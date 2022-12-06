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Çöküşünün ardından kripto para piyasalarında derin etkiler uyandıran Terra’nın (LUNA) kurucusu Do Kwon’un ortaklarının tutuklanma emrinin sonrasında Terra Luna Classic (LUNC) fiyatı hangi yönde hareket edecek?

LUNC Gelişmeleri

Terra Luna Classic’i ele alan kripto para analistleri, LUNC/USDT paritesinin yukarı yönlü bir trend çizgisi tarafından genişletilen bir destek seviyesi olan 0,000169 dolar destek kazandığı için bir yükseliş eğiliminde olduğunu belirtti. Belirtilen fiyat hareketi, Güney Koreli bir yargıcın Terra kurucusu Do Kwon’un ortakları için bir tutuklama emri çıkarmasının ardından geldi.

Güney Kore merkezli bir haber sitesi olan Yonhap News, Seul Güney Bölge Mahkemesi Baş Emri Hakimi Hong Jin-Pyo’nun Terraform Labs kurucu ortağı Shin Hyun-seong ve Kwon’un diğer işbirlikçileri için tutuklama emrini geri çektiğini bildirdi. Yargıç, Shin veya Terra ortaklarının kripto para firmasına karşı açılan davayla ilgili kanıtları yok etme riskinin “çok az” olduğunu öne sürdü. Haber, tutuklama emirlerinin kripto para firması ve fiyatı üzerindeki potansiyel etkisinden endişe duyan Terra Luna Classic yatırımcıları için bir rahatlama oldu.

Birçok kripto para yatırımcısının Kwon’u kayıplarından ve mevcut ayı piyasasından kişisel olarak sorumlu tutmasına rağmen Terra’nın çöküşünden bu yana sosyal medyayı aktif olarak kullandı. Terra’nın kurucu ortağı Eylül ayında yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinden “saklanmak için sıfır çaba sarf ettiğini” belirtmişti. Hatta ünlü hedge fon yöneticisi Martin Shkreli ile FTX ve Shkreli’nin parmaklıklar ardında geçirdiği zamanı tartıştıkları canlı bir podcast’e bile katıldı. Bunun LUNC yatırımcıları için olumlu bir olay olarak yorumlanmasının bir sonucu olarak, LUNC küçük bir fiyat artışı yaşadı.

LUNC Fiyat Analizi

Analistlere göre günlük zaman diliminde LUNC/USDT paritesi, yukarı yönlü bir trend çizgisiyle 0,00014 dolar destek seviyesinin üzerine çıktı. LUNC fiyatı, 0,00016 dolar direncini kırdıktan sonra mevcut konumda 0,00021 dolar seviyesinde bulunan bir dirençle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte göreceli güç endeksi (RSI) ve MACD katalizörleri şu anda nötr bir konumda, RSI aşağı yönlü bir eğilim ve MACD pozitif bir eğilim gösteriyor. LUNC 50 günlük hareketli ortalama olan 0,00022 dolar seviyesini aşabilirse, kısa ve orta vadede daha yüksek fiyatlara yol açabilir. Ayrıca uzmanlar genel piyasaların yükselişe geçmesi durumunda, LUNC’ın bir sonraki boğa piyasasında 3 dolara ulaşması mümkün olabileceğini iddia ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.