Steak ‘n Shake Çalışanlarına Bitcoin ile Ek Ödeme Yapan İlk Fast Food Zinciri Oldu

Özet

  • Steak 'n Shake çalışanlara saatlik bazda Bitcoin ödeme programı başlattı ve sektör ilgisini çekti.
  • Şirket, Lightning Network altyapısıyla hem işlem maliyetlerini azalttı hem de satış artışı yakaladı.
  • Müşteri ödemeleriyle oluşturulan Bitcoin rezervi ve marka aktiviteleri, şirketin Bitcoin odaklı stratejisini yansıtıyor.
Steak ‘n Shake, özellikle biftekli burgerleri ve milkshake’leriyle tanınan ABD merkezli bir fast food zinciri, çalışanlarına yönelik başlattığı Bitcoin tabanlı ödeme programıyla dikkat çekiyor. Şirketin uyguladığı bu strateji, sektörde oldukça alışılmadık olmasına rağmen kaydedilen iş sonuçlarıyla ilgi topluyor.

İçindekiler
1 Bitcoin İle Ek Ödeme Programı
2 Lightning Network ve Satışlara Etkisi
3 Stratejik Bitcoin Rezervi ve Marka Vurgusu

Bitcoin İle Ek Ödeme Programı

1 Mart 2026’dan itibaren Steak ‘n Shake’in şirket tarafından işletilen şubelerinde saatlik çalışanların her birine, her saat başına 21 cent değerinde Bitcoin ile ek ödeme yapılıyor. 21 cent’in tercih edilme nedeni, Bitcoin’in toplam arzının 21 milyon ile sınırlı olması. Bir çalışanın yıllık bazda tam zamanlı olarak bu programdan yaklaşık 436 dolar değerinde, yani 0,005 BTC’ye yakın bir miktar Bitcoin elde etmesi öngörülüyor.

Şirket, saatlik çalışanlara Bitcoin olarak saat başına 21 cent ek ödeme yaptığını, çocukları için de çalışanlara 1.000 dolarlık özel hesap katkısı sunduğunu belirtti. Ayrıca, kendi toplumlarında en yüksek maaşı ödemeyi hedeflediğini aktardı.

Çalışanların hak ettikleri Bitcoin bakiyesi, hemen erişilebilir şekilde ödenmiyor. Bu miktar, iki yıl boyunca şirkette kalınması halinde açılan bir program kapsamında Fold uygulaması aracılığıyla kullanıma sunuluyor. Ayrıca, çalışanların çocukları için 1.000 dolar değerinde hesap desteği de bulunuyor. Şirket, bu programı yalnızca bir teşvik değil, aynı zamanda çalışan sadakatini artıran ve elde tutmayı amaçlayan bir model olarak kurguluyor.

Lightning Network ve Satışlara Etkisi

Steak ‘n Shake’in Bitcoin ile ilgili stratejisi, 2025’in Mayıs ayında, Lightning Network üzerinden Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlamasıyla şekillendi. Lightning Network, Bitcoin’in üzerine kurulu, hızlı ve düşük maliyetli ödeme imkanı sunan bir katman olarak biliniyor. Son dönemde Circle ve Stripe gibi ödeme şirketleri de bu altyapı üzerinde yeni nesil ödeme sistemleri geliştiriyor.

Bitcoin ödemeleriyle birlikte operasyonel maliyetlerde önemli bir düşüş sağlandı. Şirketin açıkladığı verilere göre, kredi kartı ödemelerine göre işlem ücretlerinde yüzde 50 azalma yaşandı. Aynı mağaza satışları 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 11 arttı; üçüncü çeyrekte artış oranı yüzde 15’e çıktı. 2026 yılı başı itibarıyla yıllık bazda yüzde 18’lik büyüme kaydedildi. Bu büyüme oranı, aynı dönemdeki diğer büyük fast food markalarının performansının üzerinde yer aldı.

Stratejik Bitcoin Rezervi ve Marka Vurgusu

Şirket, müşterilerden alınan Bitcoin ödemelerini nakite çevirmek yerine doğrudan Stratejik Bitcoin Rezervinde topluyor. 2026 yılı başında bu rezervin büyüklüğü yaklaşık 168,6 BTC’ye ulaştı ve toplam değeri 15 milyon dolara yaklaştı. Bu birikimin önemli bir kısmı müşteri ödemeleriyle oluşturulurken, zaman zaman doğrudan alımlar da gerçekleştirildi.

Steak ‘n Shake, Bitcoin’e yönelik kurumsal yaklaşımını açık şekilde ortaya koyuyor. Şirket, Ethereum veya diğer kripto paraları kabul etme önerilerini reddetti. Markalaşma sürecinde de Bitcoin’i ön plana çıkardı; örneğin Bitcoin Steakburger menüsünü hayata geçirdi ve her Bitcoin Meal satışında açık kaynak Bitcoin yazılımlarının geliştirilmesine 210 satoshi bağışlanmasını sağladı. 210 sayısı, Bitcoin’in blok ödül yarılanması aralığına işaret eden özel bir simge olarak öne çıkıyor.

