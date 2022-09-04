Piyasanın önde gelen kripto paralarından olan Tron (TRX) için boğaların yaptığı hamleler bir süre boyunca destek bölgesinin korunmasını sağladı.

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Tron (TRX) düşüşüne başlamadan önce, düşen kama benzeri oluşturduğu yapı tersine döndü. Satıcılar sekiz haftadan uzun bir süre boyunca 0,063 dolarda bulunan desteğin (şimdi direnç) altına düşmemek için çabaladı.

4 Saatlik Grafik

Bu seviyenin altındaki son düşüş, TRX’i 20/50 EMA’sının altına konumlanarak düşüş eğilimi gösterdi. Boğaların 0,062 dolar bölgesinde bir haftalık trend çizgisi desteğini (beyaz) sürdürmesinin ardından TRX, artık oldukça durgun bir aşamaya geçmiş olabilir. Yazım sırasında TRX 0,06277 dolardan işlem görüyordu.

Altcoin, düşen kamayı kırdığı rallisinde 50 EMA’dan bölgesine kadar geldikten sonra beklenen düşüş eğilimini gerçekleştirdi. Bu geri dönüş, piyasa duyarlılığının yanı sıra, 0,063 dolar seviyesini savunamadıkları için TRX boğaları için önemli bir darbeye yol açtı.

20 EMA ve 50 EMA hala aşağı yönlü harekete açıkken, satıcılar grafiklere göre kısa vadeli avantajlarını korumaya devam edebilriler. Trend çizgisi desteğinin altında ikna edici bir kapanış, bu bahsedilen bir yorumların doğrulaması anlamına gelebilir.

Klasik bir ikili dip kırılımından sonra, iki haftalık trend çizgisi direnci (beyaz, kesikli) alım çabalarını azalttı ve düşüş baskısını yeniden alevlendirdi. Buna bağlı olarak TRX, 0,0623 dolar destek çizgisinden toparlanma zemini bulmayı hedefleyebilir.

Sonuç olarak, 0,063 dolar direncinin üzerine doğru yaşanılabilecek bir kırılım sonrası durum, kısa süre için de olsa boğalar lehine değişebilir. Burada, trend çizgisi direnci (kesikli) 0,064 dolar bölgesinde toparlanma engelleri oluşturabilir. Bunun yaşanmaması daha fazla düşüşe neden olabilir. 0,062 dolar taban çizgisinin altında bir kapanış, TRX’i 0,0614 dolar bölgesinin yeniden test edilmesine sebep olabilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 41-50 aralığında sıkışmış gibi görünüyor. Alıcılar kazanç amaçlı pozisyon almadan önce dengenin üzerinde potansiyel bir kapanışı bekleyebilirler.

Genel Bakış

TRX’in 0,063 dolar seviyesini kaybettikten sonra 20/50 EMA’nın altında kapanması, kripto parayı makul bir düşüş yolunda yeniden konumlandırmış olabilir. Düşüş eğilimlerini geçersiz kılmak için, alıcıların yukarıdaki seviyeyi geri kazanması ve iki haftalık trend çizgisi direncinin üzerine bir hareketi gerçekleştirmesi gerekiyor olabilir.

Son olarak, yatırımcılar kârlı bir hamle yapmak için Bitcoin’in hareketini ve bunun daha geniş piyasa algısı üzerindeki etkisini göz önünde bulundurmalı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.