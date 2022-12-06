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Son Dakika: Binance Borsasındaki Bu Altcoin Listeleniyor!

Popüler kripto para borsası Binance borsasında işlem gören altcoini listeleyeceğini açıkladı.
20:51
6 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase tarafından birkaç dakika önce duyurusu yapıldı. Binance borsasındaki altcoin yarın listelenecek. Bugün, dün son dakika olarak duyurduğumuz 2 altcoini listeleyen Coinbase yarın da Binance borsasında işlem gören popüler bir altcoini listeleyecek. Kripto paraların Amazon’u olma hedefiyle şirket agresif listelemelere devam ediyor.

Coinbase Listeleme

Coinbase yazı hazırlandığı sırada yaptığı duyuruda yarın EGLD’yi listeleyeceğini açıkladı. Bu altcoin hali hazırda Binance borsasında işlem görmeye devam ediyor. Haberin ardından altcoinin fiyatı 44,60 dolara kadar tırmandı. Ancak Bitcoin’in negatif durumu onun şimdilik ralli yapmasını engellemiş gibi görünüyor.

Yeni listeleme daha fazla likidite anlamına geliyor ve ilgili altcoinlerin fiyatı da bundan dolayı artıyor. ABD’nin en büyük kripto para borsası olan Coinbase artık çok sık yeni listeleme yaptığı için eski coşkulu rallileri göremiyoruz. Kabaca 10 listelemeden 2-3 tanesinde %20’yi aşan kazançlar görülüyor. EGLD de şimdilik yeterince yükselemeyenler arasında bulunuyor.

MultiversX (EGLD)

MultiversX cephesi son haberi coşkuyla karşıladı. Resmi kanaldan yapılan duyuru Coinbase listelemesinin öneminden bahsediyor. Coinbase hali hazırda halka açık bir şirket ve yaptığı listelemeler ilgili altcoinlere bir açıdan meşruluk veriyor. EGLD ekibi de bu konuya odaklanıyor. Duyuruda şunlar yazıyor;

“2012 yılında faaliyete geçen Coinbase, yeni dijital ekonomiye açılan en önemli kapılardan biri ve halka açık bir şirket haline gelen ilk kripto borsasıdır. Bu nedenle, daha katı uyum standartlarını ve mali denetimleri karşılamaları, ayrıca mali bilgilerini ve ticari faaliyetlerini kamuya açık bir şekilde rapor etmeleri gerekmektedir. Bu yeni listeleme sayesinde EGLD, dünya çapında zaten hatırı sayılır olan piyasa varlığını genişleterek, kurumsal kuruluşlar da dahil olmak üzere 100’den fazla ülkede 108 milyondan fazla kullanıcıya sezgisel bir yolla satın alma ve ticaret için kullanılabilir hale geliyor.”

Coinbase borsasında EGLD pariteleri yarın 20:00’da açılacak.

MultiversX CEO’su Beniamin Mincu şunları söyledi;

EGLD aracılığıyla MultiversX Ekosistemine erişimi artırmanın en önemli adımlarından biri olan Coinbase listelemesi konusunda heyecanlıyız. Bu son haber, EGLD için ABD pazarında öne çıkan bir dizi stratejik listelemenin ardından geldi ve kullanıcılar, işletmeler, toplum ve yeni metaverse sınırı için radikal yeni uygulamalar sağlayan yüksek performanslı, ölçeklenebilir ve güvenli bir teknoloji omurgası oluşturmak için ilerlerken önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.”

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