XRP’de Tarih Tekerrür Edecek mi? Yüzde 256 ve Yüzde 857’lik Geçmiş Ralliler Yeniden Gündemde

XRP, 2026’nın ilk günlerinde yakaladığı güçlü yükselişin ardından art arda dört gün süren satışlarla dikkat çekti. 6 Ocak’ta 2,41 doları gören fiyat haftanın ilerleyen günlerinde 2,06 dolara kadar geriledi. Kar alımlarının etkisiyle beşinci güne uzanan geri çekilme teknik göstergelerde aşırı satım sinyallerini beraberinde getirdi. Piyasa aktörleri bu teknik görünümün yeni bir fiyat hareketine zemin hazırlayıp hazırlamayacağını izliyor.

XRP’de Aşırı Satım Sinyali

Kripto para piyasasında yaptığı teknik analizlerle bilinen Steph is Crypto, XRP’nin kısa vadede aşırı satım bölgesine girdiğini ifade etti. Analistin paylaştığı üç haftalık XRP/USDT grafiğinde Binance verilerine dayanan stokastik RSI göstergesinin 25 seviyesinin altına indiği görülüyor. Klasik teknik analizde RSI’nin 30’un altına gerilemesi satış baskısının doygunluğa ulaştığına işaret ediyor.

Geçmiş fiyat hareketleri de bu tespiti destekler nitelikte. Aynı gösterge 2023 ve 2024 yıllarında benzer dip seviyelere ulaştığında XRP sırasıyla yüzde 256 ve yüzde 857 oranında güçlü yükselişler kaydetmişti. Analist tarihsel örneklerin birebir tekrarını garanti etmese de, mevcut görünümün alıcılar açısından önemli bir eşik sunduğunu vurguluyor.

Steph is Crypto ayrı bir değerlendirmesinde daha iddialı bir fiyat hedefi de paylaştı. Analiste göre XRP, piyasa koşulları elverişli olduğu takdirde 5 dolar seviyesine beklenenden daha kısa sürede ulaşabilir. Bu beklenti, özellikle teknik göstergelerdeki toparlanma sinyalleriyle birlikte daha fazla ilgi çekiyor.

Haftalık Grafikteki Momentum Değişimi

XRP için dikkat çeken bir diğer gelişme haftalık zaman diliminde RSI’nin yeniden kendi hareketli ortalamasının üzerine çıkması oldu. Analiste göre bu kırılım genellikle piyasa momentumunun satıcılardan alıcılara geçtiği dönemlerde ortaya çıkıyor. 2024’ten bu yana haftalık grafikte görülen her benzer kırılım sonraki haftalarda belirgin fiyat artışlarıyla sonuçlandı.

Fiyat cephesinde ise XRP, Kasım 2025 ortasından beri 1,77 ile 2,41 dolar aralığında geniş bir bantta işlem görüyor. 2026’nın başındaki beş günlük yükseliş fiyatın uzun süredir baskı unsuru olan günlük 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasını sağladı. Kısa vadede bu seviyenin destek olarak korunup korunamayacağı, yükselişin devamı açısından belirleyici olacak.

Yukarı yönlü hareketlerde ilk kritik eşik 2,56 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması halinde 3 ve 3,5 dolar hedefleri teknik olarak gündeme gelebilir. Öte yandan kurumsal ilgi tarafında da gelişmeler sürüyor. Sağlık ve sigorta alanında faaliyet gösteren Evernorth, Doppler Finance ile birlikte likidite ve hazine yönetimi odaklı kullanım alanlarını araştırdığını duyurdu.