  26 Eylül’de Ön Satış Gerçekleşmişti: Beşiktaş Token (BJK), Saat 16.00 İtibarıyla İşleme Açıldı

Ön satışı 26 Eylül’de gerçekleştirilen Beşiktaş Token (BJK), bugün saat 16.00 itibarıyla işleme açıldı. Beşiktaş Token’ın ön satışında 500.000 adet kilitsiz token, 3 saniye gibi rekor bir süre içerisinde tükenmişti. İşleme açılmasının ardından ise Beşiktaş Token, kısa sürede güçlü bir yükseliş başlattı ve gün içerisinde 190,3 TL seviyelerine kadar yükseldi. Güncel verilere göre 24 saatlik hacim ise 4 milyon BJK’yi aştı.

Ön Satışta Rekor Kırıldı

Son yıllarda global ölçekte çok sayıda spor kulübünün kendi taraftar token’ını ihraç etmeye başlaması ile birlikte bu süreçte her geçen gün daha çok sayıda spor kulübü, dijital varlık ekosistemine dahil oldu. Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi kulüpler de dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda spor kulübü, kendi taraftar token’ını çıkararak kulübe yeni bir gelir modeli oluşturdu ve bu taraftar token’lar ile kulübün destekçilerine de çeşitli avantajlar sundu.

Türkiye’de de pek çok kulüp taraftar token ekosistemine dahil oldu. Türk spor tarihinin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş’ın da yakın zamanda kendi token’ını çıkaracağı ifade ediliyordu. Beşiktaş’tan beklenen adım Eylül ayında geldi ve Beşiktaş Token’ın ön satışı 26 Eylül’de gerçekleştirildi.

Ön satışta 500.000 adet kilitsiz Beşiktaş Token ve 5 milyon adet kilitli Beşiktaş Token piyasaya sürüldü. Kilitsiz 500.000 adet token, 3 saniye gibi rekor bir sürede tükendi. 26 Eylül’de gerçekleşen ön satışın ardından ise BJK token, bugün saat 16.00’da işleme açıldı.

Beşiktaş Token İşleme Açıldı

26 Eylül’de gerçekleşen ön satışın ardından spor camiasında ve piyasada gözler Beşiktaş Token‘ın işleme açılacağı tarihe çevrilmişti. Beşiktaş Token, bugün saat 16.00 itibarıyla Paribu borsasında işleme açıldı.

Satışa sunulmasının hemen ardından kısa bir süre içerisinde güçlü bir yükseliş başlatan Beşiktaş Token (BJK), gün içerisinde 190,3 TL seviyelerine kadar yükseldi. Beşiktaş Token, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından ise 70 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı. Şu anda güncel verilere göre Beşiktaş Token’ın (BJK) 24 saatlik hacmi ise 4 milyon BJK’yi aştı.