Altcoin Kolu Stablecoin Piyasasında Şok Eden Rakamlar: 30x’lik Fark Var

Özet

  • USDT, 2023–2025 döneminde 7.268 adres ve 3.29 milyar dolar dondurma işlemi ile en yakın rakibi USDC’yi yaklaşık 30 kat geride bıraktı.
  • Tron ağı USDT dondurmalarında 1.75 milyar dolarla ana ağırlık merkezi olarak öne çıktı.
  • USDC ise mahkeme/düzenleyici emir temelli, daha seyrek ve sınırlı bir dondurma politikası izledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

AMLBot’un 2023–2025 dönemini kapsayan “USDT vs USDC” veri analizine göre stablecoin dondurma faaliyetlerinde ölçek ve yöntem açısından keskin bir ayrışma oluştu. Tether (USDT) bu dönemde toplam 7.268 adresi kara listeye alarak yaklaşık 3.29 milyar dolarlık varlığı dondururken Circle (USDC) yalnızca mahkeme veya düzenleyici emirleriyle 372 adreste 109 milyon dolarlık dondurma gerçekleştirdi. Rapor USDT tarafında yaklaşık 30 katlık değer ve adres farkına işaret ederken, adres dondurma süreçlerinin Ethereum ve özellikle Tron ağında gerçek soruşturma iş akışlarına nasıl entegre edildiğini de örneklerle ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 USDT’de 30 Katlık Ölçek
2 USDC’nin Mahkeme Tetikli Modeli

USDT’de 30 Katlık Ölçek

Analize göre Tether, ERC-20 ve TRC-20 hatlarında toplam 3.29 milyar doları dondurdu. Tron tek başına 1.75 milyar dolar ile en büyük payı aldı ve dondurulan USDT’nin yüzde 53’ten fazlası Tron üzerinde bulunuyor. Rapor Tether’in 2023 sonundan itibaren hızlanan, 2024–2025’te neredeyse dikleşen bir kara liste eğrisine ulaştığını gösteriyor. Yani Tether’de yaptırım uygulaması seyrek ve toplu değil, sürekli ve kademeli çalışıyor. Yalnız Ethereum tarafındaki anlık görünümde dondurulmuş USDT büyüklüğü yaklaşık 1.54 milyar dolar seviyesinde ve aynı ağda USDC için 109 milyon dolarlık varlık donduruldu.

Tether ve USDC

Tether’in fark yaratan tarafı “dondur + yak + yeniden ihraç et” hattını bir iade ve telafi mekanizmasına dönüştürmesi. Rapor, 2024’ün Temmuz ayında USDT dondurmalarının 130 milyon doları aştığını, Tron ağında Kamboçya merkezli Huione Group ile ilişkilendirilen 29.6 milyon dolarlık dondurmanın da aynı dönemde öne çıktığını ortaya koyuyor. 2025’in sonlarına doğru bazı aylarda 25–30 milyon doların üzerinde “yakılan” coin zirveleri görülmesi ise Tether’in dondurmayı soruşturma sonrası kalıcı tasfiye ve iade adımına bağlayan operasyonel döngüsünü görünür kılıyor.

USDC’nin Mahkeme Tetikli Modeli

Circle cephesi raporda daha dar bir çerçeveyle yer aldı. USDC’de dondurma işlemleri “erişim engelleme” mantığıyla çalışıyor ve yalnızca yürürlükteki hukuk, düzenleme veya mahkeme kararlarıyla tetikleniyor. 2023–2025 verisinde 372 adres ve 109 milyon dolarlık toplam grafikte “yüksek ama nadir” sıçramalar şeklinde görünürken, günlük akışın süreklilik göstermediği kaydedildi. Circle’ın coin yakım ve yeniden ihraç mekanizmasını kullanmadığı, varsayılan senaryoda varlıkların hukuki onay gelene kadar adreste hareketsiz kaldığı özellikle belirtildi.

Rapor Tether’in 59 yargı bölgesinde 275’ten fazla kolluk birimiyle çalıştığını ve 2.800’den fazla adresin ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde ele alındığını söylerken, geniş takdir alanının mahremiyet ve sansür endişeleri doğurduğunu da açık biçimde not ediyor. Nisan 2025’te Bulgar polisi talebiyle yaklaşık 44.7 milyon USDT’nin dondurulmasının ardından Riverstone Consultancy tarafından açılan dava hızlı müdahale kapasitesinin hukuki risk üretebildiğine dair somut bir örnek olarak öne çıkıyor. Ek olarak çok imzalı onay sürecinin yarattığı gecikme penceresinin 2017’den beri yaklaşık 78 milyon dolarlık kayıpla ilişkilendirilmesi “hızlı müdahale” ile “yönetişim güvenliği” arasındaki dengeyi tartışmanın merkezine taşıyor.

Ömer Ergin
Kripto Para Gazetecisi
8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
