Tether (USDT)

2026’nın İlk Kripto Bombası Tether’den

Özet

  • Tether rezervlerine 8888 BTC ekledi.
  • En büyük stablecoin ihraççısı son alımıyla birlikte rezervlerini 96.370 BTC’ye çıkarmış oldu.
  • Şirket her çeyrekte milyarlarca dolarlık gelir elde ediyor ve bunu yatırım için kullanıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Dünyanın en büyük stablecoini olan Tether Türkiye saatiyle yeni yıla girilmesiyle büyük bir adım attı. Yılın ilk büyük gelişmesi olması nedeniyle biraz önceki on-chain hareketlilik oldukça önemli.

Tether Bitcoin Aldı

Cüzdan takibi yapanların alarmları yeni yılın ilk dakikalarında biraz önce çaldı. On-chain analisti Anlcnc1 Tether’in 8.888 BTC aldığını açıkladı. Yeni yıla alımla başlayan (veya yerel saatiyle yeni yılı alımla karşılamak isteyen) dev stablecoin şirketi anlamlı miktarda birikim yaptı. 8 rakamı yan çevrildiğinde sonsuzluğu temsil ediyor ve dört haneli alımın 8888 adet olması muhtemelen Bitcoin’e duyulan güveni gösteriyor.

Milyar dolarlık dev 500 milyar dolar değerleme ile yatırım toplama sürecini devam ettiriyor. Bir yandan altın rezervlerini büyütürken diğer taraftan madencilik dahil birçok alanda yatırımları sürüyor. Hatta Liverpol’un önemli miktarda hissesi de Tether’in.

En büyük stablecoin ihraççısı son alımıyla birlikte rezervlerini 96.370 BTC’ye çıkarmış oldu. Güncel fiyattan 8,44 milyar dolarık rezervi olan şirket 2026’da daha fazla alım yapacak çünkü her çeyrekte gelirlerini katlıyor. Bu fazla nakit altın, şirket yatırımları ve BTC birikimlerinin büyütülmesi için kullanılıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Herkes Satarken O Toplamaya Devam Ediyor: 8.888 Bitcoin’den Oluşan Transferin Perde Arkası

Altcoin Kolu Stablecoin Piyasasında Şok Eden Rakamlar: 30x’lik Fark Var

Tether ve Bitfinex’in Yeni Altcoin Silahı: 100 Milyar Adet Arzla Sahneye Çıkıyor

Kripto Paralar Çökecek İddiası Hayes’in Dipten Almak İçin Yalanıymış

Arthur Hayes USDT Rezervleri Konusunda Uyardı, Kripto İflası Tehlikesi

Tether’in Piyasa Hakimiyeti Zirvede: Kripto Para Piyasasında Korku Dönemi mi Başladı?

Tether Destekli Altcoin’de 100 Milyon Dolarlık Alım Duyuruldu

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Plasma (XPL) Coin 2026 Tahminleri ve Analist Yorumları
Bir Sonraki Yazı 2026’nın İlk Bitcoin Analizi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?