Gümüşte Dijital Patlama: Tokenize Piyasasında Yüzde 1200’lük Rekor Artış

Tokenize edilmiş gümüş piyasasında işlem hacmi değerli metalin fiyatının ay boyunca peşpeşe rekorlar kırmasıyla birlikte sert biçimde arttı. Vadeli işlemler ve borsa yatırım fonlarındaki hareketlilikle eş zamanlı ilerleyen bu eğilim Blockchain tabanlı piyasalarda da belirgin bir ivme yarattı. Son 30 günde tokenize gümüş ürünlerine yönelik talep hem transfer hacmi hem de yatırımcı sayısı açısından dikkat çekici oranlara ulaştı. Fiziki piyasa ile kağıt fiyatlama arasındaki ayrışma ise yükselişin arkasındaki temel dinamikleri daha görünür hale getirdi.

Tokenize Gümüşte Hacim Patlaması

Blockchain içi veriler gümüşe yönelik ilginin yalnızca geleneksel piyasalarda kalmadığını ortaya koyuyor. RWA.xyz’in sağladığı bilgilere göre tokenize edilmiş iShares Silver Trust (SLV) ürününün aylık transfer hacmi son 30 günde yüzde 1.200’ün üzerinde arttı. Aynı dönemde token’i elinde tutan yatırımcı sayısı yaklaşık yüzde 300 oranında artarken, net varlık değeri de yüzde 40’a yakın arttı. Bu artış fiyat dalgalanmalarının yoğunlaştığı bir süreçte yatırımcıların Blockchain içi araçlara yöneldiğini gösteriyor.

Bilmeyenler için tokenizasyon, emtia ve finansal varlıkların dijital temsillerle Blockchain’e taşınmasını mümkün kılıyor. Bu yapı varlıkların daha küçük parçalara bölünerek işlem görmesini, günün her saati transfer edilebilmesini ve likiditenin artmasını sağlıyor. Tokenize gümüş ürünü de ABD dışındaki yatırımcıların SLV’ye erişmesine olanak tanıyarak küresel talep tabanını genişletiyor. Basım ve yakım süreçlerinin kesintisiz işlemesi geleneksel piyasalara kıyasla daha esnek bir kullanım alanı sunuyor.

Blockchain içi hareketliliğin artışı tokenize varlıkların geçici bir eğilimden ziyade kalıcı bir piyasa katmanı haline geldiğine işaret ediyor. Gümüşte yaşanan yükseliş, dijital temsillerin fiyat keşfi ve yatırımcı davranışı üzerindeki rolünü daha görünür kılıyor.

Fiziki Arz Baskısı ve Fiyat Ayrışması

Gümüş fiyatındaki ralli fiziki arzın sıkıştığı bir dönemde geldi. Asya piyasalarında primlerin vadeli işlemlerin referans alındığı COMEX fiyatlarının çift haneli oranlar üzerine çıkması fiziki talebin gücünü ortaya koyuyor. Londra vadeli eğrisinin backwardation’a girmesi yani spot fiyatların ileri vadelerden daha pahalı hale gelmesi kısa vadeli arz stresinin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Analistler yükselişi besleyen faktörler arasında Çin’in 1 Ocak itibarıyla rafine gümüş ihracatına lisans şartı getirme kararını öne çıkarıyor. Düzenleme küresel arz erişimine dair belirsizlikleri artırarak fiyatları yukarı taşıdı. Aynı zamanda artan vadeli işlem teminatları ve yıl sonu pozisyon ayarlamaları geleneksel piyasalarda işlem yapmayı daha karmaşık hale getirdi.

Talep cephesinde ise güneş enerjisi sektörü belirleyici rol oynuyor. Fotovoltaik üretimde kullanılan gümüş miktarı fiyatlar 2024 seviyelerinin üç katına çıkmasına rağmen büyük ölçüde esnekliğini korudu. Bu yapı hem fiziki hem de tokenize piyasalarda gümüşe olan ilgiyi destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.