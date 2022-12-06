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Son 2 aydır popüler kripto para birçok dev ile ortaklık anlaşması imzaladı. Bugün en büyüklerinden biri duyuruldu. Alanında ABD’nin en büyüğüyle birlikte hareket edecek olan bu kripto para Web3 hedefleri doğrultusunda büyük bir adım atıyor. Altcoinin fiyatı yazı hazırlandığı sırada bu gelişmeye ciddi bir tepki vermedi.

MATIC Son Dakika

Polygon ve Warner Music Group, çok yıllı bir anlaşmayla web3 müzik programını hayata geçirmek için e-ticaret platformu LGNDio ile bir araya geldi. LGND Music adı verilen platform, ana ortağı Polygon olmasına rağmen birçok blockchaindeki koleksiyonları destekleyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu ortaklık Hollandalı elektronik müzik plak şirketi Spinnin’ Records ile bir iş birliğini de içeriyor. Ocak ayındaki lansmanının ardından, müşterilere en sevdikleri sanatçıların özel içeriklerine ve deneyimlerine erişim sağlayacak olan kendi dijital koleksiyonlarını satacak.

Alanında ABD’nin en büyüğü olan Warner Music Group, dünyada ilk üç içindedir.

LGND Music CEO’su Michael Rockwell tarafından yapılan açıklamada şunlar yazıyordu;

“Tüm dünyadaki tutkulu müzikseverlere sınıfının en iyisi blockchain deneyimini sunmak için bir yılı aşkın süredir çalışıyoruz ve her türden WMG sanatçısından yenilikçi ve benzersiz içerikler bekliyoruz”.

Yeni iş birliği, Warner Music Group’un pazar yeri devi OpenSea ile yaptığı anlaşmanın ardından web3’e attığı son adım oldu.

Gelecek Web3’te

Dünyanın en büyük üç müzik şirketinden biri direkt olarak Polygon ile ortaklık kuruyor. Peki bunun sebebi ne? Polygon sadece bir kripto para şirketi değil aynı zamanda blockchain alanında faaliyet gösteren bir şirket ve bana göre MATIC bu şirketten alınan bir hisseyi anımsatıyor. Yani kripto paraların “para” kısmından uzaklaşıp Web3 alanında iyi işler çıkan kripto odaklı şirketlerden “hisse” almak daha mantıklı olabilir.

Peki bu devler neden kripto şirketleriyle çalışıyor? Web3 için çalışabilecekleri çok sayıda büyük yazılım şirketi bulunmuyor mu? Elbette bulunuyor ancak Web3’ün temelleri kripto endüstrisi tarafından atıldı ve kripto endüstrisindeki geliştiriciler Web3’ü inşa ediyor. Önümüzdeki yıllarda daha fazla büyük şirketin bugünün popüler kripto şirketleriyle “geleceğe yatırım” amacıyla çalışmaya başladığını görebiliriz. ABD’nin kurucu babalarına benzer şekilde Ethereum, Polygon gibi birçok oluşum Web3’ün erken döneminde elini taşın altına koyuyor. Peki Web3’ün kurucu babaları kim olacak? Bunu görmek için sanırım birkaç yıla daha ihtiyaç var, adayları zaten biliyoruz.