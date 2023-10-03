Dogecoin (DOGE) Analizi: Yatırımcılar için Destek ve Direnç Seviyeleri

Kripto para piyasasında son günlerde yaşanılan yükseliş birçok yatırımcının umutlarını yeşertti. Ancak Wall Street açılışının ardından yaşanan düşüş bir kez daha korku ve endişeye neden oldu. Bitcoin 28.500 direncinin üstünde kalamadı ve beraberinde birçok altcoin düşüşe katıldı. Son dönemlerde popülaritesini kaybeden DOGE ise direnç kırılımı ile yatırımcılarını üzmeye devam edebilir.

DOGE Grafik Analizi

Bir saatlik Dogecoin grafiğinde uzun zamandır yolculuğuna devam eden yükselen kanal formasyonu dün yaşanan düşüş ile direnç kırılımı yaşadı. Piyasanın en büyük meme token projesinde yaşanan bu düşüş beklentileri bir türlü karşılayamıyor. Özellikle Elon Musk ve X ekibinden gelecek olan bir habere umut bağlayan yatırımcılar ise ciddi bir zarar ile karşılaştı.

Dogecoin için takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,06163 / 0,06133 ve 0,06984 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,06163 seviyesinin altında bir saatlik bar kapanışı fiyatın EMA 200 ortalamasının da altında kalmasıyla ciddi bir düşüş yaşanmasına neden olabilir.

DOGE için dikkat edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06201 / 0,06228 ve 0,06269 dolar seviyeleridir. 0,06269 dolar seviyesinin üstünde bir bar kapanışı hem kanal içine tekrar girilmesini hem de EMA 7 ve EMA 21 ortalamalarının üstüne çıkılmasını sağlar. Bu durumda da fiyat ciddi oranda yükselecektir.

DOGE Haftalık Grafik Analizi

Haftalık DOGE grafiğinde düşen kama formasyonu çalışmaya devam ediyor. Bu formasyon genel olarak olumsuz bir hareket ile sonuçlansa da kripto para piyasası geleneksel piyasalara göre her zaman daha farklı bir yol çizmiştir ve bu durumda farklı bir senaryo yaşanabilir.

DOGE için uzun vadede takip edilmesi gereken destek seviyeleri sırasıyla; 0,06026 / 0,05783 ve 0,05535 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,05535 dolar seviyesinin altında haftalık bir kapanışın gerçekleşmesi son dönemin en düşük seviyelerinin görülmesine ve satış baskısına neden olabilir.

DOGE için uzun vadede dikkat edilmesi gereken direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,06489, / 0,06987 ve 0,07712 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,07712 dolar seviyesinin üstünde bir bar kapanışının gerçekleşmesi bu paritede ciddi bir yükselişin tetiklenmesine ve kama formasyonunun yükseliş ile sonuçlanmasına neden olacaktır.