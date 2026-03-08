Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Bitcoin Tarihindeki Dönüş Noktalarında 23 Aylık Dönem Dikkat Çekiyor

Özet

  • Bitcoin fiyat döngülerinde 23 aylık sürenin dip zamanı olarak ortaya çıktığı öne sürülüyor.
  • Analist Crypto Tice, satış baskısının bu dönemde yapısal olarak azaldığını vurguluyor.
  • Mevcut makroekonomik ortam, önceki dip oluşumlarından belirgin farklılıklar taşıyor.
Bitcoin’in fiyat döngüleri üzerine yapılan yeni bir analiz, her büyük zirveden yaklaşık 23 ay sonra piyasanın dibinin oluştuğuna işaret ediyor. Son yükselişin Ekim 2025’te gerçekleştiği dikkate alındığında, yeni bir dip aralığına girildiği öne sürülüyor. Piyasada bu döngüsellik dikkatle izleniyor.

İçindekiler
1 23 Aylık Döngü Nasıl Ortaya Çıktı?
2 Analistin Yorumu ve Yaklaşımının Sınırları
3 Makro Faktörler ve Benzersiz Koşullar

23 Aylık Döngü Nasıl Ortaya Çıktı?

Kripto para analisti Crypto Tice tarafından paylaşılan Bitcoin grafiklerine göre, şimdiye kadar yaşanan dört büyük döngünün üçünde tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından geçen yaklaşık 23 ay sonunda fiyatlar dip yaptı. Analizde 2013, 2017 ve 2021 yıllarındaki zirvelerle başlayan dönemler incelendi. Her bir döngüde, takip eden yaklaşık iki yıllık süreçte belirgin bir düşüş gözlendi ve bu süre sona erdiğinde piyasa yeni bir alt seviyeye ulaştı.

Çalışmada, son zirvenin Ekim 2025’te görülmesiyle birlikte aynı 23 aylık zaman aralığının başlangıcına girildiği vurgulanıyor. Bu yaklaşım, geçmişteki fiyat hareketleri ile kıyaslandığında satış baskısının azaldığı ve alıcılar için fırsatların oluştuğu dönemlere denk geliyor.

Üç tamamlanmış Bitcoin döngüsünde, dip seviyelerin neredeyse aynı zaman penceresinde oluştuğu aktarılıyor. Analize göre, grafiklerdeki yeşil şeritler, fiyat hareketlerinin tekrarlayan yapısının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Analistin Yorumu ve Yaklaşımının Sınırları

Crypto Tice, 8 Mart 2026 tarihinde analizini yayımladı. Analist geçmiş verilerin tesadüfi olmadığını, fiyat düşüşlerinin 23 ayda ivme kaybetmesinin yapısal bir örüntü sunduğunu savunuyor. Analize göre, bu süreçte satıcıların etkisi azalıyor ve risk-getiri dengesi alıcılar lehine değişiyor.

Crypto Tice, geçmiş verilerin kesin bir gelecek öngörüsü sağlamadığını ancak olasılıkları şekillendirdiğini ifade ediyor. Şu anki dönemin, son iki yılın en elverişli aralığına girildiği görüşünü paylaşıyor.

Ancak analist, ortaya konan modelin sınırlamalarına da dikkat çekiyor. Tarihi desenlerin her zaman çalışacağı veya yeni dip seviyesinin kesin olarak oluşacağı gibi kesinliklerden miktar vermiyor. Bu dönemin, satış baskısının tarihsel olarak azaldığı bir pencere olduğunu savunuyor.

Makro Faktörler ve Benzersiz Koşullar

Analizde üç örnek döngünün incelendiği belirtiliyor. Ancak bugünkü makroekonomik koşullar, önceki dönemlerden ayrışıyor. Küresel ekonomide stagflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler ve kurumsal cüzdanlardan zorunlu satış riski gibi yeni belirsizlikler bulunuyor. Bu faktörler, geçmişteki dip oluşumlarından farklı şekilde sürecin gelişebileceğine işaret ediyor.

Önceki döngülerde bu tarz dışsal etkiler aynı yoğunlukta görülmemişti. Bu nedenle, benzer döngünün tekrarlanıp tekrarlanmayacağı hâlen net değil.

Son olarak, analist mevcut dönemin zaman açısından yeni bir dip oluşumuna uygun göründüğünü ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda kesin bir yargıdan uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

