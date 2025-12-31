2026’nın İlk Kripto Bombası Tether’den

Dünyanın en büyük stablecoini olan Tether Türkiye saatiyle yeni yıla girilmesiyle büyük bir adım attı. Yılın ilk büyük gelişmesi olması nedeniyle biraz önceki on-chain hareketlilik oldukça önemli.

Tether Bitcoin Aldı

Cüzdan takibi yapanların alarmları yeni yılın ilk dakikalarında biraz önce çaldı. On-chain analisti Anlcnc1 Tether’in 8.888 BTC aldığını açıkladı. Yeni yıla alımla başlayan (veya yerel saatiyle yeni yılı alımla karşılamak isteyen) dev stablecoin şirketi anlamlı miktarda birikim yaptı. 8 rakamı yan çevrildiğinde sonsuzluğu temsil ediyor ve dört haneli alımın 8888 adet olması muhtemelen Bitcoin’e duyulan güveni gösteriyor.

Milyar dolarlık dev 500 milyar dolar değerleme ile yatırım toplama sürecini devam ettiriyor. Bir yandan altın rezervlerini büyütürken diğer taraftan madencilik dahil birçok alanda yatırımları sürüyor. Hatta Liverpol’un önemli miktarda hissesi de Tether’in.

En büyük stablecoin ihraççısı son alımıyla birlikte rezervlerini 96.370 BTC’ye çıkarmış oldu. Güncel fiyattan 8,44 milyar dolarık rezervi olan şirket 2026’da daha fazla alım yapacak çünkü her çeyrekte gelirlerini katlıyor. Bu fazla nakit altın, şirket yatırımları ve BTC birikimlerinin büyütülmesi için kullanılıyor.