yükseliş yaşandığı için, yüksek maliyetli pozisyonlarda takılı kalan yatırımcıların sayısı görece az kalmış durumda. Kayıplı günler metriğindeki ufak barlar da bunu gösteriyor. Böylece, piyasaya uzun süreli ve sert satış baskısı getiren, geçmişteki kadar büyük yatırımcı kitlesinin oluşmadığı izlenimi ortaya çıkıyor.

Göstergeler ve Piyasa Beklentileri

Van de Poppe, piyasadaki çeşitli zincir üstü metriklerin de dip seviyelerine yakın seyrettiğini vurguluyor. Bu tür göstergeler geçmişte genellikle piyasa dibinin oluştuğu dönemlerde gözlemlenmişti. Birden fazla göstergenin aynı anda taban seviyesinde olması, mevcut düşüşün süresinin ve derinliğinin geçmişe kıyasla daha sınırlı kalabileceğine işaret ediyor.

Michaël van de Poppe, yakın vadede piyasa için kalıcı bir dip oluştuğu sonucunu çıkarmadığını, ancak geçmişteki gibi uzun ve yıkıcı bir ayı sezonunun işaretlerinin bulunmadığını savunuyor.

Grafik karşılaştırmaları da döngüler arasındaki farklara dikkat çekiyor. Önceki süreçlerde çok sayıda Bitcoin yatırımcısı zararda uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. Bu döngüde ise böylesine geniş bir zarar kitlesinin oluşmadığı aktarılıyor. Piyasanın önümüzdeki aylarda hangi yöne evrileceği ise henüz netlik kazanmış değil.