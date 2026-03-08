Winvest — Bitcoin investment
UTEXO, Tether Ortaklığıyla Bitcoin Üzerinde Anında USDT İşlemlerini Başlatıyor

Özet

  • UTEXO, Tether ile iş birliği sonucunda anında ve masrafsız USDT–Bitcoin işlemlerini başlattı.
  • Platform, RGB protokolü ve Lightning Network ile gizlilik ve yüksek ölçeklenebilirlik sunuyor.
  • Gelişmekte olan ülkelerde stablecoin kullanımını günlük hayata taşımayı hedefliyor.
Kripto para sektöründe 2015 yılından bu yana önemli projelerde yer alan Viktor, daha önce Ukrayna’nın ilk eşler arası kredi platformunu ve bölgenin ilk fintech konferansını hayata geçirmiş bir girişimci olarak biliniyor. Boosty Labs’ı kuran Viktor, Coinbase, Bitfinex, Ledger, MetaMask ve WalletConnect’e yazılım geliştirme hizmeti sunan bu ekipte yaklaşık 150 kişiyi yönetti. Zamanla girişim stüdyosuna evrilen bu yapı, 2023’te Prag’da Tether ekibiyle gerçekleşen görüşme sonrası, yeni bir iş birliğinin de temellerini attı. Bu iş birliği sürecinde, Tether, Big Brain Holdings ve Plan B Ventures’ın liderliğinde 7,5 milyon dolarlık ilk yatırım turunu tamamlayan UTEXO ortaya çıktı.

İçindekiler
1 UTEXO’nun Temel Teknolojisi ve Hedefleri
2 Bitcoin Üzerindeki USDT Transferlerinde Yeni Dönem
3 Stablecoin Yayılımı ve UTEXO’nun Konumlanışı

UTEXO’nun Temel Teknolojisi ve Hedefleri

UTEXO’nun geliştirdiği yeni platformun temelinde, USDT ve Bitcoin işlemlerinde anında ve sıfır komisyonla ödeme imkânı sunulması yer alıyor. Şirket, gizliliği artırmak için RGB protokolünü kullanıyor ve bu sayede işlem doğrulamasının tamamen kullanıcı tarafında yapılmasını sağlıyor. Viktor’a göre, bu yenilik USDT’nin ilk kez Bitcoin ağına entegrasyonu anlamına gelmiyor. Bilindiği gibi, USDT 2014’te OmniLayer üzerinde başlatılmıştı; ancak UTEXO, bu altyapının yeniden tasarlanıp işlemesi için gerekli teknolojik temel sağlandıktan sonra USDT’nin yeniden Bitcoin ekosistemine döndüğünü ifade ediyor.

Bitcoin Üzerindeki USDT Transferlerinde Yeni Dönem

UTEXO, Lightning Network sayesinde, Bitcoin işlemlerinde ölçeklenebilirliği ve hız avantajını öne çıkarıyor. Platformun sunduğu başlıca kullanım alanları arasında, doğrudan Bitcoin–USDT dönüşümlerinin mümkün olması, cüzdan sağlayıcılarının ücretlerden gelir elde edebilmesi ve borsalar arası yüksek frekanslı arbitraj gibi işlemlere olanak tanınması hedefleniyor. Lightning Network’ün yüksek işlem kapasitesi sayesinde, farklı blokzincir çözümlerinin önüne geçilmesi öngörülüyor.

Stablecoin Yayılımı ve UTEXO’nun Konumlanışı

Viktor, stablecoin kullanımının asıl büyüme potansiyelinin merkeziyetsiz finans getirilerinde değil, gelişmekte olan piyasalarda gündelik hayatın bir parçası haline gelmesinde yattığını belirtiyor. USDT’nin tasarruftan yurtdışına para transferine ve günlük ödemelere kadar pek çok alanda kullanıldığı ülkelerde, UTEXO gerekli altyapıyı sunmayı amaçlıyor. Şirket, WalletConnect gibi iş ortaklarıyla birlikte çalışırken, Tether’ın dağıtım stratejisiyle yakından uyumlu şekilde hareket ediyor.

Viktor, RGB protokolünü ana ağa taşımakta önemli rol oynadığını anlatıyor. Bu çözümle, kullanıcılar hem gizlilik koruması elde edebiliyor hem de işlemleri hızlı biçimde tamamlayabiliyor.

UTEXO’nun vizyonu; ödemeler, ticaret ve blokzincir tabanlı varlık transferlerinin daha verimli, düşük maliyetli ve gizliliğe duyarlı şekilde gerçekleşmesini sağlamak.

Ortaklık ve yeni yatırımlar, UTEXO’nun önümüzdeki dönemde yeni ürünler ve geniş ölçekli çözümler sunması için finansal ve stratejik bir zemin oluşturuyor. USDT’nin Bitcoin ağı üzerinde yeniden konumlanması, piyasadaki stabilcoin kullanımını hem bireyler hem de kurumlar nezdinde artırma potansiyeli taşıyor.

UTEXO, sektördeki iş birlikleriyle ve sahip olduğu teknolojik altyapıyla, Bitcoin ekosisteminde stabilcoin tabanlı ödemeleri daha erişilebilir hale getirme hedefini sürdürüyor.

