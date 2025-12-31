Son Dakika: Marker Maker Hacklendi Binance’deki Altcoin Yüzde 1141 Arttı

Binance borsasındaki altcoinlerden birinin paritesinde anormal hareketler var. İddiaya göre piyasa yapıcılardan birinin hesabı hacklendiği için böyle bir dalgalanma yaşanıyor. 2025 yılının son dakikalarında da olsak kripto para piyasaları şaşırtmaya devam ediyor.

Binance Son Dakika

Binance piyasa yapıcılarından birinin hesabının hacklendiğinden şüpheleniyor. Son birkaç dakikada dolaşıma giren iddia BROCCOLI714-USDT paritesindeki anormal hareket nedeniyle gerçek gibi görünüyor. Potansiyel hacker hesaptaki 20 milyon dolara yakın fonu Binance spot piyasasında BROCCOLI714-USDT paritesini yükseltmek için kullandı. Sığ likidite nedeniyle zaten az bir fonla hareket ettirilebilecek olan parite ani alımlarla birlikte %1141’den fazla artış yaşadı.

Yazı hazırlandığı sırada halen BROCCOLI714-USDT paritesindeki kazançlar %777’nin üzerinde ve ani yükselişin ardından ani bir düşüş görmemiz olası. Nispeten eski yatırımcılar böylesi hareketlerin 2017 yılında yaşandığını hatırlayacaktır. TRX ve birçok altcoin Binance borsasında birkaç dakika önce %500’ü aşan kazançlar yaşıyor ardından keskin biçimde düşüyordu. BROCCOLI714 yatırımcıları için büyük bir yılsonu hediyesi oldu diyebiliriz tepeye yakın noktadan satış yapanlar önceki ATH seviyesine göre %85 zarardayken bir anda %150’den fazla kazançlı hale geldi. Daha düşük seviyelerden alım yapanların kazançlarıysa çok daha fazla.