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  •   Bu Risk Ciddi Zarar Verecek! Ripple CEO’su Açıkladı! Kripto Paraların Geleceği!

Bu Risk Ciddi Zarar Verecek! Ripple CEO’su Açıkladı! Kripto Paraların Geleceği!

ABD'li kurumların tutumlarına karşı tavır sertleşiyor. Kripto şirketlerinin CEO'ları bu hatadan dönülmesini istiyor.
10:50
5 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto endüstrisinin önde gelenleri Amerika’da ve son hamlelerin yakın gelecek için ciddi riskler doğurduğunu düşünüyorlar. Coinbase CEO’su geçtiğimiz hafta önemli bir uyarı yayınladı ardından Ripple CEO’su mikrofonu eline aldı. Peki bu çağrılar ABD’li yöneticilerden cevap bulacak mı? Kripto paraları neler bekliyor?

Amerika ve Kripto Paralar

Ripple CEO’su, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) “iş yapmak” yerine “yaptırım” yoluyla düzenleme yapmasının, bir sektörü düzenlemenin sağlıklı yolu olmadığını söylüyor. ABD’nin kripto şirketleri için daha az cazip hale geldiğini savunan Brad Garlinghouse yaklaşan şeyi adeta bir felakete benzetiyor. Coinbase CEO’su da benzer şekilde ABD’nin inovasyonu engellediğini ve 1980’lerki hatalarının sonucu olarak yaşadığı çip sorununa benzer bedelleri kriptoda ödeyeceğini söylemişti.

Senatodaki Cumhuriyetçilerin bir kısmı Ripple ve Coinbase CEO’ları ile benzer şeyler düşünüyor. Ancak FTX çöküşü siyasilerin ve düzenleyicilerin kripto paralara bakışını daha da olumsuz etkiledi. Bunun sonucu olarak kripto endüstrisi bir bütün şeklinde riskli alan ilan edildi.

Ripple Davası

Blockchain tabanlı dijital ödeme ağı Ripple‘ın CEO’su Brad Garlinghouse, 3 Mart’ta Bloomberg’e verdiği röportajda SEC’in düzenleme yaklaşımının ABD’yi blockchain ve kripto inovasyonunun bir sonraki evrimi için cazip bir merkez olmaktan “ciddi risk” altına soktuğunu öne sürdü. Garlinghouse, SEC’in Ripple’a karşı açtığı davanın, SEC’in sadece “hücum” oynaması ve sektöre bir bütün olarak “saldırması” olduğunu belirterek, SEC’in “galip gelmesi” halinde “çok sayıda başka dava” olacağını da sözlerine ekledi.

Kripto düzenleme sürecinin “Avustralya, İngiltere, Japonya, Singapur ve İsviçre” gibi diğer ülkelerin “gerisinde” kalması nedeniyle kripto endüstrisinin ABD’nin “çoktan dışına çıkmaya başladığını” öne sürdü. Bu ülkelere “yolun net kurallarını” oluşturmak için zaman harcadıkları için övgüde bulunan Garlinghouse, ABD tarafından benimsenen yaklaşımın “bir sektörü düzenlemenin sağlıklı bir yolu” olmadığını da sözlerine ekledi.

Garlinghouse, “90’ların sonunda teknoloji sektörüne ilk girdiğinde”, “yasadışı faaliyetler” nedeniyle interneti yasaklama önerileri olduğunu, ancak hükümetin bu fikri reddettiğini ve “bir çerçeve oluşturmaya” karar verdiğini hatırlattı.

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