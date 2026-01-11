Solana’da Memecoin Dengesi Değişiyor: Pump.fun’dan Radikal Hamle

Solana ekosisteminde memecoin üretimini kolaylaştıran Pump.fun, içerik üreticilerine yönelik ücret modelinde kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. Platform, geçtiğimiz yıl devreye aldığı Dinamik Ücretler V1 sisteminin zincir üstü hareketliliği artırmasına rağmen, beklenen davranış değişimini yaratmadığını tespit etti. Kurucu ortak Alon Cohen’in uzun bir aradan sonra yaptığı açıklamalar, söz konusu revizyonun yalnızca teknik değil, aynı zamanda stratejik bir yön değişikliğine işaret ettiğini ortaya koydu. Gelişmeler, platformda token lansmanlarının Eylül ayından bu yana en yüksek günlük seviyeye ulaştığı bir döneme denk geldi.

Pump.fun’da Ücret Modeli Yeniden Kurgulanıyor

Pump.fun tarafından uygulanan Dinamik Ücretler V1 modeli, Eylül ayında “Project Ascend” başlığı altında hayata geçirilmişti. Sistem, piyasa değerine göre kademeli ücretlendirme sunarak içerik üreticilerinin kazancını artırmayı ve uzun vadeli projeleri teşvik etmeyi amaçlıyordu. Ancak platform yönetimi, bu yapının ortalama memecoin geliştiricisinin davranışlarını kalıcı biçimde dönüştürmediği sonucuna ulaştı.

Kurucu ortak Alon Cohen, X üzerinden yaptığı paylaşımda, içerik üretici ücretlerinin düşük riskli token üretimini özendirdiğini, buna karşılık yüksek riskli ve likidite odaklı işlemlerin geri planda kaldığını vurguladı. Cohen’e göre, işlem yapan kullanıcılar platformun temel taşı konumunda bulunuyor ve mevcut teşvikler bu dengeyi yeterince gözetmedi.

Yeni dönemde duyurulan ilk adım, “ücret paylaşımı” özelliği oldu. Güncellemeyle birlikte ekipler, gelirleri 10 farklı cüzdan arasında bölüştürebilecek, token sahipliğini devredebilecek ve güncelleme yetkilerini geri alabilecek. Ayrıca lansman sonrasında ücret oranlarının belirlenmesi de mümkün hale getirildi.

Token Lansmanlarında Dikkat Çeken Artış

Ücret modelindeki değişiklikler, platformdaki faaliyet yoğunluğunun belirgin biçimde arttığı bir süreçte açıklandı. The Block verilerine göre, Salı günü Pump.fun üzerinde yaklaşık 30 bin token piyasaya sürüldü. Bu rakam, Eylül ortasından bu yana kaydedilen en yüksek günlük lansman sayısı olarak öne çıktı.

Cohen, ilerleyen aşamalarda daha “piyasa temelli” bir yaklaşım benimseneceğini ifade etti. Buna göre, bir token anlatısının içerik üretici ücretini hak edip etmediğine geliştiricilerden ziyade yatırımcılar ve işlem yapan kullanıcılar karar verecek. Böylece teşvik mekanizmasının merkezine, doğrudan likidite sağlayan aktörlerin yerleştirilmesi hedefleniyor.

Platform yönetimi, 2026’ya yaklaşırken ek düzenlemelerin de gündeme geleceğini açıkladı. Amaç, memecoin ekosisteminde sürdürülebilirliği güçlendiren, spekülasyon ile işlem hacmi arasındaki dengeyi yeniden kuran bir yapı oluşturmak. Yapılan açıklamalar, Pump.fun’ın yalnızca kısa vadeli hacim artışına değil, uzun vadeli pazar sağlığına odaklanan bir yol haritası çizdiğini gösteriyor.