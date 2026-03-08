Bitcoin’de Tarihsel Döngülerin Değiştiğine Yönelik Fidelity’den Dikkat Çeken Rapor

Fidelity Digital Assets tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Bitcoin’in son yıllardaki dört yıllık dalgalı döngüsünün yapısal olarak değişmeye başladığı savunuluyor. Raporun analizine kripto para alanında bilinen isimlerden Crypto Tice de destek veriyor. Tice, söz konusu çalışmada yer verilen MVRV verilerinin, bugüne kadarki en iyimser kurumsal Bitcoin raporu olduğunu iddia etti.

MVRV Oranı ile Döngü Analizi

Araştırmada, Glassnode tarafından sağlanan ve Bitcoin’in “Entity-Adjusted MVRV” (Gerçekleşmiş Değere Karşılık Piyasa Değeri) oranını gösteren grafik, geçmiş dört piyasa döngüsünü kıyaslama imkânı sunuyor. MVRV oranı, Bitcoin’in mevcut piyasa fiyatının, zincir üzerindeki son transfer edilen ortalama maliyete ne kadar uzak olduğunu ölçüyor. Oranın 1,0 olması, piyasa fiyatının maliyet tabanına denk olduğunu gösteriyor; oranın yükselmesi ise piyasada gerçekleşmemiş kâr düzeyinin artmasını ifade ediyor.

2013 döngüsünde bu oran yaklaşık 6’ya kadar çıkarken, 2017 zirvesinde 4,7’ye ve 2021’de ise kısa süreyle yeniden 6 seviyelerine ulaşıyor. Halihazırda devam eden döngüde ise MVRV oranı 2 ile 2,8 aralığında dalgalanıyor; önceki döngülerdeki yüksek değerlere bu kez ulaşılmış değil.

Grafikte gözlenen bu sıkışma, son döngünün önceki yükseliş ve düşüşlerine kıyasla daha ılımlı bir süreci işaret ediyor. Önceki döngüler önemli fiyat artışları ve yoğun satış baskısıyla sona ererken, mevcut süreçte henüz o ölçekte bir kâr alımı yaşanmadığı görülüyor.

Kurumsal Yatırımcıların Artan Rolü

Crypto Tice’in paylaştığı raporda, yapısal değişimin arkasında kurumsal yatırımcıların yükselen etkisine dikkat çekiliyor. Halihazırda halka açık şirketler ve ETF’lerin, dolaşımdaki toplam Bitcoin arzının yüzde 12’sini ellerinde bulundurduğu belirtiliyor. 49 farklı şirketin her birinin portföyünde 1.000’den fazla Bitcoin bulunduğu bilgisine yer veriliyor. Ayrıca, önde gelen Bitcoin ETF’sinin yönetimi altındaki varlıkların iki yıl gibi kısa bir sürede 75 milyar dolara ulaştığı aktarılıyor. Rapor, aynı büyüklüğe ulaşmanın altın ETF’si GLD için yedi yıl sürdüğünü vurguluyor.

2026 yılı başında Bitcoin’in oynaklığı, varlığın toplam piyasa değeri 2,5 trilyon dolara ulaşmasına rağmen, rekor seviyede düşük gerçekleşti. Kurumsal yatırımcıların piyasadaki ağırlığının, ani satışların önüne geçtiği ve döngüdeki yükselişlerin şiddetini azaltabileceği ifade ediliyor. Perakende yatırımcıların aksine, kurumsal yatırımcılar daha istikrarlı hareket ediyor, portföylerinde yeniden dengeleme yaparak büyük dalgalanmalara neden olmuyorlar.

Fidelity raporunda, “Kurumsal yatırımcıların piyasadaki varlığı, geçmişte gözlenen ani yükselişlerin ve büyük geri çekilmelerin şiddetini azaltıyor” değerlendirmesi yer alıyor.

MVRV’de Olası Senaryolar

Crypto Tice tarafından yapılan hesaplamaya göre, bu döngüde MVRV oranı yeniden 4 seviyelerine ulaşırsa, Bitcoin fiyatı yaklaşık 225 bin dolar seviyesine gelebilir ve toplam piyasa değeri 4,5 trilyon doları bulabilir. Mevcut durumda MVRV’nin 2 civarında olduğunu ve geçmiş döngülerin bu seviyede sona ermediğini aktarıyor. Önceki döngülerin tepe noktalarında oran genellikle 4 ila 6 arasında oldu.

Aradaki bu fark, mevcut dönemin daha yukarı potansiyel taşıdığını ortaya koyuyor ancak bunun bir fiyat tahmini değil, yapısal bir gözlem olduğu vurgulanıyor.

Raporun Sınırları ve Alternatif Görüşler

Kurumsal yatırımcılara dayalı yapısal değişim görüşü veri destekli bir argüman olarak öne çıkıyor. Ancak bu yaklaşım yukarı yönlü potansiyeli öne çıkarsa da, aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. CK Zheng’in son dönemlerde dile getirdiği yüzde 30’luk geri çekilme öngörüsünün de aynı şekilde veri temelli bir değerlendirme olduğu belirtiliyor. Bu bakış açısından, döngülerin artık daha uzun sürebileceği ve eskiye göre daha sığ fiyat geri çekilmeleri olabileceği ihtimali masada tutuluyor.

MVRV oranındaki mevcut farklılıklar, bu döngünün önceki dönemlere benzemediğini gösteriyor. Ancak, döngünün tam olarak nerede ve nasıl sona ereceği belirsizliğini koruyor.