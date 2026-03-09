XRP’de 50 Milyar Dolarlık Zarar Sürerken Balinalar Sabrediyor

XRP piyasasında zincir üstü veriler, yatırımcı davranışına dair dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Glassnode verilerine göre zararda bulunan toplam XRP arzının dolar karşılığı son dönemde 50 milyar dolara yaklaştı. Bu görünüm, çok sayıda yatırımcının elindeki tokenları bugünkü piyasa fiyatının üzerinde seviyelerden aldığını ve önemli bölümünün halen zararda beklediğini gösteriyor.

Zarardaki arz dikkat çekiyor

Söz konusu gösterge, bir XRP biriminin zincir üzerinde en son taşındığı fiyat ile mevcut piyasa değerini karşılaştırıyor. Buna göre bugünkü fiyatın üzerinde el değiştirmiş ve halen daha düşük değerden işlem gören tokenların toplam parasal büyüklüğü hesaplanıyor. Bu seviyenin yükselmesi, piyasanın geniş bir bölümünde gerçekleşmemiş zararın biriktiğine işaret ediyor. Kripto para piyasalarında bu tür dönemler, özellikle zayıf yatırımcıların satış baskısıyla piyasadan çekildiği çevrimsel dip bölgelerde daha sık görülüyor.

Büyük yatırımcıların hareketi farklılaştı

Buna karşın borsa akış verileri, büyük yatırımcıların son günlerde farklı bir yön izlediğini ortaya koyuyor. Zincir üstü panolarda yer alan borsa net pozisyon değişimi verileri, milyonlarca XRP’nin işlem platformlarından çıktığını gösterdi. 6 Mart tarihinde tek günde yaklaşık 35,6 milyon XRP’nin borsalardan çekildiği görüldü. Bu hareket, kısa vadeli satış yerine varlıkların özel cüzdanlarda tutulmasının tercih edildiğine işaret edebileceği için piyasada birikim sinyali olarak değerlendiriliyor.

Piyasa fiyatı zayıf kalmayı sürdürdü

Borsalardan çıkan yüksek miktarlı XRP’ye rağmen fiyat cephesinde şu aşamada belirgin bir ivme oluşmuş değil. XRP, haberin merkezindeki verilerle aynı dönemde 1,35 dolar seviyesinde işlem gördü. Son 24 saatteki değişim ise eksi yüzde 0,1 düzeyinde kaldı. Bu da zincir üstü hareketlilik ile kısa vadeli fiyat performansı arasında henüz güçlü bir eşleşme oluşmadığını gösteriyor.

Piyasadaki bu ayrışma, kripto varlıklarda sık görülen bir yapıyı yeniden gündeme taşıdı. Çok sayıda bireysel yatırımcı zarardaki pozisyonlarını taşımaya devam ederken, daha büyük sermayeye sahip cüzdanların zayıf duyarlılık dönemlerinde alım yapması yeni bir beklenti oluşturuyor. Özellikle satış baskısının yoğunlaştığı dönemlerde borsalardan çıkan varlık miktarının artması, orta vadeli pozisyonlanma işareti olarak okunabiliyor.

Glassnode, kripto para piyasasına yönelik zincir üstü veri ve analiz sağlayan önde gelen platformlar arasında yer alıyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcılar tarafından takip edilen şirket, ağ üzerindeki hareketleri cüzdan, transfer ve arz davranışları üzerinden yorumlayarak piyasa eğilimlerine dair çerçeve sunuyor. Bu nedenle XRP verilerindeki değişim, yalnızca fiyat hareketi açısından değil yatırımcı psikolojisi bakımından da önem taşıyor.

Mevcut veriler, XRP tarafında piyasa tabanının oluşup oluşmadığı konusunda kesin bir sonuç vermiyor. Ancak zarardaki arzın yüksek kalması ve buna eşlik eden borsa çıkışları, piyasanın farklı katmanlarında ayrışan davranışlara işaret ediyor. Bir yanda kayıplar nedeniyle baskı altında kalan yatırımcılar bulunurken, diğer yanda daha sabırlı hareket eden büyük oyuncuların pozisyon artırdığı görülüyor.

Önümüzdeki günlerde bu çıkışların kalıcı fiyat momentumuna dönüşüp dönüşmeyeceği, işlem hacmi ve yeni zincir üstü hareketlerle daha net anlaşılacak. Şimdilik veriler, XRP’de görünür fiyat zayıflığına rağmen bazı büyük yatırımcıların risk almaya devam ettiğini ve piyasadaki mevcut durgunluğu fırsat olarak değerlendirmiş olabileceğini düşündürüyor.