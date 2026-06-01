Ripple 1 milyar XRP’nin kilidini açtı! Piyasada hangi detay izleniyor?

Ripple, haziran ayı için planlanan emanet hesap açılışını tamamladı ve zincir üstü izleme platformu Whale Alert verilerine göre toplam 1 milyar XRP üç ayrı işlemle serbest bırakıldı. Söz konusu transferlerin toplam değeri, işlemlerde esas alınan fiyatlara göre 1,33 milyar doların üzerine çıktı.

Emanet hesap açılışının ayrıntıları

En büyük işlemde 500 milyon XRP’nin kilidi açıldı ve bu transferin değeri yaklaşık 666,07 milyon dolar olarak hesaplandı. Buna ek olarak 400 milyon XRP’lik ikinci işlem 532,86 milyon dolar, 100 milyon XRP’lik üçüncü işlem ise yaklaşık 133,21 milyon dolar büyüklüğe ulaştı.

Ripple’ın aylık emanet hesap açılışları, XRP’nin ilk dağıtım yapısına bağlı uzun süredir uygulanan arz yönetimi sisteminin parçası olarak öne çıkıyor. XRP Ledger’da azami arz 100 milyar token seviyesinde bulunurken, Haziran 2026 başına ait piyasa verileri dolaşımdaki miktarın yaklaşık 61,85 milyar XRP olduğunu gösterdi.

Mini sözlük: Emanet hesap, belirli bir varlığın önceden tanımlanmış kurallarla kilitlenip daha sonra serbest bırakıldığı zincir üstü mekanizmayı ifade eder. XRP Ledger, Ripple ile ilişkili olsa da bağımsız çalışan açık kaynaklı bir blokzincir ağıdır. Bu yapı, piyasaya girecek arzın zamanlamasını daha öngörülebilir hale getirmek için kullanılır.

Haziran açılışının ardından kilitli emanet bakiyesinin yaklaşık 38,15 milyar XRP seviyesine gerilediği tahmin ediliyor. Bununla birlikte programın ne zaman tamamen tükeneceği net değil; çünkü Ripple, aylık açılan miktarın önemli bölümünü düzenli olarak yeniden kilitli hesaba aktarıyor.

Ripple Teknoloji Direktörü David Schwartz, şirketin ihtiyaç duymayı, kullanmayı ya da satmayı beklemediği XRP’leri gönüllü olarak yeniden kilitlediğini daha önce belirtmişti; kullanılmayan varlıkların emanet hesaba dönmesi ise programın sonuna fiilen bir ay daha ekliyor.

Piyasaya etkisi ve ağdaki büyüme

Bu nedenle aylık 1 milyar XRP açılışı, tamamının doğrudan dolaşıma gireceği anlamına gelmiyor. Ripple’ın elinde tuttuğu ya da kullandığı bölüm piyasaya çıkabilirken, kalan kısmın yeniden emanet hesaba alınması beklenebiliyor. Bu yüzden yatırımcılar yalnızca kilit açılışını değil, sonrasında ne kadar XRP’nin taşındığını, satıldığını veya yeniden kilitlendiğini de izliyor.

2026’nın ilk çeyreğine ait ayrı ağ verileri de XRP Ledger’daki faaliyetin sürdüğünü ortaya koydu. Messari verilerine göre XRP, 2026 ilk çeyreğini piyasa değeri bakımından Bitcoin, Ethereum ve BNB’nin ardından en büyük dördüncü stabilcoin dışı kripto varlık olarak kapattı. Aynı dönemde ağdaki günlük ortalama işlem sayısı yüzde 35,3 artarak 1,83 milyondan 2,48 milyona yükseldi.

Ağdaki genişleme; kurumsal merkeziyetsiz finans uygulamaları, tokenize gerçek dünya varlıkları, stabilcoinler ve merkeziyetsiz likidite alanlarındaki özellik artışıyla ilişkilendirildi. Ripple’ın ABD dolarına sabitli stabilcoini RLUSD de ilk çeyrek sonunda XRP Ledger üzerinde 340,3 milyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Bu rakam, önceki çeyreğe göre yüzde 45 artışa işaret etti ve RLUSD’yi ağın en büyük stabilcoini konumuna taşıdı.

Fiyat görünümünde öne çıkan seviyeler

Aynı raporda, XRP Ledger üzerindeki gerçek dünya varlıkları piyasa değerinin çeyreklik bazda yüzde 124 artarak 2,25 milyar dolarla rekor kırdığı aktarıldı. İlk çeyrek sonunda ağ bu alanda yedinci sırada yer alırken, daha sonraki veriler sıralamanın dördüncülüğe yükseldiğini gösterdi. ABD’de spot XRP ETF’leri de piyasa yapısının parçası olmaya devam etti. 2026 ilk çeyrek sonunda bu fonlar toplam 775,4 milyon XRP tutarken, bu miktar dolaşımdaki arzın yaklaşık yüzde 1,26’sına karşılık geldi.

XRP, emanet hesap açılışının ardından 1 saatlik grafikte 1,349 dolar civarında işlem gördü. Kısa vadeli görünümde fiyatın yükselen kanal içinde hareket ettiği, bu yapının da alt trend çizgisi korunduğu sürece görünümü desteklediği belirtildi. Yakın destek seviyesi 1,340 dolar bölgesinde bulunuyor. Bu alanın korunması halinde fiyatın 1,368 dolara doğru yeni bir deneme yapabileceği değerlendiriliyor.

1,368 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda bir sonraki yukarı yönlü hedefin, kanalın üst bandına denk gelen 1,395 dolar civarında oluşabileceği ifade ediliyor. Buna karşılık 1,340 doların altında gerçekleşecek bir kapanışın mevcut kanal yapısını zayıflatabileceği, bu seviyenin kaybedilmesi halinde kısa vadeli yükseliş senaryosunun geçerliliğini yitirebileceği aktarılıyor.