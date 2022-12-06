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FTX’in Sahip Oldukları! Kullanıcılar Paraları Alabilecek Mi?

Liste oldukça uzun, peki yatırımcılar paralarını alabilecek mi? Detaylı rapor ve dikkat çekenler.
20:43
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaşadığı çöküşle milyonlarca kripto para yatırımcılarına acı yaşatan ve 1 milyondan fazla yatırımcıyı dolandıran FTX hangi kripto paralara sahip? Geçtiğimiz ay konuda çok sayıda kapsamlı rapor yayınladık. Ancak davanın başlamasıyla daha tüm portföyün detayları netleşiyor. Büyük düşüş yaşayan altcoinlerin temel sorunu yüksek FTX maruziyetiydi. Peki hangi altcoin veya şirkette ne kadarlık yatırıma sahipler?

FTX Birikimleri

Aşağıdaki ekran görüntüsü SBF’nin FTX müşteri mevduatlarına hücum ettiği bir dönemde kurtarma fonu arayışında olduğu Kasım ayı başlarına ait bir Excel tablosundan alınmıştır. Kurtarma çabalarına aşina olan bir kişiye göre, belge, zor durumdaki grup için yeni bir kredi limiti sağlamak amacıyla teminat olarak sunulan bir Alameda Research özel sermaye portföyünü – bazı FTX bahisleri de dahil olmak üzere – gösteriyor.

Yaklaşık 500 likit olmayan yatırımdan oluşan farklı paket 10 birikim şirketine bölünmüştür. Toplam yatırım değeri hesap çizelgesinde 5,4 milyar dolardan fazla olarak verilmiştir.

Alameda’nın en büyük holdinglerinden ikisi olan kripto madencisi Genesis ve yapay zeka araştırma grubu Anthropic, FTAV tarafından geçen ay yayınlanan taslak FTX bilançosunda da listeleniyor. (Semafor daha sonra FTX’in bir teminat çağrısının ardından Alameda’nın bazı varlıklarına el koyduğunu bildirmişti).

Alameda’nın geri kalan yatırımlarının çoğunluğunu kripto ve DeFi projeleri oluşturuyor. Ancak listede çok sayıda start-up video oyun stüdyosu ve bahis platformu, çevrimiçi bankalar, yayıncılar, bir doğurganlık kliniği, bir askeri drone üreticisi ve bir dikey tarım şirketi de yer alıyor,

FTX Altcoin Sepeti

FT tarafından yayınlanan Kasım ayı başındaki dokümanlara göre FTX ve Alameda çok sayıda likit olmayan kripto paraya sahipti. Daha önce de söylediğimiz gibi 1 milyar dolarlık SRM tutuyor olması FTX’in 1 milyar doları olduğu anlamına gelmiyordu. Çünkü bu varlıkların satılması halinde değeri %90’un üzerinde düşecekti. Dolaşım arzından çok fazla tokeni bilançosunda gerçek bir değermiş gibi gösteren SBF, müşterilerinin gerçek paralarını harcayarak kendi bastığı sahte paralarla bilançodaki açığı kapatmaya çalışıyordu.

Bilançosundaki bazı varlıklara örnek vermemiz gerekirse;

  • NEAR 80 Milyon $
  • HOLE 67,5 Milyon $
  • Port Finance 33,5 Milyon $

Bunlar sadece küçük boyutlu yatırımlardı. FTT, SOL, SRM gibi altcoinlerde yüz milyonlarca hatta milyarlarca dolar tutuyorlardı. 500’ün üzerinde likit olmayan varlık için 5,4 milyar dolar değer iddia ediliyordu. The Block tarafından yapılan son araştırma yatırımcıların platformda sıkışıp kalan bakiyelerinin %1’ini bile karşılamayan bir bilançoya işaret ediyor. Yani FTX Global mağdurlarının işi ciddi anlamda zor.

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