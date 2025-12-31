Plasma (XPL) Coin 2026 Tahminleri ve Analist Yorumları

2025 yılında hayatımıza giren altcoinlerden Plasma (XPL) sürekli olarak daha düşük dipler yaptı. Gelecek vadeden altcoinlerden olsa da kripto paraların içinde bulunduğu durum nedeniyle XPL Coin beklenen performansı gösteremedi. 2 farklı analist yeni yıla dakikalar kala XPL Coin için tahminlerini paylaştı. Şimdi bunlara göz atalım.

Plasma (XPL) Coin

Stablecoin ağı olarak gelecek vadeden Plasma yerel tokeni XPL’nin beklenenin çok altında ilgi görmesiyle hayal kırıklığına neden oldu. Altcoin Sherpa ve birçok kripto para analisti onu önümüzdeki yıl bu negatifliği üzerinden atacağını düşünüyor. Aşağıdaki grafiği paylaşan analist şunları yazdı;

“XPL son zamanlarda oldukça güçlü. Bu, ilk %50’lik artışını (son dönemdeki gibi) kolayca kaçırabileceğiniz, ancak yine de büyük bir artış potansiyeli olan bir kripto para birimidir. ATH seviyesine geri döneceğini sanmıyorum (muhtemelen hiç dönmeyecek), ancak piyasa koşulları iyileşirse yine de birkaç kat artış potansiyeli var. Gözlerinizi dört açın.”

Columbus takma isimli analist de XPL Coin için umutlu yatırımcılardan. Son toparlanmanın ardından değerlendirmesini paylaşan analist kısa vadeli düzeltmenin peşi sıra yükselişin devam etmesini bekliyor.

COINTURK XPL Coin Tahmini

Lansman döneminde ATH seviyesine ulaştı ve ardından sonu gelmeyen bir yıkım yaşadı. XPL Coin başta da bahsettiğimiz gibi stablecoin ödeme altyapısı olma potansiyeli güçlü projelerden. İlk zamanlarda çok fazla FUD gündemi meşgul etse de 18 Aralık günü 0.1145 dolarda dip yapıp toparlanmaya başladığı için analistler yeni yıldan umutlu.

Eğer destek olarak 0.1497 dolar seviyesi korunabilirse 0.1783 dolar direncinin Ocak başında yeniden test edildiğini görebiliriz. 11 Aralık tarihinden bugüne çok defa test edilen ancak aşılamayan bölge kısa vadeli traderler için kolay short giriş noktası olarak görüldü. Haklı da çıktılar. Genel piyasa hissiyatında toparlanmayla birlikte sonraki direnç denemesinin ayıları tuzağa düşürme ihtimali var ve 0.2285 doların kazanılması artık dipten net dönüş için iyi bir sinyal olabilir.

BTC halen 88 bin doların altında ve yıllık kapanışa yaklaşık 3 saat kaldı. İlerleyen saatlerde hareketliliğin artması olası.