Fidelity raporu Bitcoin döngülerinde yapısal değişime işaret ediyor

Özet

  • Fidelity raporu, Bitcoin döngülerinde yapısal bir değişimin işaretlerini veriyor.
  • Kurumların artan payı ve düşük volatilite mevcut döngüyü geçmişten ayırıyor.
  • MVRV oranı önceki yıllardan düşük seyrederken, döngünün zirvesi belirsizliğini koruyor.
Fidelity Digital Assets’ın hazırladığı son rapor, Bitcoin’in dört yılda bir tekrar eden yükseliş ve düşüş döngüsünde yapısal bir kırılma yaşandığını iddia ediyor. Kripto para analisti Crypto Tice ise MVRV verilerinin, raporun bugüne dek kurumsal düzeyde Bitcoin için hazırlanmış en iyimser analiz olduğunu ifade etti.

İçindekiler
1 MVRV Verilerine Göre Döngüsel Farklılıklar
2 Kurumsal Sermayenin Artan Rolü
3 Potansiyel MVRV Zirvesinin Olası Sonucu
4 Raporun Sınırları ve Alternatif Görüşler

MVRV Verilerine Göre Döngüsel Farklılıklar

Fidelity Digital Assets Research tarafından sunulan ve Glassnode verilerine dayalı MVRV grafiği, Bitcoin ağındaki dört ana döngüyü karşılaştırıyor. MVRV, mevcut piyasa fiyatının, zincir üzerindeki tüm Bitcoin varlıklarının son hareket ettirildiği ortalama fiyata oranını gösteriyor. Eğer oran 1 ise, piyasa maliyet tabanında işlem görüyor demektir. Daha yüksek oranlar ise ağ çapında satılmamış kârların arttığı anlamına geliyor.

2013 döngüsünde MVRV yaklaşık 6 seviyesine kadar yükseldi. 2021’de de zirve yine 6’ya yaklaştı ve ek olarak 3 seviyesinde bir ikincil tepe oluştu. 2017 döngüsünde ise zirve yaklaşık 4,7 oldu. En güncel 2025 döngüsünde ise oran genellikle 2 ile 2,8 arasında seyretti ve önceki döngülerdeki en uç değerlere ulaşmadı. Bu sıkışmanın, mevcut döngünün temel farkı olduğu aktarılıyor. Önceki döngülerde, MVRV 4 ila 6 arasına gelip o noktada şiddetli satış baskıları oluşmuştu. Ancak son süreçte bu tablo henüz görülmedi.

Kurumsal Sermayenin Artan Rolü

Crypto Tice, 8 Mart 2026’da paylaştığı değerlendirmede, Fidelity analizini öne çıkararak bazı önemli verileri vurguladı. Halka açık şirketler ve ETF’ler güncel verilere göre dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde 12’sini elinde tutuyor. Her biri 1.000’in üzerinde Bitcoin’e sahip olan 49 farklı şirket var. En büyük Bitcoin ETF’i, yönetiminde bulunan varlıklarla iki yıldan kısa bir sürede 75 milyar dolarlık hacme ulaşırken, GLD altın ETF’i bu seviyeye yedi yılda ulaşabilmişti.

Bitcoin’in volatilitesi Ocak 2026’da tüm zamanların en düşük 17 seviyesini gördü. Bitcoin’in piyasa değeri Ekim 2025’te 2,5 trilyon dolara yaklaşmasına rağmen volatilitenin bu kadar düşük olması, önceki döngülerde gözlemlenmeyen bir durumdu. Kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının, kısa vadeli panik satışlarını azaltarak, önceki yıllardaki ani yükseliş-düşüş kalıplarını zayıflattığı ifade ediliyor. Kurumlar genellikle yeniden dengelemeye giderken, pozisyonlarını aniden boşaltmıyor.

Potansiyel MVRV Zirvesinin Olası Sonucu

Analistlere göre, eğer mevcut döngüde MVRV oranı 2017 ve önceki zirvelerdeki gibi 4’e ulaşırsa, Bitcoin’in fiyatı yaklaşık 225.000 dolara ve toplam piyasa değeri de 4,5 trilyon dolara çıkabilir. Şu anda MVRV 2 civarında seyrediyor. Tarihsel olarak Bitcoin döngüleri 2 seviyesini aşarak 4 ile 6 arasındaki değerlerde sona ermişti. Bu aradaki fark, yükseliş beklentisinin temel argümanlarından biri olarak öne çıkıyor; ancak bu bir tahmin olarak değil, mevcut döngünün geçmişle kıyaslanmasına dayalı bir gözlem olarak sunuluyor.

Raporun Sınırları ve Alternatif Görüşler

Fidelity raporunda öne sürülen kurumsal altyapı argümanı net veriyle desteklense de, bu yapı piyasada riskleri tamamen ortadan kaldırmıyor. 2026 başında CK Zheng’in işaret ettiği gibi, olası yüzde 30’luk bir değer kaybı senaryosu da benzer biçimde veriyle gerekçelendiriliyor. Döngü uzadıkça eskiye kıyasla daha sınırlı geri çekilmeler ve farklı pikler görülebileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

MVRV verileri, mevcut döngünün önceki yıllardan net biçimde farklı seyrettiğini ortaya koyuyor. Ancak bu grafik, döngünün tam olarak hangi seviyede ve nasıl sonuçlanacağını kesin olarak belirleyemiyor.

